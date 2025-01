Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: magyar Covid, lengyel fákjú. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"aece5884-d2c7-4eb0-867a-bf0b0062951b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","timestamp":"2025. január. 19. 06:00","title":"Elvitelre #102: Vasalt nyunyóka és a politikai menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dbeb50-03ba-4e9d-acde-d24f5e854c33","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Messze elmarad a külföldi látogatók száma India idegenforgalmi potenciáljától, a kormány nem tekinti kiemelt ágazatnak a turizmust. Az indiaiak utazási kedve viszont nő, de ők kerülik a Nyugatot.","shortLead":"Messze elmarad a külföldi látogatók száma India idegenforgalmi potenciáljától, a kormány nem tekinti kiemelt ágazatnak...","id":"20250118_hvg-india-turizmus-idegenforgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8dbeb50-03ba-4e9d-acde-d24f5e854c33.jpg","index":0,"item":"e59fb432-488c-42b2-aee8-81c5eb02631b","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-india-turizmus-idegenforgalom","timestamp":"2025. január. 18. 18:45","title":"Orbán Viktorral csábító turisztikai célpontnak tűnhet India, de nem erőssége a vendégcsalogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Évente több tízezer esetben fordul elő, hogy valaki idegen testet nyel le, ami kórházi ellátást igényel. Szerkesztett részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Évente több tízezer esetben fordul elő, hogy valaki idegen testet nyel le, ami kórházi ellátást igényel. Szerkesztett...","id":"20250118_Mit-tegyunk-egy-idegen-test-lenyelese-eseten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575.jpg","index":0,"item":"40cbe481-c4a6-40e9-9deb-750b93f35d64","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250118_Mit-tegyunk-egy-idegen-test-lenyelese-eseten","timestamp":"2025. január. 18. 19:15","title":"Mit tegyünk egy idegen test lenyelése esetén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758edfa9-26ed-4f06-b92a-10a899622811","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az országban kilőtt a benzin ára, miután a kormány megszüntette az arra adott támogatást.","shortLead":"Az országban kilőtt a benzin ára, miután a kormány megszüntette az arra adott támogatást.","id":"20250120_nigeria-olajszallito-tartalykocsi-robbanas-benzin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758edfa9-26ed-4f06-b92a-10a899622811.jpg","index":0,"item":"8518ce61-b496-46fd-a167-a56f73d8e5b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_nigeria-olajszallito-tartalykocsi-robbanas-benzin","timestamp":"2025. január. 20. 11:45","title":"Sérült tartálykocsiból próbálták áttölteni a benzint Nigériában, felrobbant, legalább 86-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk a fontos tudnivalókat.","shortLead":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk...","id":"20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c3e61c59-01e2-478e-830e-0f85c053ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","timestamp":"2025. január. 20. 08:03","title":"Az Erste minden ügyfele érintett: aki most nem lép, elveszítheti a hozzáférését a mobilbankjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220a178-5f2e-452a-be4c-5f75860d75da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az amerikai elnök az olasz miniszterelnököt hívta meg hétfőre, aki el is megy.","shortLead":"Az amerikai elnök az olasz miniszterelnököt hívta meg hétfőre, aki el is megy.","id":"20250119_Matteo-Salvini-Donald-Trump-beiktatasa-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b220a178-5f2e-452a-be4c-5f75860d75da.jpg","index":0,"item":"1661c6fb-e2fe-47fb-a7ab-2b5a8af93d76","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Matteo-Salvini-Donald-Trump-beiktatasa-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 19. 14:59","title":"Orbán és Salvini is mindent megtettek, hogy Trump kedvében járjanak, de csak tévén nézhetik a beiktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő négy évben az útszélen végzi jóformán az összes régóta fennálló nemzetközi norma – figyelmeztet az amerikai lap két munkatársa, Laura King és Tracy Wilkinson a mai beiktatás előtt.","shortLead":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő...","id":"20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0.jpg","index":0,"item":"4e2fe84a-0fcc-4cc8-b1ee-676044512c7b","keywords":null,"link":"/360/20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","timestamp":"2025. január. 20. 07:30","title":"Los Angeles Times-elemzés: elragadtatás, kíváncsiság, öröm és rémület – latolgatja a világ, mire számíthat Trump újabb elnökségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","shortLead":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","id":"20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570.jpg","index":0,"item":"71304cf8-c4ae-4a48-9654-b2c8f2b2c4dd","keywords":null,"link":"/sport/20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","timestamp":"2025. január. 20. 14:00","title":"Viccesnek szánt szavakon húzta fel magát Djokovic, kérdés, megelégszik-e a bocsánatkéréssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]