[{"available":true,"c_guid":"bd0b9c8f-08d8-47f2-80ba-b20c44227341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy gyorsan terjedő TikTok-videó szerint egyszerűen ellenőrizhető, hogy valaki fogyasztott-e elég folyadékot, az ott mutatott gyakorlat nem egészen pontos.","shortLead":"Bár egy gyorsan terjedő TikTok-videó szerint egyszerűen ellenőrizhető, hogy valaki fogyasztott-e elég folyadékot...","id":"20210707_tiktok_video_folyadek_dehidrataltsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0b9c8f-08d8-47f2-80ba-b20c44227341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1197f7d-41ea-4242-a121-65a8864bd7d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_tiktok_video_folyadek_dehidrataltsag","timestamp":"2021. július. 07. 14:03","title":"Terjed egy TikTok-videó a kiszáradásról, de ne dőljön be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt.","shortLead":"A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt.","id":"20210705_Tobb_evtizedes_rekordot_dontott_meg_a_fovarosi_kerekparoskozlekedes_juniusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ca18ed-17f5-49d8-b0ed-c51b72d1857b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Tobb_evtizedes_rekordot_dontott_meg_a_fovarosi_kerekparoskozlekedes_juniusban","timestamp":"2021. július. 05. 19:29","title":"Több évtizedes rekord dőlt meg a fővárosi kerékpáros-közlekedésben júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyiek arra panaszkodnak, hogy a tó iszonyatosan meleg, mivel a gépek hűtéséhez használt vizet ugyanide engedik vissza. Az erőmű vezérigazgatója szerint a törvényeknek megfelelően üzemelnek.","shortLead":"A helyiek arra panaszkodnak, hogy a tó iszonyatosan meleg, mivel a gépek hűtéséhez használt vizet ugyanide engedik...","id":"20210707_bitcoin_banyaszat_kriptopenz_egyesult_allamok_to","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4696d1-bdb8-4532-82d1-cb1253f417a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_bitcoin_banyaszat_kriptopenz_egyesult_allamok_to","timestamp":"2021. július. 07. 15:03","title":"A bitcoinbányászat miatt változhatott gőzfürdővé egy tó az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7389f285-a73a-4b85-9a80-56a2e7b98234","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A horvát-francia-német sportkocsicégben mintegy 430 ember fog majd dolgozni szupersportautókon. ","shortLead":"A horvát-francia-német sportkocsicégben mintegy 430 ember fog majd dolgozni szupersportautókon. ","id":"20210706_Egyesult_a_Bugatti_es_a_horvat_Rimac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7389f285-a73a-4b85-9a80-56a2e7b98234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308a3b7d-3371-4645-9896-1b50f3259790","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_Egyesult_a_Bugatti_es_a_horvat_Rimac","timestamp":"2021. július. 06. 08:14","title":"A horvát Rimac céggel egyesül a Bugatti ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9f4a13-c706-4455-8a0f-31575598dd21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katasztrófavédelem szerint nem került veszélyes anyag a levegőbe.","shortLead":"A katasztrófavédelem szerint nem került veszélyes anyag a levegőbe.","id":"20210707_robbanas_marosvasarhelyi_vegyi_uzem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff9f4a13-c706-4455-8a0f-31575598dd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbda27a-e3c9-47e3-bb57-8bd9c0bef5f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_robbanas_marosvasarhelyi_vegyi_uzem","timestamp":"2021. július. 07. 09:40","title":"Hatalmas robbanás volt egy marosvásárhelyi vegyi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2c0b88-f63c-4d0e-96d2-6036b4379f56","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megérkezett a londoni Wembley-be a foci-Eb végjátéka: kedden a háromszoros bajnok spanyolok játszanak az egyszeres győztes olaszokkal a döntőbe jutásért. Előbbi csapat bukdácsolva, utóbbi nagyon magabiztosan jutott el idáig, de a történelem a spanyolok mellett szól: a 2012-es Eb-döntőben lemosták Olaszországot, 2008-ban a negyeddöntőben búcsúztatták őket, a közelmúltban mindössze 2016-ban, a legjobb tizenhat között tudtak nyerni az olaszok.","shortLead":"Megérkezett a londoni Wembley-be a foci-Eb végjátéka: kedden a háromszoros bajnok spanyolok játszanak az egyszeres...","id":"20210706_olasz_spanyol_elodonto_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd2c0b88-f63c-4d0e-96d2-6036b4379f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7833d0-df95-4378-8da0-9bb993a68e57","keywords":null,"link":"/sport/20210706_olasz_spanyol_elodonto_percrol_percre","timestamp":"2021. július. 06. 11:25","title":"Döntőbe jutott Olaszország - percről percre az Európa-bajnokság elődöntőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán a Facebookon reagált az alkotmánymódosítás bírálatára.","shortLead":"Kovács Zoltán a Facebookon reagált az alkotmánymódosítás bírálatára.","id":"20210706_kovacs_zoltan_velencei_bizottsag_soros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a98edf-f4f7-45a4-b6cf-98ff3e8393d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_kovacs_zoltan_velencei_bizottsag_soros","timestamp":"2021. július. 06. 16:38","title":"Kovács Zoltán: A Velencei Bizottság is a baloldal és Soros György propagandáját ismétli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak egy ütős név, egy logó, na meg konkrét tervek hiányoznak.","shortLead":"Már csak egy ütős név, egy logó, na meg konkrét tervek hiányoznak.","id":"20210707_Keszul_az_EU_valasza_a_kinai_Uj_Selyemut_programra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=becafd0f-40e8-4683-8619-1179379d9c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8086c5-d7b8-4893-88c5-678329b2bf04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210707_Keszul_az_EU_valasza_a_kinai_Uj_Selyemut_programra","timestamp":"2021. július. 07. 15:25","title":"Készül az EU válasza a kínai Új Selyemút programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]