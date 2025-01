Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos azonosította a férfit, akit az indiai Keralában magánlátogatáson lévő Orbán Viktor kíséretében fotóztak. Krishna Kumar Magyarországon működtet ájurvédikus gyógyító központot, és ebben Gattyán György az üzlettársa.","shortLead":"Hadházy Ákos azonosította a férfit, akit az indiai Keralában magánlátogatáson lévő Orbán Viktor kíséretében fotóztak...","id":"20250105_Gattyan-uzlettars-ajurvedikus-gyogyito-kiserte-el-Orbant-Indiaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"0d64abc9-8df1-4a24-acfc-9fe4f28a69f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Gattyan-uzlettars-ajurvedikus-gyogyito-kiserte-el-Orbant-Indiaba","timestamp":"2025. január. 05. 10:32","title":"Gattyán-üzlettárs ájurvédikus gyógyító kísérte el Orbán Viktort Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1e874b-6315-4f1b-b03d-907e655d11fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha a műsor követői botrányosnak tartják a történteket, többségük feltehetően így is nézni fogja az utolsó részt.","shortLead":"Noha a műsor követői botrányosnak tartják a történteket, többségük feltehetően így is nézni fogja az utolsó részt.","id":"20250105_Oriasi-baki-ido-elott-kiderult-a-TV2-Hazassag-elso-latasra-cimu-musor-vegeredmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d1e874b-6315-4f1b-b03d-907e655d11fd.jpg","index":0,"item":"53d567d4-d28b-42c6-ac5a-83dd5da87e26","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Oriasi-baki-ido-elott-kiderult-a-TV2-Hazassag-elso-latasra-cimu-musor-vegeredmenye","timestamp":"2025. január. 05. 15:53","title":"Óriási baki: idő előtt kiderült a TV2 Házasság első látásra című műsor végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce30f51c-0682-4dc7-b71d-a98433841d82","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Itoka Tomito 1908 májusában született.","shortLead":"Itoka Tomito 1908 májusában született.","id":"20250104_itoka-tomiko-vilag-legidosebb-embere-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce30f51c-0682-4dc7-b71d-a98433841d82.jpg","index":0,"item":"97d4ca6b-1c10-413f-96a2-58f9250c4a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_itoka-tomiko-vilag-legidosebb-embere-meghalt","timestamp":"2025. január. 04. 13:31","title":"Meghalt a világ legidősebb embere, 116 éves volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet. Történelmi csúcsra ért a magyar háztartások eladósodottsága, miközben milliárdokat pumpálnak az Eximbankba. Egyre furcsább Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye, Tiborcz István győri üzlettársa deszkával és cukorkával repül rá Paksra, Nagy Márton testvérének köre meg napelemparkot épít. Merre lesz a Mere? Ez a HVG első heti gazdasági összefoglalója 2025-ben.","shortLead":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet...","id":"20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738.jpg","index":0,"item":"59db6616-780a-4bab-8950-90180618f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 07:00","title":"És akkor dunai kilátás ezerötér' érdekel, Bástya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő” módon értelmezni a KSH adatait, a Duma Aktuál sem akart lemaradni. Litkai Gergely helyre kis sorvezetőt rittyentett, hogy mindenki világosan lássa, mik a helyesen értelmezendő új mutatók és új szándékok. Azt is megláthatjuk, mi jut eszébe a ChatGPT-nek a magyar gazdaságról, ami – ez is kiderül – egy dologban nagyon hasonlít Kovács András Péterre.","shortLead":"Miután Nagy Márton és minisztériuma helyretette a sajtót, hogyan kell, úgymond, “megfelelő és körültekintő”...","id":"20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0794c66b-38ec-4172-8e1b-81d612103dcd.jpg","index":0,"item":"d905c816-5454-4a6e-b960-395dfc8ca26b","keywords":null,"link":"/360/20250104_duma-aktual-gazdasagi-adatok","timestamp":"2025. január. 04. 19:30","title":"Nagy Márton nyomában – a Duma Aktuál útmutatója a sajtó számára, hogyan kell értelmezni a gazdasági adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9840840-3d54-47b1-9d23-e836ccf1854e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb kort megért elnöke volt. ","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb kort megért elnöke volt. ","id":"20250104_Megkezdodott-Jimmy-Carter-tobb-napos-bucsuztatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9840840-3d54-47b1-9d23-e836ccf1854e.jpg","index":0,"item":"57fdfa13-779b-4bdd-b161-554ab8d8fd54","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_Megkezdodott-Jimmy-Carter-tobb-napos-bucsuztatasa","timestamp":"2025. január. 04. 20:34","title":"Megkezdődött Jimmy Carter több napos búcsúztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b1edb7-b8aa-4100-9629-4e35e2f9fb4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokféle egészségügyi problémát kimutat, de igen körülményesen használható eljárás az EEG-vizsgálat. Egy amerikai módszerrel sokkal egyszerűbbé válhat ez a fajta diagnosztika.","shortLead":"Sokféle egészségügyi problémát kimutat, de igen körülményesen használható eljárás az EEG-vizsgálat. Egy amerikai...","id":"20250104_hvg-tetovalt-eeg-vizsgalat-tintas-suveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9b1edb7-b8aa-4100-9629-4e35e2f9fb4c.jpg","index":0,"item":"ae4094da-c336-483c-a0dd-616c0659e2b1","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-tetovalt-eeg-vizsgalat-tintas-suveg","timestamp":"2025. január. 04. 15:45","title":"Rákot, epilepsziát is kimutat a vizsgálat, és így már sokkal egyszerűbb lesz elvégezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Véletlenszerű videót elindító gombot tesztel a YouTube, egyesek már nyomkodhatják.","shortLead":"Véletlenszerű videót elindító gombot tesztel a YouTube, egyesek már nyomkodhatják.","id":"20251204_google-youtube-video-veletlenszeru-lejatszas-uj-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"34e08890-b5b0-4433-ba77-d547d38b95b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20251204_google-youtube-video-veletlenszeru-lejatszas-uj-gomb","timestamp":"2025. január. 04. 20:03","title":"Új gomb jön: a Netflix egyik remek funkciója bekerül a YouTube-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]