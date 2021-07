Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két nő szerint Franco tárgyiasította és megfélemlítette őket azt ígérve, hogy szerepet kapnak a filmjeiben.","shortLead":"A két nő szerint Franco tárgyiasította és megfélemlítette őket azt ígérve, hogy szerepet kapnak a filmjeiben.","id":"20210701_james_franco_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1dd405-ffeb-489e-8711-266b576ab535","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_james_franco_per","timestamp":"2021. július. 01. 19:47","title":"Helytelen viselkedése miatt James Franco 2,2 millió dollárt fizet két diákjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01719bf-ef8e-45f1-823f-943c41688b6c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Valamennyien tapasztaljuk, hogy az online, otthonunk kényelméből történő vásárlás egyre fontosabbá válik, ezért is igyekszünk folyamatosan fejleszteni a HVG Könyvek webáruházának szolgáltatásait.","shortLead":"Valamennyien tapasztaljuk, hogy az online, otthonunk kényelméből történő vásárlás egyre fontosabbá válik, ezért is...","id":"20210701_Milyen_az_idealis_konyvesbolt__A_HVG_Konyvek_kerdoive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01719bf-ef8e-45f1-823f-943c41688b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3601e4-281a-4f11-be1c-99afba09fb92","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210701_Milyen_az_idealis_konyvesbolt__A_HVG_Konyvek_kerdoive","timestamp":"2021. július. 01. 19:15","title":"Milyen az ideális könyvesbolt? - A HVG Könyvek kérdőíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Albánia egyezett meg a roaming eltörléséről, a változás csütörtökkel kezdődik.","shortLead":"Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Albánia egyezett meg a roaming eltörléséről, a változás...","id":"20210629_nyugatbalkan_roaming_megszunik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185a9b4a-2b77-48ae-80ef-e5492f061717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_nyugatbalkan_roaming_megszunik","timestamp":"2021. június. 29. 20:55","title":"Búcsúznak a roamingdíjaktól a balkáni országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Párosban javíthat a magyar teniszező. Az amerikai klasszis megsérült.","id":"20210629_babos_timea_wimbledon_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e555a9-eaea-4fd9-99bb-d79ecbf1612f","keywords":null,"link":"/sport/20210629_babos_timea_wimbledon_kieses","timestamp":"2021. június. 29. 21:45","title":"Máris búcsúzott Babos Wimbledonban, Williams feladta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b8eb56-aaa3-40b5-84ac-4c0048a95ed7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jópofa ötlet a retró videójátékos megjelenés.","shortLead":"Jópofa ötlet a retró videójátékos megjelenés.","id":"20210630_Magyar_jatekfejleszto_ceg_csinalt_a_Hyundai_sportos_modelljeihez_pixel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b8eb56-aaa3-40b5-84ac-4c0048a95ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd692466-8f17-4aff-bd55-24ffafe8aad5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_Magyar_jatekfejleszto_ceg_csinalt_a_Hyundai_sportos_modelljeihez_pixel","timestamp":"2021. július. 01. 08:20","title":"Magyar játékfejlesztő csinált a Hyundai sportos modelljeihez pixelgrafikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7353b45-d25d-49b9-aac8-a36791176cec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kétnapos menetpróbán kipróbált izgalmas Audik közül a leggyengébb is 400 lóerős volt, a legerősebb példányok pedig ezen teljesítmény másfélszeresét szabadították rá az aszfaltra. ","shortLead":"A kétnapos menetpróbán kipróbált izgalmas Audik közül a leggyengébb is 400 lóerős volt, a legerősebb példányok pedig...","id":"20210701_ket_vilag_hataran_benzinpusztito_audi_rseket_es_egy_etron_gt_villanyautot_vezettunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7353b45-d25d-49b9-aac8-a36791176cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c526662-dc58-42dd-83dd-64f2e9bb7acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_ket_vilag_hataran_benzinpusztito_audi_rseket_es_egy_etron_gt_villanyautot_vezettunk","timestamp":"2021. július. 01. 06:41","title":"Két világ határán: benzinpusztító Audi RS-eket és egy e-tron GT villanyautót vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az app ezzel végre megfelel az uniós vakcinaigazolványok egy fontos kritériumának.","shortLead":"Az app ezzel végre megfelel az uniós vakcinaigazolványok egy fontos kritériumának.","id":"20210630_vedettsegi_app_europai_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9518f50-7dab-4b1d-aa2f-b17542941928","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_vedettsegi_app_europai_igazolvany","timestamp":"2021. június. 30. 17:11","title":"Frissítették a digitális Covid-igazolványt, már mutatja a kapott vakcina típusát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze elmondta a véleményét a homofóbtörvényről. 