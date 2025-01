Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7be366cd-9725-4177-8d59-59b4fadbc811","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Épp azok az ágazatok húzzák le a legcsúnyábban a magyar ipart, amelyekre a kormány feltette a gazdaság jövőjét.","shortLead":"Épp azok az ágazatok húzzák le a legcsúnyábban a magyar ipart, amelyekre a kormány feltette a gazdaság jövőjét.","id":"20250114_akkugyartas-jarmuipar-ksh-ipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be366cd-9725-4177-8d59-59b4fadbc811.jpg","index":0,"item":"91bf6ed2-24b2-4b2d-87dc-41e768648d4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_akkugyartas-jarmuipar-ksh-ipar","timestamp":"2025. január. 14. 09:30","title":"Az akkugyártás 21, a járműipar 13,5 százalékkal zuhant egy év alatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3beec1e-6b3c-461f-a09d-236e7dcf63cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A brazil futball egyik legnagyobb ígérete, Neymar mindössze 42 percet focizott 2024-ben, amiért több mint 44 milliárd forintot rakott zsebre. Sérülései miatt az utóbbi években gyakorlatilag alig láthattuk a pályán, ennek ellenére még mindig a világ egyik legjobban kereső játékosa. ","shortLead":"A brazil futball egyik legnagyobb ígérete, Neymar mindössze 42 percet focizott 2024-ben, amiért több mint 44 milliárd...","id":"20250114_44-milliard-forint-42-perc-munkaert-Neymar-erre-csak-annyit-mondott-fogd-meg-a-sorom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3beec1e-6b3c-461f-a09d-236e7dcf63cf.jpg","index":0,"item":"92ff0b8e-6618-4cee-9e69-329df9c4f8b7","keywords":null,"link":"/sport/20250114_44-milliard-forint-42-perc-munkaert-Neymar-erre-csak-annyit-mondott-fogd-meg-a-sorom","timestamp":"2025. január. 14. 05:23","title":"44 milliárd forint 42 perc munkáért? Neymar erre csak annyit mondott: fogd meg a söröm!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70416c25-a955-4033-94d4-4b92073a930a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók 70 márka 160 fehérjeporának mintegy 47 százalékában találtak az egészségre káros mennyiségű ólmot.","shortLead":"Amerikai kutatók 70 márka 160 fehérjeporának mintegy 47 százalékában találtak az egészségre káros mennyiségű ólmot.","id":"20250114_olom-mergezo-anyagok-feherjepor-kutatas-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70416c25-a955-4033-94d4-4b92073a930a.jpg","index":0,"item":"21831b96-12ea-4059-8586-cf11bad9ed29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_olom-mergezo-anyagok-feherjepor-kutatas-egeszseg","timestamp":"2025. január. 14. 13:03","title":"Megvizsgáltak 160 fehérjeport, kiderült, tele vannak ólommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1909003b-30d9-42ff-aaf2-73a0b9358305","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kulka János maga vallott erről a róla szóló könyvben.","shortLead":"Kulka János maga vallott erről a róla szóló könyvben.","id":"20250113_lang-gyorgyi-kulka-janos-abortusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1909003b-30d9-42ff-aaf2-73a0b9358305.jpg","index":0,"item":"790c1569-c4d7-4034-a0c2-5b01a9f67b1b","keywords":null,"link":"/elet/20250113_lang-gyorgyi-kulka-janos-abortusz","timestamp":"2025. január. 13. 11:06","title":"Lang Györgyi kétszer is gyereket várt Kulka Jánostól, de mindkétszer elvetette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd86e943-710e-4e15-94d8-276f4889a0ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb Észak-Koreával kötött ilyet Vlagyimir Putyin orosz elnök, látjuk, mi lett a vége. ","shortLead":"Legutóbb Észak-Koreával kötött ilyet Vlagyimir Putyin orosz elnök, látjuk, mi lett a vége. ","id":"20250113_vlagyimir-putyin-kreml-oroszorszag-maszud-peszeskjan-iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd86e943-710e-4e15-94d8-276f4889a0ac.jpg","index":0,"item":"327e5132-1ae2-4084-9293-377e767e921c","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_vlagyimir-putyin-kreml-oroszorszag-maszud-peszeskjan-iran","timestamp":"2025. január. 13. 18:36","title":"Oroszország és Irán stratégiai partnerségre lép, a védelmi együttműködés bővítése is szerepel a tervek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló is.","shortLead":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló...","id":"20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7.jpg","index":0,"item":"fe1c7a88-aef6-43ca-9a71-baf541159dd7","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","timestamp":"2025. január. 13. 16:15","title":"Jó helyismerettel lehet igazán jó befektetés egy garázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Antony Blinken és Lloyd Austin NYT-ban közzétett vendégkommentárja szerint Oroszország háborúja nem érte el a célját, Putyin rendszere meggyengült. Ami Ausztriában történik, az iskolapéldája annak, milyen könnyen leomlik a politikai közép, írja a Die Zeit két szerzője. Európa évtizedek óta nem volt ennyire sebezhető, állapítja meg az Economist. Stefan Lehne politikai elemző szerint korunk egyik legfenyegetőbb jelensége, hogy éppen a legnagyobb hatalmak adják fel a viták békés rendezésének és a határok sérthetetlenségének alapelvét. A Donald Trump körül csoportosuló tech-milliárdosok új oligarchák, külön ideológiával, írja a Süddeutsche szerzője. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Antony Blinken és Lloyd Austin NYT-ban közzétett vendégkommentárja szerint Oroszország háborúja nem érte el a célját...","id":"20250115_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-putyin-blinken-lloyd-musk-trump-biden-menekultek-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"a1d30eba-0f05-465a-977d-0c679db568fc","keywords":null,"link":"/360/20250115_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-putyin-blinken-lloyd-musk-trump-biden-menekultek-populizmus","timestamp":"2025. január. 15. 10:30","title":"A leköszönő amerikai külügyminiszter és védelmi miniszter a New York Timesban: Putyin terve egyáltalán nem a békét szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem szerint balszerencsét jelent. Bár sokan tudják, hogy ez csak buta elképzelés, valami mégis ott motoszkál a tudatalattijukban, és inkább elkerülik az állatot.","shortLead":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem...","id":"20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"af8a74ad-3b44-4f34-97d5-56d186dd9c49","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","timestamp":"2025. január. 13. 17:30","title":"Idétlen dolog az embertől, hogy színe alapján tart veszélyesnek egy állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]