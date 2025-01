Meghallották az idők szavát az európai statisztikai szervezetek – köztük a magyar Központi Statisztikai Hivatal (KSH) -, így végre megkaphatta régóta időszerű ráncfelvarrását a gazdasági szervezetek tevékenységét osztályozó uniós NACE-rendszer, illetve hazai megfelelője, a TEÁOR, azaz a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere. Az új számozás január 1-től lépett az eddig érvényes, 2008-as kiadás helyére, és több olyan változtatást is tartalmaz, amelyekkel az osztályozások a gazdaság változásait próbálják lekövetni.

A legszembeötlőbb, hogy az eddig egy nemzetgazdasági ágként kezelt “Információ, kommunikáció” kategóriát kettéosztották, így az eddigi 21 helyett immár 22 ágba sorolják be a tevékenységeket. Az ezeken belül található ágazatok is jelentősen módosultak, így új helyre sorolták be a “Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása” tevékenységet, míg a “Csomagküldő, internetes kiskereskedelem” szakágazatot 31 különböző kiskereskedelmi tevékenységbe sorolták át. Fontos továbbá, hogy mostantól nem az eladási csatorna képezi a statisztikai osztályozás kritériumát, hanem az eladott termék, így megszűnt a “Nem bolti, piaci kiskereskedelem” és a “Piaci kiskereskedelem” is.

Uber, Airbnb és a podcasterek

Egyes, mára tulajdonképpen megszűnő tevékenységek elvesztették önálló TEÁOR-számukat, így már nincs külön azonosítója a videókazetták kölcsönzésének, ehelyett ezt a tevékenységet az “Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése” címke alatt tartja számon az új osztályozás. Megszűnt a taxizás kódja is, a taxisokat ehelyett besorolták az “Igény szerinti személyszállítási szolgáltatás gépjárművezetővel” kategóriába, míg az Uber és társai számára létrehozták a “Személyszállítási szolgáltatás közvetítése” tevékenységet.

A piaci változásokat követi a szálláshelyek osztályozása is, ahol az átmeneti szálláshely-szolgáltatás helyébe a rövid távú, azaz az airbnb-zés lépett. A rádiósokhoz besorolták a podcastkészítőket is “audiotartalom-terjesztés” címszó alatt, míg az influenszerkedést reklámügynöki tevékenységnek minősítették a statisztikusok, igaz, a harmadik fél által közzétett videókban szereplő influenszerek már előadóművésznek számítanak. Az új TEÁOR-útmutató már a sportegyesületek között jegyzi az e-sport klubokat is, az e-sport oktatása pedig bekerült a sportképzések közé.

Facebook / E-sport Óbuda University

Bővült a máshova nem sorolható egyéb személyi szolgáltatások köre is, bővítették többek között az eddig csak “társas tevékenységekként” hivatkozott foglalkozásokat, az új felsorolásban már szerepel a “szexuális szolgáltatások nyújtása vagy közvetítése, prostitúciós rendezvények szervezése vagy bordélyház működtetése”, de ez alá a kód alá tartoznak immár a randioldalak is. A szintén ide sorolt útonállókat felváltották a parkolóőrők, és megjelent új egyéb szolgáltatásként a lósuttogó tevékenység.

Nem csak gazdasági, világpolitikai trendeket is követ az osztályozás, ez többek között abból látszik, hogy a hajógyártást kettébontották polgári, valamint katonai hajók és vízi járművek gyártására, de így tettek a légi és űrjárművek gyártása, valamint mindezek javítása, karbantartása esetében is.

Egy a TEÁOR, egy a zászló

Ezekkel az újításokkal nem kifejezetten a KSH állt elő, a magyar statisztikai hivatal az Eurostat által eszközölt módosításokat vezette át a hazai rendszerbe. Vannak azonban kifejezetten magyar kiegészítései is az osztályozásnak, ezek többsége már a korábbi TEÁOR-számokhoz tartozó útmutatóban is szerepelt. Ilyen például a pálinkafőzés, amely a desztillált szeszes italok gyártása tevékenységhez tartozik, de nem az “emberi fogyasztásra alkalmas” italok között jegyzik. Magyar kiegészítés az általános épülettakarításnál az “ezermester munkák elvégzése”, a kempingszolgáltatásnál pedig a “nomád táborhely” szolgáltatása.

Van ugyanakkor olyan magyar kiegészítés is, amely újdonságként került be a 2025-től érvényes osztályozásba: az egyéb vasúti személyszállítási tevékenységek között szerepel immár a kisvasúttal történő személyszállítás is.

Stiller Ákos

Az aprólékos statisztikusok kihasználták az átkódolás adta lehetőséget arra is, hogy kijavítsanak néhány, az eddigi osztályozásban található helyesírási hibát, így a “Kőolaj-, földgázkitermelési szolgáltatás” immár helyesen, kötőjel nélkül szerepel a tevékenységek sorában az eddigi “földgáz-kitermelési” helyett. Ugyanígy elvesztette kötőjelét a vasötvözet alapanyag gyártása, de még olyan apróságokra is maradt kapacitása a KSH munkatársainak, minthogy a “Biztonsági, nyomozói tevékenységet” lecseréljék “Nyomozói, biztonsági tevékenységre”, a gyümölcslevek helyébe pedig a gyümölcsitalok léptek. Hiába minden figyelmesség, még az új osztályozás sem sikerült tökéletesre, abban például egyelőre nem sikerült dűlőre jutnia a hivatalnak, hogy az influenszer kifejezést így, vagy “influencerként” használja, előbbi formában háromszor, utóbbiban négyszer szerepel az új TEÁOR tartalmát bemutató 280 oldalas szövegben.

A cégeknek és vállalkozóknak a válláról a KSH azzal próbálja meg levenni az átsorolással járó terhet, hogy a főtevékenységek számkódját automatikusan átvezeti az új osztályozásba. Ahol az tevékenység egyértelműen megfelel valamelyik korábbi osztályozásnak (1:1 kapcsolat), ott értelemszerűen a megfelelő új tevékenység kerül a gazdasági szervezetek neve mellé. Ahol az egyes tevékenységeket többfelé bontották (1:n kapcsolat), ott a KSH “részben statisztikai adatgyűjtésből és adminisztratív adatátvételből származó információk alapján, részben az ezen információkra épülő gépi tanuló algoritmuson keresztül sorolja át” az adott cég vagy vállalkozó főtevékenységét – ez az esetek mintegy ötödét teszi ki a hivatal szerint. Ha valaki szerint nem megfelelő főtevékenységet rendeltek hozzá, azt 2025. július 1-ig kell jeleznie, azonban nem a KSH-nál, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).

Az egyéb tevékenységeket a KSH nem, csak a NAV tartja számon. Az egyértelmű változtatásokat ők is átvezetik, ahol azonban nincs a korábbi tevékenységnek megfelelő új osztályozás, azokat egyszerűen kihúzzák az adott cég mellől. Ezekben az esetekben a cégeknek és az egyéni vállalkozóknak van bejelentési kötelezettsége, amelynek július 1-éig kell eleget tenniük. Ha valaki nem biztos benne, hogy tevékenységét az új TEÁOR hova sorolja, a KSH-tól kérhet besorolási állásfoglalást.

Reviczky Zsolt

A TEÁOR változásait a kapcsolódó osztályozások is lekövetik, így az új számokat átveszi az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke (ÖVTJ) és a Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR) is. A gazdasági szervezetek létesítő okirata ugyanakkor nem módosul automatikusan, hiszen azt csak az adott szervezet módosíthatja, ezt azonban elég akkor megtennie, amikor legközelebb amúgy módosítaná a dokumentumot. Ha pedig mégis módosítaná kizárólag a TEÁOR-váltás miatt, akkor illeték és közzétételi költség megfizetése nélkül terjesztheti elő a változásbejegyzési kérelmet.

Hiába hangzik jól elméletben a TEÁOR-számok automatikus átsorolása, a kezdeti tapasztalatok nem a legkedvezőbbek Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke szerint. A NAV felületén ugyanis súlyos üzemhiba lépett fel Ruszin szerint, amely nemcsak abban akadályozza az egyéni vállalkozókat, hogy korrigálják a tévesen átsorolt tevékenységet, de semmilyen más adatot sem tudnak módosítani. A helyzet súlyosan jogsértő az alelnök szerint, van, aki emiatt nem tudta január elején megváltoztatni a székhelyét. Ráadásul a NAV fel sem tünteti az üzemhibát, ami tovább nehezíti a vállalkozók tájékozódását.

Ezzel kapcsolatos kérdésünkre a NAV úgy reagált, hogy az “egyéni vállalkozók a Webes Ügysegéd vállalkozói moduljában jelenthetnek be adatot, a modult 2025. január 1-je óta nem érintette üzemhiba”.

Ruszin szerint maga az EU-s együttműködésben elkészített osztályozás rendben van, a hazai implementáció azonban már kevésbé. Az lett volna a célszerű, ha az adóhatóság előre tájékoztatja a cégeket és a vállalkozókat arról, milyen főtevékenységbe készül őket átsorolni, és az érintetteknek lett volna ideje visszajelezni, hogy egyetértenek-e az átsorolással – véli az MKOE tisztségviselője.

Varga Péter, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) PR- és marketing igazgatója elmondta lapunknak, hogy vannak még olyan kérdések, amelyekre választ várnak a vállalkozók, elsősorban azokkal a tevékenységekkel kapcsolatban, amelyeket többfelé bont az új osztályozás. Elmondása szerint a KSH a jövő hétre ígért további tájékoztatást számukra, az eddig ismert információkat már korábban a vállalkozók rendelkezésére bocsátották. A BKIK azt is közölte, hogy a változás a vállalkozások hozzávetőleg egyharmadát érinti. Azzal kapcsolatban, hogy elsősorban mely területeken jelentős a változás, elmondták, hogy a csomagküldő internetes kiskereskedelmet teljesen átalakítja, és jórészt a gépjármű kereskedelmet is.

Megkeresésünkre az adóhatóság közölte, hogy a KSH az adószámos magánszemélyek, az egyéni vállalkozók, a cégbejegyzésre kötelezett, illetve cégbejegyzésre nem kötelezett szervezetek, valamint a civil szervezetek új főtevékenységkódjait átadta a NAV-nak. A hatóság részéről jelenleg folyamatban van a KSH által átadott főtevékenységkódok átvezetése, amely a hatóság közlése szerint zökkenőmentesen zajlik. Megerősítették azt is, hogy 2025. július 1-ig tudnak változást kezdeményezni azok, akik nem értenek egyet a kapott főtevékenységkóddal, de hogy hányan fognak ezzel a lehetőséggel élni, arra vonatkozóan nem rendelkeznek információval. Válaszukban leírták továbbá, hogy “az egyéni vállalkozóknak bármely adatváltozásuk bejelentése előtt le kell zárniuk régi tevékenységeiket, és be kell jelenteniük ezek ÖVTJ’25 szerinti megfelelőjét a Webes Ügysegéden”. A NAV a főtevékenységek és az egyértelműen megfeleltethető egyéb tevékenységek átsorolását az egyéni vállalkozók nyilvántartásában is elvégzi a vállalkozók helyett január 31-ig – közölte a szervezet.

Borítóképünk illusztráció.