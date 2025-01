Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték emeléséből származó bevételek. A kiadási oldalon a tervezettnél sokkal több ment el állami bevásárlásokra (például a ferihegyi reptérre), állami beruházásokra, a határon túli magyarokra. A forint árfolyamának gyengülése 1,1 ezer milliárd forintot vitt el. Lakástámogatásokra és családtámogatásokra a tervezettnél kevesebbet költöttek.","shortLead":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték...","id":"20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485.jpg","index":0,"item":"ac5c0343-db65-408c-81d7-842a48e2617a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 12:37","title":"A kormány a családokon spórolt, a reptérre szórta a pénzt. Így lett 4 ezer milliárd forint a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafa57a9-c4c1-42db-8b83-0e60a736b5bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az azóta virálissá vált videón a kaposvári táncegyesület ropta a táncot az akadálymentesített toborzóiroda aulájában.","shortLead":"Az azóta virálissá vált videón a kaposvári táncegyesület ropta a táncot az akadálymentesített toborzóiroda aulájában.","id":"20250122_Modernizalt-verbunkos-tanc-a-honvedsegi-toborzoiroda-atadojan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eafa57a9-c4c1-42db-8b83-0e60a736b5bb.jpg","index":0,"item":"a2240bf4-59a2-47ed-9023-f1db566165b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Modernizalt-verbunkos-tanc-a-honvedsegi-toborzoiroda-atadojan","timestamp":"2025. január. 22. 13:14","title":"Magas sarkúban és kivágott felsőben mutattak be modernizált verbunkos táncot a honvédségi toborzóiroda átadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605","c_author":"Nagy Mercédesz","category":"360","description":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész élet- és alkotótársával, Kaszás Tamással beszélgettünk.","shortLead":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész...","id":"20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605.jpg","index":0,"item":"27a23073-449a-49d5-bfdd-33927d185418","keywords":null,"link":"/360/20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Megfordult az idő kereke. Tudom is, hol – beszélgetés „Kaszival” „Panka” művészetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Balogh Lajos az 1990-es évek közepén négy fiatal nőt ölt meg emberi mivoltából teljesen kivetkőzve, különösen kegyetlen módszerekkel Százhalombattán. A 140-es IQ-val rendelkező szobafestő-mázolót életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. A médiában időről időre feltűnő Balogh jelenleg is börtönbüntetését tölti. Legkorábban 2020-ban bocsáthatták volna feltételes szabadlábra, de miután eltörte egy rabtársa orrát, ez az időpont 2025-re tolódott. A hazai kriminalisztikatörténet legdöbbenetesebb sorozatgyilkosságát elkövető Balogh január 24-én bocsátható legkorábban feltételes szabadságra, a döntés a büntetés-végrehajtási bírón múlik.","shortLead":"Balogh Lajos az 1990-es évek közepén négy fiatal nőt ölt meg emberi mivoltából teljesen kivetkőzve, különösen kegyetlen...","id":"20250123_battai-rem-balogh-lajos-nemi-eroszak-sorozatgyilkossag-felteteles-szabadlab-dontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40561264-7380-49b0-b269-eb6e303ef82c.jpg","index":0,"item":"b3c82562-574d-4705-9258-0a4049e49869","keywords":null,"link":"/360/20250123_battai-rem-balogh-lajos-nemi-eroszak-sorozatgyilkossag-felteteles-szabadlab-dontes","timestamp":"2025. január. 23. 19:47","title":"„Nekem a halál maga nem volt elég. Akartam, hogy szenvedjenek” – szabadulhat a battai rém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1d23b3-e3af-498f-bf42-8d086bf57663","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Samsung a Galaxy S25-széria premierjével egy időben tavaly bemutatott eszközét, a Galaxy Ring okosgyűrűt is elhozza a magyar piacra.","shortLead":"A Samsung a Galaxy S25-széria premierjével egy időben tavaly bemutatott eszközét, a Galaxy Ring okosgyűrűt is elhozza...","id":"20250122_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-magyarorszag-megjelenes-ar-forintban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d1d23b3-e3af-498f-bf42-8d086bf57663.jpg","index":0,"item":"07f524e9-2846-41a1-9942-088ec62a2e47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-magyarorszag-megjelenes-ar-forintban","timestamp":"2025. január. 22. 19:01","title":"Megjelent Magyarországon a Samsung okosgyűrűje – íme a forintban mérhető Galaxy Ring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ba30ef-3594-485a-91dd-10ba31d5eadf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutinos repülők már megszokták azokat a biztonsági figyelmeztetéseket, amelyek minden utazás elején és végéhez közeledve elhangzanak a légiutas-kísérőktől vagy az előre rögzített felvételekről. Így eszünkbe sem jut megkérdőjelezni az előírásokat, de mégis miért olyan fontos, hogy felhúzzuk a napellenzőt fel- és leszálláskor? És miért kapcsolják ki még a világítást is? Utánajártunk.","shortLead":"A rutinos repülők már megszokták azokat a biztonsági figyelmeztetéseket, amelyek minden utazás elején és végéhez...","id":"20250123_repulogep-utazas-felszallas-leszallas-vilagitas-ablak-napellenzo-veszkijarat-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ba30ef-3594-485a-91dd-10ba31d5eadf.jpg","index":0,"item":"86a2204e-b012-40c4-9606-513fbffc08f4","keywords":null,"link":"/elet/20250123_repulogep-utazas-felszallas-leszallas-vilagitas-ablak-napellenzo-veszkijarat-evakualas","timestamp":"2025. január. 23. 06:33","title":"Miért kapcsolják le a repülőgépen a villanyt leszálláskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","shortLead":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","id":"20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231.jpg","index":0,"item":"16886f52-9a40-4b15-a8f8-988a6c2506e3","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","timestamp":"2025. január. 22. 13:11","title":"Egymásra licitálva járatta le Biden és Trump az elnöki kegyelem intézményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bcd6e7-2a19-4224-925b-a405c6e60c1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Suzuki Swift Champions Concept egy sportos hangulatú új kisautó.","shortLead":"A most leleplezett Suzuki Swift Champions Concept egy sportos hangulatú új kisautó.","id":"20250123_izgalmas-uj-suzuki-swift-sport-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21bcd6e7-2a19-4224-925b-a405c6e60c1b.jpg","index":0,"item":"634eb8b7-1e2f-4304-be0c-6496bb0cef5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_izgalmas-uj-suzuki-swift-sport-koncepcio","timestamp":"2025. január. 23. 07:21","title":"Izgalmas új Swifttel rukkolt elő a Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]