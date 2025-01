Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c79b33e-b08e-48a5-a903-ec7c2f83369d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nép Pártján politikusának tetszik az előrehozott választás ötlete.","shortLead":"A Nép Pártján politikusának tetszik az előrehozott választás ötlete.","id":"20250101_Jakab-Peter-uzent-Magyar-Peternek-elorehozott-valasztas-osszefogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c79b33e-b08e-48a5-a903-ec7c2f83369d.jpg","index":0,"item":"3c547197-489a-4db4-8a9c-7642d42a74c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Jakab-Peter-uzent-Magyar-Peternek-elorehozott-valasztas-osszefogas","timestamp":"2025. január. 01. 16:15","title":"„Nem kell szeretni egymást, de össze kell dolgozni” – Jakab Péter üzent Magyar Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. ","shortLead":"Pont egy perccel éjfél után. A budapesti első bő háromnegyed órával utánuk jött. ","id":"20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562dbd96-5441-4757-89d1-9071f2cbd5fc.jpg","index":0,"item":"99e3089e-5542-4e32-84b8-4f029e0662a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_2025-ujev-elso-ujszulottje-zoe","timestamp":"2025. január. 01. 08:50","title":"Miskolcon és Nyíregyházán egyszerre születtek a legelső újévi babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb alakja, hogy akkor szabadabban dönthetett a sorsáról, mint ma? Miből lehet sejteni, hogy a kormány optimista lózungjai ellenére nem indul be a gazdaság 2025-ben? Ez a HVG új évi első lapszámának ajánlója, a Fülszöveg.","shortLead":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb...","id":"20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa.jpg","index":0,"item":"a3c37975-7e1a-4f1e-82dd-64553a39c91f","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","timestamp":"2025. január. 01. 08:30","title":"Hamvay Péter: Hideg, meleg, hibrid és kereskedelmi háború vár ránk az új évben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a41cd2-4f1a-4f90-9c05-c6374c8f996f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már egy alföldi autópálya esetében sem meglepő a kilométerenként 8 milliárd forintos költség.","shortLead":"Már egy alföldi autópálya esetében sem meglepő a kilométerenként 8 milliárd forintos költség.","id":"20250102_utepites-hidepites-dragulas-epitoipar-tularazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a41cd2-4f1a-4f90-9c05-c6374c8f996f.jpg","index":0,"item":"c34435fa-95e5-4163-90f9-bca74ea3822a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_utepites-hidepites-dragulas-epitoipar-tularazas","timestamp":"2025. január. 02. 09:59","title":"Egekbe szöktek az út- és hídépítések árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos provokációval ér fel, hiszen egyetlen más uniós vezető sem okozott annyi kárt az utóbbi időben a közösségnek, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos...","id":"20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787.jpg","index":0,"item":"c72600ce-0e9b-4fee-8c12-eafd6777b925","keywords":null,"link":"/360/20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","timestamp":"2025. január. 02. 07:55","title":"Die Zeit-kommentár: Orbán végre elhúzott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","shortLead":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","id":"20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b.jpg","index":0,"item":"27ce6fe1-c015-4ada-b350-a06b852ace30","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 18:17","title":"Lelőtt drón roncsai estek egy kijevi lakóházra, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698e9a0b-a80f-40c5-bc73-e9313f8fd9a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az X-Faktor legutóbbi szériájának győztese videóban fejtette ki véleményét és terveit a nyereményéről.","shortLead":"Az X-Faktor legutóbbi szériájának győztese videóban fejtette ki véleményét és terveit a nyereményéről.","id":"20250102_feher-krisztian-x-faktor-nyeremeny-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/698e9a0b-a80f-40c5-bc73-e9313f8fd9a5.jpg","index":0,"item":"625fe61b-440a-44c3-9492-f888a9765d2e","keywords":null,"link":"/elet/20250102_feher-krisztian-x-faktor-nyeremeny-penz","timestamp":"2025. január. 02. 14:06","title":"Fehér Krisztián, X-Faktor-győztes a versenyen nyert 36 millióról: „Az amúgy nem sok pénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2023 óta nem termel a Vágóhíd utcai gyár, most be is zárja a veszteséges üzemet az ukrán Roshen.","shortLead":"2023 óta nem termel a Vágóhíd utcai gyár, most be is zárja a veszteséges üzemet az ukrán Roshen.","id":"20250102_bezar-a-bonbonetti-gyar-roshen-ukran-edesseggyarto-cukorka-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd.jpg","index":0,"item":"b634d0c7-340b-4442-b72a-3795e8ce3f16","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_bezar-a-bonbonetti-gyar-roshen-ukran-edesseggyarto-cukorka-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. január. 02. 08:36","title":"Bezárja az ukrán tulajdonos a budapesti Bonbonetti-gyárat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]