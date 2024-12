Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meg is ugrott irántuk a kereslet. ","shortLead":"Meg is ugrott irántuk a kereslet. ","id":"20241219_villanyautok-hasznalt-piac-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"8dc014bb-d7f5-44dc-8ef2-1b30695efdcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20241219_villanyautok-hasznalt-piac-ar","timestamp":"2024. december. 19. 09:46","title":"Milliókkal csökkent itthon idén a népszerű villanyautók használtpiaci ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e0c9a2-faab-47c7-99ae-185d511b43d8","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241219_hvg-tota-w-2024-elojatek-a-vegjatekhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83e0c9a2-faab-47c7-99ae-185d511b43d8.jpg","index":0,"item":"03825119-61d8-4f02-a0d9-bcd893e1c124","keywords":null,"link":"/360/20241219_hvg-tota-w-2024-elojatek-a-vegjatekhoz","timestamp":"2024. december. 19. 09:03","title":"Tóta W. Árpád: Ahol a lázárjánosok félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fb6323-e316-4ade-98b0-9a5e3ac46b93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felek megegyeztek egy összegben, azonban a vállalkozó több hónap elteltével sem fizette ki a házomlás áldozatát.","shortLead":"A felek megegyeztek egy összegben, azonban a vállalkozó több hónap elteltével sem fizette ki a házomlás áldozatát.","id":"20241219_Nem-hajlando-fizetni-az-epitesi-vallalkozo-a-terezvarosi-hazomlasban-lebenult-balerinanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fb6323-e316-4ade-98b0-9a5e3ac46b93.jpg","index":0,"item":"4e7e1701-f0b1-4c6c-9da5-16ea74d0047b","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_Nem-hajlando-fizetni-az-epitesi-vallalkozo-a-terezvarosi-hazomlasban-lebenult-balerinanak","timestamp":"2024. december. 19. 15:18","title":"Nem hajlandó fizetni az építési vállalkozó a terézvárosi házomlásban lebénult táncosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A jövő évi költségvetés terhére biztosítanak forrást arra, hogy “megfelelő jogi lépéseket” tegyen meg az igazságügyi miniszter.","shortLead":"A jövő évi költségvetés terhére biztosítanak forrást arra, hogy “megfelelő jogi lépéseket” tegyen meg az igazságügyi...","id":"20241219_europai-birosag-elmarasztalo-itelete-menekultugyben-kormanyhatarozat-forras-penz-jogi-lepesek-tuzson-bence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5.jpg","index":0,"item":"f3aa83a1-2f4d-4f1d-bf9a-49aee7da4977","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241219_europai-birosag-elmarasztalo-itelete-menekultugyben-kormanyhatarozat-forras-penz-jogi-lepesek-tuzson-bence","timestamp":"2024. december. 19. 07:25","title":"Pénzt ad a kormány az EU bíróságán elvesztett üggyel kapcsolatban, de nem világos, hogy mire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d07722-b2e8-4463-8fda-b427a2edff5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Idén is csokorba gyűjtötte 2024 legjobb találmányait az amerikai TIME magazin – mutatjuk azokat, melyeket az oktatás során ítéltek kiemelkedőnek.","shortLead":"Idén is csokorba gyűjtötte 2024 legjobb találmányait az amerikai TIME magazin – mutatjuk azokat, melyeket az oktatás...","id":"20241219_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06d07722-b2e8-4463-8fda-b427a2edff5f.jpg","index":0,"item":"2d0dae98-6c27-45f3-8e8a-872d3f5f30cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-oktatas","timestamp":"2024. december. 19. 07:02","title":"2024 legjobb találmányai: ápolószimulátor, kódergömb, fordított egyetemi felvételi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d447a58e-b14d-48c7-8f0d-9aed83ed6a5e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ilyen a populizmus építészete: olyan, mintha utánzat, mozidíszlet lenne az egész. Egyebek mellett ezt állítja a brit lap cikke, amely részletesen ismerteti, mi történik a Budai Vár épületeivel.","shortLead":"Ilyen a populizmus építészete: olyan, mintha utánzat, mozidíszlet lenne az egész. Egyebek mellett ezt állítja a brit...","id":"20241219_financial-times-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d447a58e-b14d-48c7-8f0d-9aed83ed6a5e.jpg","index":0,"item":"162bb34f-270a-49b7-8b31-2326a43af2e8","keywords":null,"link":"/360/20241219_financial-times-budai-var","timestamp":"2024. december. 19. 09:45","title":"Financial Times: A Budai Vár felújítása Orbán Viktor politikai céljait szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A frissen felépült ballószögi naperőművet veszik meg a német fejlesztőtől.","shortLead":"A frissen felépült ballószögi naperőművet veszik meg a német fejlesztőtől.","id":"20241219_mol-nyrt-naperomu-balloszog-napelempark-megujulo-energiatermeles-tranzakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"ef06144d-df9c-40e9-8e5d-91d8aecc3af4","keywords":null,"link":"/kkv/20241219_mol-nyrt-naperomu-balloszog-napelempark-megujulo-energiatermeles-tranzakcio","timestamp":"2024. december. 19. 09:34","title":"Naperőművet vásárolt a Mol nem messze Kecskeméttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egyszemélyes gazdasági centrumot vezényel jövőre Nagy Márton, aki eddig többnyire Matolcsy György receptkönyvéből főzött, és ez Orbán Viktor ízlésének is tökéletesen megfelel.","shortLead":"Egyszemélyes gazdasági centrumot vezényel jövőre Nagy Márton, aki eddig többnyire Matolcsy György receptkönyvéből...","id":"20241220_hvg-matolcsy-gyorgy-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"2797932f-787d-4b95-91bf-9fd050d26b29","keywords":null,"link":"/360/20241220_hvg-matolcsy-gyorgy-nagy-marton","timestamp":"2024. december. 20. 06:30","title":"Gőgösségben, nagyotmondásban és az adóprés csavarásában Nagy Márton felveszi a versenyt egykori mesterével, Matolcsyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]