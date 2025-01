Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a párbeszéd teljesen ellehetetlenül, a golfról még akkor is lehet beszéltetni Trumpot.","shortLead":"Ha a párbeszéd teljesen ellehetetlenül, a golfról még akkor is lehet beszéltetni Trumpot.","id":"20250125_Trump-telefon-brit-miniszterelnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"0265e3e5-1fa4-4b8a-88d8-eb4ef7b8fb1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Trump-telefon-brit-miniszterelnokok","timestamp":"2025. január. 25. 17:47","title":"Potyogtak a könnyeink a nevetéstől – így emlékeznek Boris Johnson és Theresa May kollégái Trump bizarr telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00651b63-683f-475f-945c-6633307eb1d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült.","shortLead":"A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült.","id":"20250125_Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00651b63-683f-475f-945c-6633307eb1d4.jpg","index":0,"item":"58979f2e-07f9-459c-a0f0-7e1dd341ded7","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek","timestamp":"2025. január. 25. 17:15","title":"Milliós kártérítést fizetett a szlovén állam Janez Jansa volt kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani, hogy problémát okoz számukra az egészséges testsúly fenntartása, a diagnózis néha sokáig várat magára vagy elmarad. Részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani...","id":"20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d.jpg","index":0,"item":"c7bd0ced-8cee-450e-a407-89787a103a86","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","timestamp":"2025. január. 25. 19:15","title":"Ismerjük fel az evészavarokat: ezek a leggyakoribb típusok és tüneteik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","shortLead":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","id":"20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b.jpg","index":0,"item":"61e42785-77c6-46dc-a39e-568e75eb6226","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","timestamp":"2025. január. 27. 07:42","title":"Melegrekord dőlhet meg ma, de van, ahol viharos széllel kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbd1df2-047a-41d7-ab06-9da7d4250b08","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nemrégiben Európába érkezett Mazda 6e nemcsak szedán, hanem sportkombi verzióban is igen látványos megjelenésű.","shortLead":"A nemrégiben Európába érkezett Mazda 6e nemcsak szedán, hanem sportkombi verzióban is igen látványos megjelenésű.","id":"20250127_ime-a-magyar-tervezesu-latvanyos-uj-mazda-6e-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cbd1df2-047a-41d7-ab06-9da7d4250b08.jpg","index":0,"item":"8ba8d82b-4d37-480f-9fa1-00259eaf61f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_ime-a-magyar-tervezesu-latvanyos-uj-mazda-6e-sportkombi","timestamp":"2025. január. 27. 06:41","title":"Íme a magyar tervezésű látványos új Mazda sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket ehhez a manapság felkapott építészeti stílushoz. Már csak azért sem, mert a címe ellenére nincs benne brutalizmus, és ez főleg Magyarországról nézve kár, ahol ez a korszak éppen kiradírozódóban van. Branczik Márta és Kovács Dániel építészettörténészekkel arról is beszélgettünk, miért nem könnyű színtisztán brutalista épületeket találni Magyarországon, és miért különösen nehéz megvédeni őket az idő vasfogától. ","shortLead":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket...","id":"20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224.jpg","index":0,"item":"8af71b89-c2b9-40b1-97c9-7105a59af07a","keywords":null,"link":"/360/20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","timestamp":"2025. január. 27. 10:18","title":"A brutalista, aki ott se volt: az építészetért rajongóknak csalódás a tíz Oscar-díjra jelölt film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","shortLead":"Legalábbis, amíg a jogszabály nem változik. ","id":"20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c97cb58f-1cf7-466e-a86f-b2acabb67164.jpg","index":0,"item":"d749439c-b98b-4530-aa86-65f0c98c104a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_motor-vizsgaztatasa-2025","timestamp":"2025. január. 27. 15:59","title":"Egy jogi kiskapu miatt nem minden járműnek drágul a vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fe7fdc-1f3d-415d-8254-6e33511897c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vizsgálatok szerint valóban madárrajjal ütközött a gép, de még tart a nyomozás. ","shortLead":"A vizsgálatok szerint valóban madárrajjal ütközött a gép, de még tart a nyomozás. ","id":"20250127_del-korea-repulogepbaleset-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fe7fdc-1f3d-415d-8254-6e33511897c5.jpg","index":0,"item":"2dbd83e8-99ff-4430-9ece-aeaf97572a3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_del-korea-repulogepbaleset-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 27. 06:12","title":"Elkészült az előzetes jelentés a dél-koreai repülőszerencsétlenségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]