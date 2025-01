Kedden ment híre, hogy a CATL felkerült az USA védelmi minisztériumának listájára, ami azon cégeket gyűjti össze, melyek az amerikai gyanúk szerint együttműködnek a kínai hadsereggel. A listára kerülés önmagában azt jelenti, hogy a továbbiakban nem üzletelhetnek a CATL-lel azon cégek, melyek kapcsolatban állnak a Pentagonnal.

A fejlemény azonban a tapasztalatok szerint egyfajta előszobája a további, szigorúbb korlátozásoknak. A lista szereplője például a Huawei is, melyet az amerikai kormány 2018-ban kezdett el figyelni, 2020-ban nemzetbiztonsági veszélynek minősítette, és jelenleg is kemény szankciókat tart érvényben a céggel szemben. Ilyesmiről a CATL-lel szemben egyelőre nincs szó, és a társaság a listázási fejleményre reagálva azt közölte, hogy nincs köze a kínai hadsereghez.

Épülőben a debreceni CATL-gyár Reviczky Zsolt

A nagyvállalat Debrecen közelében nagy vitákat kiváltva akkumulátorgyárat épít, így megkérdeztük a hazai leány CATL Hungary Kft.-t, hogy az amerikai listázás módosít-e bármit a magyarországi terveiken. Az alábbit válaszolták:

“A CATL soha nem vett részt katonai vonatkozású üzletben vagy tevékenységben, így az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának minősítése tévedés. Az eset nem korlátozza a CATL-t abban, hogy a az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumán kívüli szervezetekkel üzleti tevékenységet folytasson, és várhatóan nem lesz hatással a vállalat működésére. A CATL proaktívan együttműködik az amerikai védelmi tárcával és kezdeményezi a tévedés kezelését – szükség esetén beleértve a jogi lépéseket is – annak érdekében, hogy megvédjük vállalatunk és részvényeseink érdekeit. A CATL debreceni beruházására az eset nincs hatással, az építkezés és a modulgyártás a tervezett ütemben halad.”

A debreceni üzem építését a tervek szerint 2025-ben fejezik be, még idén el is kezdik a cellagyártást. A társaság azonban már most termel, egy, a már majdnem teljesen kész gyár mellett fekvő, 60 ezer négyzetméteres épületben 2024 szeptembere óta állítják össze a most még Kínából behozott cellákat modulokká. Terveik szerint még év elején üzembe helyezik a második modulgyártó sort is.

A cég tavaly novemberben 400 dolgozót foglalkoztatott, idén két nagy felvételi hullámot terveznek: nyárig ezerre, 2025 végéig pedig közel kétezerre duzzad majd a kínai cégnél dolgozók létszáma, majd 2026-ban érik el a tervezett, végső, 2600-as létszámot.