Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d5f5f721-7494-4c92-a762-e0ff24063807","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy megbolondított vígjátékkal.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210702_Foci_helyett_Igazi_mozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5f721-7494-4c92-a762-e0ff24063807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c155d5-0688-467c-b9dd-c45fed1a9727","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Foci_helyett_Igazi_mozi","timestamp":"2021. július. 02. 09:30","title":"Foci helyett: Igazi mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a521755-d7e4-404c-a5a0-db9d6361f124","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszólalt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének és a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetségnek az elnöke is.","shortLead":"Megszólalt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének és a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetségnek...","id":"20210702_epitoipar_evosz_measz_kormanyzati_intezkedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a521755-d7e4-404c-a5a0-db9d6361f124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8484f9f-613f-4309-8112-794cefd02ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_epitoipar_evosz_measz_kormanyzati_intezkedesek","timestamp":"2021. július. 02. 18:25","title":"Sosem látott árrobbanásról és döbbenetes profitrátáról beszéltek az építőipari szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"„Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt, és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton találta azt meg. Alcsút sok örömöt nyújtott neki, talán azért is, mert egyedül az ő teremtménye volt. A sivatagból néhány esztendő alatt paradicsomot varázsolt” – így írta le érzékletesen Lestyán Sándor, hogyan kötődött kétszáz évvel ezelőtt József nádor a Fejér megye északkeleti csücskében elterülő birtokaihoz. Az életrajzíró szerint a Habsburg főherceg megszállottságát a helyiek is örömmel fogadták: „Minél kietlenebb, minél kopárabb volt a talaj, annál lelkesebben törekedett, hogy termékennyé változtassa. Gyakran felkereste itt jobbágyait, akik úgy tisztelték, mint édesapjukat.”","shortLead":"„Mikor súlyos kormánygondjai között kifáradt, és zaklatott életében csendet, pihenést keresett, leginkább Alcsúton...","id":"202126_jozsef_nador_azalcsuti_mintakep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c64a7ab-8762-453b-8fa7-078561dbe4f0","keywords":null,"link":"/360/202126_jozsef_nador_azalcsuti_mintakep","timestamp":"2021. július. 03. 11:00","title":"A mintakép, akihez mérten Orbán Viktor még zöldfülű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33539fa9-485e-4ce6-a7aa-b884d37d700b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bart Staszewski kiakasztotta a magyar parlamentre az „LMBT mentes övezet” táblát. Egy órán keresztül tartott az igazoltatása a Budapest Pride szerint.","shortLead":"Bart Staszewski kiakasztotta a magyar parlamentre az „LMBT mentes övezet” táblát. Egy órán keresztül tartott...","id":"20210703_bart_staszewski_lmbtq_aktivista_tabla_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33539fa9-485e-4ce6-a7aa-b884d37d700b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366c23ed-8c5b-4b0e-ad57-6011ef9d310a","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_bart_staszewski_lmbtq_aktivista_tabla_parlament","timestamp":"2021. július. 03. 19:28","title":"Lengyel aktivista akciózott a Parlamentnél a magyar kormány melegellenessége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b00a97c-6501-4bc4-ab9f-d654d1cf86f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin Galactic 70 éves tulajdonosa is rajta lesz a július 11-én startoló VSS Unity űrrepülő fedélzetén. Ezzel kilenc nappal előzheti be a hasonló akcióra vállalkozó Jeff Bezost.","shortLead":"A Virgin Galactic 70 éves tulajdonosa is rajta lesz a július 11-én startoló VSS Unity űrrepülő fedélzetén. Ezzel kilenc...","id":"20210702_richard_branson_virgin_galactic_jeff_bezos_urutazas_new_shephard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b00a97c-6501-4bc4-ab9f-d654d1cf86f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595058-c81a-42bd-b253-0282229a10b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_richard_branson_virgin_galactic_jeff_bezos_urutazas_new_shephard","timestamp":"2021. július. 02. 08:40","title":"Richard Branson kilenc nappal Jeff Bezos előtt tervez űrutazást, ő lehet az első milliárdos, aki az űrbe jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","shortLead":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","id":"20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72201acf-2e43-4fd9-b474-c742a45fcf0e","keywords":null,"link":"/elet/20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","timestamp":"2021. július. 03. 20:07","title":"Biztonsági őr rakatta el Bakuban a szivárványos zászló egy dán szurkolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce905f0a-7472-4d6e-bcc0-5c98db1acb7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves színész kislányát Oonagh Paige-nek hívják. ","shortLead":"A 35 éves színész kislányát Oonagh Paige-nek hívják. ","id":"20210702_Amber_Heard_felfedte_titkat_tavasszal_gyereke_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce905f0a-7472-4d6e-bcc0-5c98db1acb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c849e2-3ed9-4a28-b608-55efae5e2255","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Amber_Heard_felfedte_titkat_tavasszal_gyereke_szuletett","timestamp":"2021. július. 02. 11:47","title":"Amber Heard felfedte titkát: tavasszal gyereke született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem látott mértékben vesznek fel lakáshitelt a magyarok, márciusban, áprilisban és májusban is 100 milliárd forint felett alakult a kihelyezés, amire korábban még nem volt példa. A járvány csak kis mértékben fogta vissza a lakáshitelek bővülését, de ezt is ellensúlyozza a növekvő kereslet, amit részben a 2021-ben bevezetett állami támogatások is fűtenek. A Bank360 szakértői a már korábban bevezetett családtámogatási elemek lakáshitelpiacra gyakorolt hatását vizsgálták.","shortLead":"Soha nem látott mértékben vesznek fel lakáshitelt a magyarok, márciusban, áprilisban és májusban is 100 milliárd forint...","id":"20210702_lakashitel_csok_babavaro_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7872db-7a2d-436a-971a-25fd10cb943b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_lakashitel_csok_babavaro_bank360","timestamp":"2021. július. 02. 09:54","title":"Állami milliárdok állnak a lakáshitelpiac robbanása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]