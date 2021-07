Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi tüntető között, akinek kárigényével már 9 éve sem számolt, ráadásul ők sem erőltették a jóvátételt. A szaktárca és az ügyvédjük jogos kompenzációt, a jogász PR-trükköt emleget. A 399 megsérült rendőr kártérítéséről nincs szó, pedig a rendőrszakszervezet szerint jogos lenne.","shortLead":"Az eddigi bő 330 millió forinton felül hirtelen szétszórna a kormány még néhány milliót olyan, meg sem sérült 2006 őszi...","id":"20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe4dc223-9fea-4571-8e30-8be7fe111218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f8bd10-f177-44de-97e4-dc92531ecc22","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_2006_osz_tunteto_karterites_serult_rendor","timestamp":"2021. július. 04. 11:00","title":"Tüntetők kaptak kártérítést 2006 miatt, több száz sérült rendőr még mindig nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","shortLead":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","id":"20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d79ae2-71b1-4c2e-8dd2-4ccdb3003cd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","timestamp":"2021. július. 04. 09:59","title":"Engedte, hogy a 12 éves lánya vezessen, nagyon rossz ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5969485-76a6-45f1-88c8-0a0e34b56f34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette okos ébresztőóráját (vagy akár úgy is mondhatnánk, mini okoskijelzőjét) a Lenovo, és sokoldalú vezeték nélküli töltési lehetőséggel is ellátta.","shortLead":"Frissítette okos ébresztőóráját (vagy akár úgy is mondhatnánk, mini okoskijelzőjét) a Lenovo, és sokoldalú vezeték...","id":"20210704_lenovo_smart_clock2_opcionalis_vezetek_nelkuli_magsafe_kompatibilis_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5969485-76a6-45f1-88c8-0a0e34b56f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16215044-e776-49a5-8a89-575375aadb53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_lenovo_smart_clock2_opcionalis_vezetek_nelkuli_magsafe_kompatibilis_toltes","timestamp":"2021. július. 04. 14:03","title":"A telefonját is feltöltheti a Lenovo új ébresztőórájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt viszont nem találják.","shortLead":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt...","id":"20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3212403-e6c4-4ec7-80e7-01c33f034c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","timestamp":"2021. július. 03. 19:58","title":"Autópályán felpattanó bútordarab okozott több százezres kárt, nincsen meg a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","shortLead":"Heteken belül megnyitják a kincsesbányai vízbázist a feol.hu szerint.","id":"20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e119c3-fa0e-4730-9842-ee74628e519a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e7a7f9-3a0b-4f8f-9463-469f96d2c813","keywords":null,"link":"/zhvg/20210705_velencei_to_vizpotlas_halpusztulas","timestamp":"2021. július. 05. 14:46","title":"Karsztvízzel töltik fel a Velencei-tavat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489b0d9a-9bd9-4cc8-ab01-586080854534","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","timestamp":"2021. július. 04. 12:00","title":"Ez történt: Rossz hírt kapott, aki kínai vakcinával van oltva – jót, aki Pfizerrel vagy Modernával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","shortLead":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","id":"20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a9286d-259f-44a1-b1fb-02aa250333eb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","timestamp":"2021. július. 05. 07:06","title":"„Eljutottunk oda, hogy a kisiskolák a nyugdíjba vonuló tanárokat nem tudják pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés mibe kerül.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy a fejlesztés mibe kerül.","id":"20210705_bortonok_magyarorszag_bortonbovites_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f47b437-348e-493a-9ede-e7c9f011eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a03af9-cedb-4836-8ea5-f066ba1989a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_bortonok_magyarorszag_bortonbovites_magyar_kormany","timestamp":"2021. július. 05. 06:10","title":"Börtönbővítésről döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]