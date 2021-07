Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen hunytak el a fertőzés következtében a hivatalos közlemény szerint.","shortLead":"Négyen hunytak el a fertőzés következtében a hivatalos közlemény szerint.","id":"20210705_koronavirus_elhunyt_jarvany_magyarorszag_fertozott_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c062401e-b4bd-4486-85af-5fa15ac95559","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_koronavirus_elhunyt_jarvany_magyarorszag_fertozott_operativ_torzs","timestamp":"2021. július. 05. 09:33","title":"Ismét volt halálos áldozata a magyarországi koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb342fa-39aa-4664-bdb9-4696e7a84913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos, a kiterjesztett valóságra (AR) alapuló lencséket kapnak a Viber felhasználói.","shortLead":"Látványos, a kiterjesztett valóságra (AR) alapuló lencséket kapnak a Viber felhasználói.","id":"20210704_viber_ar_lencse_funkcio_snapchat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfb342fa-39aa-4664-bdb9-4696e7a84913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb4724f-c628-4dad-8e16-cea46d81ce30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_viber_ar_lencse_funkcio_snapchat","timestamp":"2021. július. 04. 08:03","title":"Látványos új funkció jött a Viberbe, hamarosan a magyarok is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","shortLead":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","id":"202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d228c7e-e027-48fb-9565-76447a570bd0","keywords":null,"link":"/360/202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","timestamp":"2021. július. 05. 15:30","title":"Tíz év után tértek vissza az akusztikus folk-pop norvég királyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6115d0-5f97-450b-a2b2-922449698e25","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: majorságkönyvtár, tilalomfa, hotelhiszti, kaszálás, Lopez.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210702_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6115d0-5f97-450b-a2b2-922449698e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d2c843-5756-4b06-81af-a607abab3f49","keywords":null,"link":"/360/20210702_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. július. 04. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya, ha a NER-ről van szó, már magát is utálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12fbb36-b1a9-440f-9425-4abe8b9d35ae","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az mRNS nem csak a Covid elleni oltáshoz jó, sokféle betegség ellen is gyógyszer lehet belőle a következő évtizedekben. ","shortLead":"Az mRNS nem csak a Covid elleni oltáshoz jó, sokféle betegség ellen is gyógyszer lehet belőle a következő évtizedekben. ","id":"202126__kiserleti_rakvakcina__mrns_majdnem_mindenre_jo__parkinson_alzheimer__a_kutatok_szivugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b12fbb36-b1a9-440f-9425-4abe8b9d35ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7a2a7c-4b3b-4846-b9fa-462e6f8c3989","keywords":null,"link":"/360/202126__kiserleti_rakvakcina__mrns_majdnem_mindenre_jo__parkinson_alzheimer__a_kutatok_szivugye","timestamp":"2021. július. 04. 08:15","title":"A koronavírus után jön a rák: majdnem mindenre jó az mRNS?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb18cf60-7cb0-4159-8bdf-88d1dae8a1fe","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban az utóbbi 24 órában minden korábbinál többen haltak meg a koronavírus-járvány következtében, s bár már megjelent az országban a delta plusz törzs is, a hatóságok egyelőre nem hajlandóak újabb országos lezárást elrendelni. Oroszországban jegyezték be a világ első Covid-vakcináját, a Szputnyik V-t, ám az oltási folyamat – az oltóanyag hiánya és a bizalmatlanság miatt – vontatottan halad, s éledezik a hamis oltási igazolványok feketepiaca.\r

\r

","shortLead":"Oroszországban az utóbbi 24 órában minden korábbinál többen haltak meg a koronavírus-járvány következtében, s bár már...","id":"20210705_covid_oroszorszag_szputnyik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb18cf60-7cb0-4159-8bdf-88d1dae8a1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cd36af-5ff1-43fb-9fb9-e784a1cc8613","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_covid_oroszorszag_szputnyik","timestamp":"2021. július. 05. 17:55","title":"Így süllyed el az első Covid-oltás hazája a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kolosszális fordulatnak értékelte Olaf Scholz német pénzügyminiszter, hogy 130 állam elvben elfogadta a globális társasági minimum adó tervét. Ennek alapján a közszolgálati Deutsche Welle adó forradalomról ír, a brüsszeli Politico viszont rámutat arra, hogy vannak még problémák bőven az USA és az EU között.","shortLead":"Kolosszális fordulatnak értékelte Olaf Scholz német pénzügyminiszter, hogy 130 állam elvben elfogadta a globális...","id":"20210705_Latszolag_egyetertenek_a_nagyhatalmak_a_globalis_adoval_kapcsolatban_valojaban_sok_a_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e9edaa-6580-45f4-b120-64f8859773c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_Latszolag_egyetertenek_a_nagyhatalmak_a_globalis_adoval_kapcsolatban_valojaban_sok_a_vita","timestamp":"2021. július. 05. 14:56","title":"Látszólag egyetértenek a nagyhatalmak a globális adóval kapcsolatban, valójában sok a vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd0968-dd41-472c-ab85-7b2f16bfbfa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lángok és a füst nem veszélyezteti a környéket.","shortLead":"A lángok és a füst nem veszélyezteti a környéket.","id":"20210704_Tuz_utott_ki_egy_MEHtelepen_Salgotarjanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd0968-dd41-472c-ab85-7b2f16bfbfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf6ce45-dead-4dcb-9194-05256566823c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Tuz_utott_ki_egy_MEHtelepen_Salgotarjanban","timestamp":"2021. július. 04. 16:41","title":"Tűz ütött ki egy MÉH-telepen Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]