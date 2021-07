Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ce42e834-9001-4a79-8264-7cdbc9274e73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A raj egyetlen hálózatba kapcsolat egységként cselekszik. Lőnek, és ha kell, robbantanak is.","shortLead":"A raj egyetlen hálózatba kapcsolat egységként cselekszik. Lőnek, és ha kell, robbantanak is.","id":"20210706_izrael_hamasz_dronok_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce42e834-9001-4a79-8264-7cdbc9274e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f8a064-00bd-4d12-85fd-c8560793ec35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_izrael_hamasz_dronok_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. július. 06. 09:59","title":"Soha korábban nem történt ilyen: Izrael önműködő harci drónokat küldött a Hamászra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fc0bba-49d3-466d-8385-50f14095160a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lelkiismeret-furdalás sokakat vett rá az adakozásra.","shortLead":"A lelkiismeret-furdalás sokakat vett rá az adakozásra.","id":"20210705_Gyujtes_indult_a_siro_nemet_kislanynak_akit_kigunyoltak_az_angol_szurkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9fc0bba-49d3-466d-8385-50f14095160a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f51810e-6c53-4aea-a5ed-93d625124deb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Gyujtes_indult_a_siro_nemet_kislanynak_akit_kigunyoltak_az_angol_szurkolok","timestamp":"2021. július. 05. 11:04","title":"Gyűjtés indult a síró német kislánynak, akit kigúnyoltak az angol szurkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","shortLead":"Eddig is jelen volt, de immár megkerülhetetlen főszereplő lesz a Mészáros család az agráriumban. ","id":"202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f1207-6774-4c67-8007-8d527d9221b4","keywords":null,"link":"/360/202126_agrolink_ifjabb_meszaros_pozicioban","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Ifj. Mészáros most már a mezőgazdaságban is kaszálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódnak a kísérletezések a négynapos munkahéttel, ezúttal Izlandon jutottak arra, hogy ugyanazt a teljesítményt, amit órában hoztak, el lehet érni rövidebb munkaidővel is, miközben az emberek jobban érzik magukat.\r

