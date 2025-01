Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A középosztály állampapírokon és a fogyasztási adókon keresztül finanszírozza az általa amúgy elutasított rendszert. Egy szakember szerint az idei különleges év, ha elég sokan eléggé tudatos pénzügyi döntéseket hoznak, abba belebukhat a Fidesz 2026-ban.","shortLead":"A középosztály állampapírokon és a fogyasztási adókon keresztül finanszírozza az általa amúgy elutasított rendszert...","id":"20250116_Praktikus-jotanacsok-amikkel-az-atlagember-kivereztetheti-az-Orban-kormanyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d.jpg","index":0,"item":"5a033faf-fffb-47f1-a028-2664229fd697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Praktikus-jotanacsok-amikkel-az-atlagember-kivereztetheti-az-Orban-kormanyt","timestamp":"2025. január. 16. 15:38","title":"Az Orbán-kormány pénzügyi megroppantásához ad praktikus tanácsokat átlagembereknek egy weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0dc667-fb10-4503-9c2b-9d55a75a7f7b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Honor új csúcstelefonja hardveresen csak kicsit, szoftveresen azonban sokat fejlődött – a Magic7 Pro elsősorban a mindent átszövő mesterséges intelligenciáról szól. ","shortLead":"A Honor új csúcstelefonja hardveresen csak kicsit, szoftveresen azonban sokat fejlődött – a Magic7 Pro elsősorban...","id":"20250115_honor-magic7-pro-csucstelefon-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0dc667-fb10-4503-9c2b-9d55a75a7f7b.jpg","index":0,"item":"4b309e34-5d55-4006-b332-336388946cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_honor-magic7-pro-csucstelefon-megjelenes","timestamp":"2025. január. 15. 11:00","title":"A legerősebb processzorral és 200 megapixeles kamerával jön a Honor Magic7 Pro, kiderült a magyar ára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1aa3786-1616-496e-86db-ba299c24c54b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kilenccel többen, mint a tavalyi év első 15 napjában.","shortLead":"Kilenccel többen, mint a tavalyi év első 15 napjában.","id":"20250115_kozlekedes-halalos-baleset-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1aa3786-1616-496e-86db-ba299c24c54b.jpg","index":0,"item":"ce6c966a-c064-412e-b409-626a3aaf8b63","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_kozlekedes-halalos-baleset-2025","timestamp":"2025. január. 15. 12:25","title":"15 nap alatt 23-an haltak meg a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe2437d-1413-493a-bf1f-ab66999e76f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szlovákiába és Csehországba szállított mennyiség ellenben nagy mértékben csökkent.","shortLead":"A Szlovákiába és Csehországba szállított mennyiség ellenben nagy mértékben csökkent.","id":"20250115_Magyarorszag-importalta-a-legtobb-orosz-koolajat-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbe2437d-1413-493a-bf1f-ab66999e76f4.jpg","index":0,"item":"bb07882e-46f9-42e7-b1ba-41b15ba2c111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Magyarorszag-importalta-a-legtobb-orosz-koolajat-2024-ben","timestamp":"2025. január. 15. 13:40","title":"Magyarország importálta a legtöbb orosz kőolajat 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8fe153-24d8-4c1f-b703-65020dca231e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utolsó játékfilmjét 2006-ban mutatták be, utolsó tévés munkája a Twin Peaks harmadik évada volt. Kedvenc rémálomgyárosunk örökre távozott, de sok megfejteni valót hagyott maga után. Hagyott egy-két kulcsot is, de nem biztos, hogy menni fog.","shortLead":"Utolsó játékfilmjét 2006-ban mutatták be, utolsó tévés munkája a Twin Peaks harmadik évada volt. Kedvenc...","id":"20250116_meghalt-David-Lynch-legjobb-filmjei-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8fe153-24d8-4c1f-b703-65020dca231e.jpg","index":0,"item":"ac18622d-19d1-42c1-9a21-ae023db65578","keywords":null,"link":"/kultura/20250116_meghalt-David-Lynch-legjobb-filmjei-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 22:03","title":"David Lynch tíz nagy dobása – egy nem létező Star Wars-filmmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f686fc5-9c37-4799-bd6e-7f9e74d5ac5b","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A következő elnöki ciklus az Egyesült Államokban jelentős változásokat ígér politikai és a gazdasági világban egyaránt. Donald Trump lehengerlő győzelmére már most ugranak a cégek, joggal remélvén, hogy mostantól nem kell drága és macerás környezetvédelmi és szociális inkluzivitási kérdésekkel foglalkozni, hanem Trump filozófiájával összhangban a profitmaximalizálásra koncentrálhatnak.","shortLead":"A következő elnöki ciklus az Egyesült Államokban jelentős változásokat ígér politikai és a gazdasági világban egyaránt...","id":"20250115_ESG-Trump-USA-vilagmegvaltas-pusztulat-uzleti-vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f686fc5-9c37-4799-bd6e-7f9e74d5ac5b.jpg","index":0,"item":"c4600619-d08a-4d38-8acd-f6f9a4218e4e","keywords":null,"link":"/360/20250115_ESG-Trump-USA-vilagmegvaltas-pusztulat-uzleti-vilag","timestamp":"2025. január. 15. 13:00","title":"Világmegváltásból a pusztulat felé kanyarodik el az üzleti világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? És amúgy is: ki mennyi ülésen vett részt? Vélhetően lesz még a történetnek folytatása. ","shortLead":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? És amúgy is: ki mennyi ülésen vett részt? Vélhetően lesz még...","id":"20250115_Deutsch-Tamas-Magyar-Peter-plenaris-ulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa.jpg","index":0,"item":"c3f9a9d1-b52e-411f-9078-2ccf815c04d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Deutsch-Tamas-Magyar-Peter-plenaris-ulesek","timestamp":"2025. január. 15. 16:32","title":"Deutsch Tamás belekötött Magyar Péterbe, saját szavait próbálja ellene fordítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","id":"20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"ab3dfbec-e327-450e-acd3-94fa205b94be","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","timestamp":"2025. január. 17. 06:56","title":"Busz és autó ütközött a 31-es főúton Jászapátinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]