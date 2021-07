Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több autó is összetört a Dísz téren.","shortLead":"Több autó is összetört a Dísz téren.","id":"20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1d5a69-edd7-43cb-b122-5b8b8479831e","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","timestamp":"2021. július. 05. 21:19","title":"Zavart férfi ugrott be egy terepjáróba a Budai Várban, a sofőr ijedtében rálépett a gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan a 2021-es év is szép lesz a minden eddiginél magasabb költségvetéssel dolgozó MTVA-nak.","shortLead":"Várhatóan a 2021-es év is szép lesz a minden eddiginél magasabb költségvetéssel dolgozó MTVA-nak.","id":"20210705kozmedia_20_milliard_forint_nyeresseg_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d20e35-54f5-4718-8ab4-16bb1807a7c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705kozmedia_20_milliard_forint_nyeresseg_2020","timestamp":"2021. július. 05. 17:20","title":"A közmédia 20 milliárd forint nyerességgel zárta 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítmény nem ad szupererőt, inkább arra jó, hogy a páciens tovább maradjon formában. A különleges műveleti parancsnokság szerint ígéretes a készítmény.","shortLead":"A készítmény nem ad szupererőt, inkább arra jó, hogy a páciens tovább maradjon formában. A különleges műveleti...","id":"20210705_oregedes_etrend_kiegeszito_amerikai_hadsereg_socom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e066bbb3-e229-447c-8797-7ab90451406a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_oregedes_etrend_kiegeszito_amerikai_hadsereg_socom","timestamp":"2021. július. 05. 09:40","title":"„Öregedésgátló” tablettával fognak kísérletezni az amerikai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"L. Simon László lehet a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Fucsovics Márton legyőzte mumusát Wimbledonban. Izlandon bejött a négynapos munkahét. Hiába könyörgött áthelyezéséért az alezredes főnökét szexuális visszaéléssel vádoló nő. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"L. Simon László lehet a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Fucsovics Márton legyőzte mumusát Wimbledonban. Izlandon...","id":"20210706_Radar360_Matolcsy_beszolt_Orban_a_szegyenlistan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488520d8-e861-46f4-983e-6fb9790944e1","keywords":null,"link":"/360/20210706_Radar360_Matolcsy_beszolt_Orban_a_szegyenlistan","timestamp":"2021. július. 06. 08:00","title":"Radar360: Matolcsy beszólt, Orbán a szégyenlistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f976c5ea-5dbc-44e2-a0ee-eee179dabff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A médiatörténeti nosztalgiázásra pénteken kerül sor – egyetlen adás erejéig.","shortLead":"A médiatörténeti nosztalgiázásra pénteken kerül sor – egyetlen adás erejéig.","id":"20210705_Kilenc_ev_utan_ismet_osszeall_Bochkor_Gabor_es_Boros_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f976c5ea-5dbc-44e2-a0ee-eee179dabff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06318b2b-34eb-4f51-b290-b278b8f69cdb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Kilenc_ev_utan_ismet_osszeall_Bochkor_Gabor_es_Boros_Lajos","timestamp":"2021. július. 05. 09:25","title":"Kilenc év után ismét összeáll Bochkor Gábor és Boros Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni róluk. Legutóbb a kijelzőik méretei szivárogtak ki, megerősítve a korábbi értesüléseket.","shortLead":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni...","id":"20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a82b53a-4cf7-4d47-8687-6703bdd0604e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","timestamp":"2021. július. 04. 16:03","title":"Mekkorák lesznek a Samsung új összehajtható telefonjainak képernyői?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lemondott az Európai Néppárt elnöke. Vezet a CDU/CSU a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. Orbán pénzszórásba kezdett a választások közeledtével. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lemondott az Európai Néppárt elnöke. Vezet a CDU/CSU a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. Orbán pénzszórásba...","id":"20210705_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7452bacb-08d0-44ed-b50c-26bf630ad254","keywords":null,"link":"/360/20210705_Radar360","timestamp":"2021. július. 05. 08:00","title":"Radar360: Visszaállhat a járvány előtti szintre a lakáspiac, vannak, akik kimaradnak a bérfejlesztésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan eljárást fejlesztettek ki a koreai kutatók, ami segíthet az ivóvízkrízis megoldásában.","shortLead":"Egy olyan eljárást fejlesztettek ki a koreai kutatók, ami segíthet az ivóvízkrízis megoldásában.","id":"20210705_tengerviz_nanotechnologia_ivoviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fb7104-a1ce-48ae-a5d9-5140f12f923f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tengerviz_nanotechnologia_ivoviz","timestamp":"2021. július. 05. 19:03","title":"Percek alatt ivóvizet készít a tengervízből a koreai tudósok új gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]