[{"available":true,"c_guid":"2874e607-2d7d-4024-b487-f7b8f0cce98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt ünnepelte a függetlenség napját Courteney Cox, Jennifer Aniston és Lisa Kudrow. ","shortLead":"Együtt ünnepelte a függetlenség napját Courteney Cox, Jennifer Aniston és Lisa Kudrow. ","id":"20210705_Meg_mindig_Jobaratok_egyutt_unnepeltek_a_sorozat_noi_foszereploi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2874e607-2d7d-4024-b487-f7b8f0cce98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bd5ecf-a14a-46ad-a5ff-b1f91875e86f","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Meg_mindig_Jobaratok_egyutt_unnepeltek_a_sorozat_noi_foszereploi","timestamp":"2021. július. 05. 12:25","title":"Még mindig Jóbarátok: együtt ünnepeltek a sorozat női főszereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac6af7-d995-47ea-8bf0-c1873024fe39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosság mellett az egyediség is egyre fontosabb az alapvetően munkaeszköznek használt autóknál is. ","shortLead":"A környezettudatosság mellett az egyediség is egyre fontosabb az alapvetően munkaeszköznek használt autóknál is. ","id":"20210624_Par_ev_es_a_furgonok_pickupok_is_teljesen_zoldek_lesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffac6af7-d995-47ea-8bf0-c1873024fe39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144400ef-6033-499c-b5f9-4b0f261320e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Par_ev_es_a_furgonok_pickupok_is_teljesen_zoldek_lesznek","timestamp":"2021. július. 05. 05:14","title":"Pár év és a furgonok, pickupok is zöldek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b67d8-f883-4220-b589-b9be4554fb1f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha már az éttermeknek a bahreini kártyákat is el kell fogadniuk, a Duma Aktuál egy alternatív megoldást javasolt pincér-fronton. Kiderül az is, hogyan oldotta meg a nyelvi nehézségeket a tömegközlekedésen Hadházi László Izraelben és Kovács András Péter Egyiptomban. ","shortLead":"Ha már az éttermeknek a bahreini kártyákat is el kell fogadniuk, a Duma Aktuál egy alternatív megoldást javasolt...","id":"20210705_Duma_Aktual_Vedettsegi_igazolvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=300b67d8-f883-4220-b589-b9be4554fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7cd6c3-b0a7-4a18-86d8-07fa22651681","keywords":null,"link":"/360/20210705_Duma_Aktual_Vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. július. 05. 19:00","title":"Duma Aktuál: Terminátorok ellenőrzik majd a védettségi igazolvány QR-kódját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6dd00b-0c4f-46ed-8f1d-1300d75d401a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szállodaigazgatók már lemondtak arról, hogy jó szezon lesz az idei a fővárosban. A foci-Eb sem hozta meg a várt fellendülést, alig voltak foglalások. Közben ennél is nagyobb probléma, hogy azok a dolgozók, akik elhagyták a pályát, nem akarnak visszatérni. Fővárosi szállodaigazgatókkal beszélgettünk arról, mihez kezdenek 2021 nyarán külföldi turisták nélkül.","shortLead":"A szállodaigazgatók már lemondtak arról, hogy jó szezon lesz az idei a fővárosban. A foci-Eb sem hozta meg a várt...","id":"20210706_Budapesti_szallodak_Nem_lesz_itt_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6dd00b-0c4f-46ed-8f1d-1300d75d401a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58238f7-82c8-4e63-a4a0-119d4735c05f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Budapesti_szallodak_Nem_lesz_itt_turizmus","timestamp":"2021. július. 06. 11:30","title":"Budapesti szállodák: \"Nem lesz itt turizmus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók szívét nyerné meg. A választások előtti pénzosztás Bod Péter Ákos közgazdászt a Medgyessy–Gyurcsány-érára emlékezteti, a GKI vezérigazgatója, Molnár László szerint pedig arra utal, hogy ettől a választástól tart a legjobban a Fidesz. Kérdés persze, mi valósul meg ténylegesen az eddigi bejelentésekből: az apró betűs részeken sok fog múlni. ","shortLead":"Még 9 hónap van a választásokig, de Orbán Viktor már bejelentett egy sor olyan intézkedést, amelyekkel a szavazók...","id":"20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aafe8eb6-b11a-4a49-99f7-40d0bd34ad3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735782d9-ca12-4dd0-add6-b81014022377","keywords":null,"link":"/360/20210705_gazdasasgpolitika_osztogatas_valasztasi_koltsegvetes_fidesz","timestamp":"2021. július. 05. 06:30","title":"Elemzők a pénzszórásról: A kormány intézkedései a félelemről szólnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","shortLead":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","id":"202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d228c7e-e027-48fb-9565-76447a570bd0","keywords":null,"link":"/360/202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","timestamp":"2021. július. 05. 15:30","title":"Tíz év után tértek vissza az akusztikus folk-pop norvég királyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Óriási a drágulás az építőiparban, és nem sok jele van annak, hogy a közeljövőben megállhat az árak száguldása. Mi lehet az, ami véget vet a drágulásnak, egyáltalán van-e esély arra, hogy magyarországi beavatkozással valamit változtatni lehessen?","shortLead":"Óriási a drágulás az építőiparban, és nem sok jele van annak, hogy a közeljövőben megállhat az árak száguldása. Mi...","id":"20210706_epitoipar_arak_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc57c01-7335-4cf3-93d5-13490707c308","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_epitoipar_arak_dragulas","timestamp":"2021. július. 06. 06:45","title":"Ha nem a kormány intézkedései, akkor mi állíthatja meg az építőipar elszabadult árait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6f98e3-49e0-486e-8d8c-e660a4e3c745","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia gyártók érthető módon nem örülnek az új orosz törvénynek, több cég már le is állította az oroszországi eladásait.","shortLead":"A francia gyártók érthető módon nem örülnek az új orosz törvénynek, több cég már le is állította az oroszországi...","id":"20210706_orosz_pezsgo_Champagne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de6f98e3-49e0-486e-8d8c-e660a4e3c745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab483186-9b1f-4318-8a93-f3622f386958","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_orosz_pezsgo_Champagne","timestamp":"2021. július. 06. 13:06","title":"Putyin megpróbálja lefoglalni az orosz pezsgőknek a Champagne elnevezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]