[{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"491e6a87-b19e-4373-aabe-fb340c484149","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","timestamp":"2025. január. 23. 17:04","title":"Az ÁSZ szerint nem időszerű az Integritás Hatóság elnökének felmentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az OKSZ élelmiszer-kereskedő tagjai „remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az infláció elleni harcban” – írja a szervezet a közleményében, miután a kormány újabb termékeket vonna be az online árfigyelő rendszerbe.","shortLead":"Az OKSZ élelmiszer-kereskedő tagjai „remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az infláció...","id":"20250123_oksz-elelmiszer-inflacio-beszallito-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"122388f1-2139-428a-8d5f-acd445f2eb08","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_oksz-elelmiszer-inflacio-beszallito-arcsokkentes","timestamp":"2025. január. 23. 09:02","title":"Élelmiszerboltok a kormány bejelentése után: csökkentsék inkább a beszállítók az árakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f667b630-d205-45d6-9dd3-5d258bd26d62","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetőknek tetszik az MI-infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezés.","shortLead":"A befektetőknek tetszik az MI-infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezés.","id":"20250122_Trump-szovetsegesei-maris-nyertek-a-Csillagkapun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f667b630-d205-45d6-9dd3-5d258bd26d62.jpg","index":0,"item":"73c73a07-4bcb-48ac-9f8a-c2b44291c341","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Trump-szovetsegesei-maris-nyertek-a-Csillagkapun","timestamp":"2025. január. 22. 09:38","title":"Trump IT-s szövetségesei máris nyertek a Csillagkapun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kommunista csoport vállalta magára az akciót.","shortLead":"Egy kommunista csoport vállalta magára az akciót.","id":"20250122_olaszorszag-milano-elon-musk-karlenites-felakasztott-babu-benito-mussolini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"06371b64-5229-4d56-9515-85f47cd572cd","keywords":null,"link":"/elet/20250122_olaszorszag-milano-elon-musk-karlenites-felakasztott-babu-benito-mussolini","timestamp":"2025. január. 22. 15:09","title":"Elon Muskot ábrázoló bábut akasztottak fel azon a milánói téren, ahol egykor Benito Mussolini holttestét is felhúzták – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711bf996-b6ab-447a-9a05-6fd56ecdf414","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Lezajlott az első tárgyalás az Európai Parlament Jogi Bizottságában abban a két ügyben, amelyekben a magyar hatóságok Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kérik. Döntés nincs, az érintettet sem hallgatták meg, azonban úgy tűnik, nem akarják sokáig halogatni, már jövő héten ismét tárgyalnak róla.","shortLead":"Lezajlott az első tárgyalás az Európai Parlament Jogi Bizottságában abban a két ügyben, amelyekben a magyar hatóságok...","id":"20250123_magyar_peter_europai_parlament_mentelmi_jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711bf996-b6ab-447a-9a05-6fd56ecdf414.jpg","index":0,"item":"ccba0624-00cd-470b-a406-938f12b5123d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250123_magyar_peter_europai_parlament_mentelmi_jog","timestamp":"2025. január. 23. 13:42","title":"Magyar Péter nélkül tárgyaltak a mentelmi jogáról az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógyszereknek, mint amilyen például az Ozempic is. Ezek között pozitívakat és negatívakat is találni.","shortLead":"Amerikai kutatók új, eddig nem ismert mellékhatásait tárták fel az a cukorbetegség kezelésére kifejlesztett...","id":"20250122_szemaglutid-ozempic-fogyokura-gyogyszer-injekcio-mellekhatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/071e20a4-8fb9-4ade-b7d3-fbd8645ea45c.jpg","index":0,"item":"0f1880ec-4e81-4118-950e-27dcdb1cacff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_szemaglutid-ozempic-fogyokura-gyogyszer-injekcio-mellekhatas","timestamp":"2025. január. 22. 13:05","title":"Kiderült, milyen mellékhatásai vannak a mostanában mindenkit lefogyasztó csodainjekciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6d44a3-1de1-46f5-a2a3-f9481e651371","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nő felkutatta a netes partnereit, majd megzsarolta őket azzal, hogy elárulja a családjuknak, mivel töltik a szabadidejüket. A többség fizetett.","shortLead":"A nő felkutatta a netes partnereit, majd megzsarolta őket azzal, hogy elárulja a családjuknak, mivel töltik...","id":"20250122_netes-porno-zsarolas-internetes-prostitualt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af6d44a3-1de1-46f5-a2a3-f9481e651371.jpg","index":0,"item":"fa46d5b9-8364-4f4e-a923-0116562402c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_netes-porno-zsarolas-internetes-prostitualt","timestamp":"2025. január. 22. 11:49","title":"Ezért veszélyes a netes szexchat: a kuncsaftjait zsarolta egy gyöngyösi internetes prostituált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","shortLead":"A vadonatúj Porsche 911 Carrera S magyarországi indulóára nem sokkal 70 millió forint alatt alakul.","id":"20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3eb77e-9486-4c74-acc9-2513d8821899.jpg","index":0,"item":"78482728-799a-43cf-bb5d-f8c534a987cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_magyarorszagon-a-legujabb-porsche-911","timestamp":"2025. január. 23. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]