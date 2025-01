Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ffd5ed75-bea5-4a3f-972e-e46aedb30214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Röviddel a gála előtt derült ki, hogy Jeff Baena forgatókönyvíró, rendező 47 évesen öngyilkos lett. ","shortLead":"Röviddel a gála előtt derült ki, hogy Jeff Baena forgatókönyvíró, rendező 47 évesen öngyilkos lett. ","id":"20250106_brady-corbet-brutalista-rendezo-jeff-baena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffd5ed75-bea5-4a3f-972e-e46aedb30214.jpg","index":0,"item":"49997902-6141-4c17-a308-a6904c37db0d","keywords":null,"link":"/elet/20250106_brady-corbet-brutalista-rendezo-jeff-baena","timestamp":"2025. január. 06. 15:12","title":"A brutalista rendezője a Golden Globe díjátadón Aubrey Plaza nemrég meghalt férjéről is megemlékezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor jelenleg családjával és ötfős kíséretével az indiai Kocsínban tartózkodik. A nyilvánosság szinte semmit nem tud az út részleteiről, de megpróbáltuk kiszámolni, mennyibe kerülhet egy ilyen téli vakáció.","shortLead":"Orbán Viktor jelenleg családjával és ötfős kíséretével az indiai Kocsínban tartózkodik. A nyilvánosság szinte semmit...","id":"20250105_orban-viktor-india-ajurveda-kocsin-koltseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113.jpg","index":0,"item":"69cf1429-3f57-412a-a162-a2767f8208b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_orban-viktor-india-ajurveda-kocsin-koltseg-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 18:47","title":"Mennyit költhet el Orbán Viktor az indiai családi útra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” – írta a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” –...","id":"20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"433f5cf9-52b4-4c81-8f78-8e8042187d71","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","timestamp":"2025. január. 06. 11:14","title":"Magyar szerint az előrehozott választás a Fidesznek is jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motoros riksa szigorú átvilágításon esett át, mielőtt beleült a miniszterelnök, aki városnézéssel tölti az idejét Indiában, a szállása pedig ötcsillagos hotelben van.","shortLead":"A motoros riksa szigorú átvilágításon esett át, mielőtt beleült a miniszterelnök, aki városnézéssel tölti az idejét...","id":"20250105_Ujabb-reszletek-Orban-rejtelyes-indiai-utjarol-tuktuk-konvoj-vitte-a-luxusszallodaba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"c66d5be4-396b-4326-a062-e14c39d0eb92","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Ujabb-reszletek-Orban-rejtelyes-indiai-utjarol-tuktuk-konvoj-vitte-a-luxusszallodaba-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 15:19","title":"Újabb részletek Orbán rejtélyes indiai útjáról: tuktuk-konvoj vitte a luxusszállodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78aea4e-c187-4065-9a51-0d00535458b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdekes megállapításra jutottak kanadai és francia kutatók: napi öt percnyi extrém hidegnek való kitettség javíthatja az alvásminőséget.","shortLead":"Érdekes megállapításra jutottak kanadai és francia kutatók: napi öt percnyi extrém hidegnek való kitettség javíthatja...","id":"20250107_extrem-hideg-kriostimulacio-alvasminoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78aea4e-c187-4065-9a51-0d00535458b1.jpg","index":0,"item":"87e82eb9-a70c-47b6-829d-85f18092024b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_extrem-hideg-kriostimulacio-alvasminoseg","timestamp":"2025. január. 07. 08:03","title":"Rosszul alszik? Ez az 5 perces módszer segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd3cd8b-42d6-46da-9df0-658798345613","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Bár úgy tűnhet, hirtelen mindenki figyelemzavarral küzd, a nők a valóságban gyakran aluldiagnosztizáltak és -kezeltek, ha ADHD-ról van szó. Ennek rengeteg oka van, az egyik az, hogy esetükben a tünetek radar alatt maradnak, ők pedig csendben szenvednek, és igyekeznek megküzdeni az elvárásokkal, amelyek az iskolában, majd a munkahelyen, illetve családban nehezednek rájuk. ","shortLead":"Bár úgy tűnhet, hirtelen mindenki figyelemzavarral küzd, a nők a valóságban gyakran aluldiagnosztizáltak és -kezeltek...","id":"20250106_felnottkori-adhd-nok-figyelemzavar-depresszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fd3cd8b-42d6-46da-9df0-658798345613.jpg","index":0,"item":"091ecd60-4a7a-4c1c-ba81-f80a937ab35f","keywords":null,"link":"/360/20250106_felnottkori-adhd-nok-figyelemzavar-depresszio","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"„Nem tudtam, mi a baj velem” – sok nő számára jött el a megváltás azzal, hogy kiderült, az ADHD nem válogat a nemek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek is nyitva az ablakai.","shortLead":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek...","id":"20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78.jpg","index":0,"item":"3e0f2d69-a291-487f-8ae2-1efd3ae5a01f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","timestamp":"2025. január. 06. 05:50","title":"Miért gyűlik össze a por akkor is, ha minden ablak zárva van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f61a4c8-4363-4029-86c8-697ef91d1799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER időközben megbukott sztárpapjával készült beszélgetés egy korábbi adás ismétléseként került a képernyőre.","shortLead":"A NER időközben megbukott sztárpapjával készült beszélgetés egy korábbi adás ismétléseként került a képernyőre.","id":"20250105_Ujra-leadtak-a-kozteveben-Bese-atya-beszelgeteset-Eperjes-Karollyal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f61a4c8-4363-4029-86c8-697ef91d1799.jpg","index":0,"item":"4e9c41e5-38f7-48e3-8c54-1f9fc58c54fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Ujra-leadtak-a-kozteveben-Bese-atya-beszelgeteset-Eperjes-Karollyal","timestamp":"2025. január. 05. 15:00","title":"Bese atyát tűzte műsorára a közmédia, az elcsábulásról beszélgetett Eperjes Károllyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]