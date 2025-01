Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási parancsa ellenére.","shortLead":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság...","id":"20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"f819266a-b9c6-45e3-b9c0-b2cf6166cf14","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","timestamp":"2025. január. 28. 20:43","title":"Ügyészi vizsgálat indult Giorgia Meloni ellen, ő erre baloldalizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","shortLead":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","id":"20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc.jpg","index":0,"item":"a5e82cfa-165b-4b2e-8c75-388944684ae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","timestamp":"2025. január. 28. 12:22","title":"Saját cégeinek adta bérbe luxusjachtjait Roman Abramovics, hogy ne kelljen befizetnie több millió fontnyi adót Ciprusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aacf19-f711-406c-bee6-8bc3f5475c3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt orvos EP-képviselőjét Takács Péter államtitkár feljelentéssel fenyegette a covid-járvány kezelésére tett kritikái miatt, erre válaszolt Kulja András. De a pártelnök Magyar Péter is számonkérte a kormányt, hogy közbeszerzés nélkül költöttek el a covid idején 722 milliárd forintot – többek közt túlárazott lélegeztetőgépekre és vakcinákra, valamint propagandára.","shortLead":"A Tisza Párt orvos EP-képviselőjét Takács Péter államtitkár feljelentéssel fenyegette a covid-járvány kezelésére tett...","id":"20250127_Kulja-Andras-valasza-az-allamtitkarnak-Kiket-szeretnel-feljelenteni-az-elhunytakat-hogy-rontottak-a-statisztikakat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aacf19-f711-406c-bee6-8bc3f5475c3e.jpg","index":0,"item":"2eea3495-8f7f-4dbc-9324-0f473c72e9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Kulja-Andras-valasza-az-allamtitkarnak-Kiket-szeretnel-feljelenteni-az-elhunytakat-hogy-rontottak-a-statisztikakat-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 18:19","title":"Kulja András válasza az államtitkárnak: “Kiket szeretnél feljelenteni, az elhunytakat, hogy rontották a statisztikákat?“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b0f8a0-1799-439b-8836-1277ea654700","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Szigorúak a környezetvédelmi előírások, világszínvonalú eszközök vizsgálják az értékeket. Debrecenben és környékén mindenki biztonságban van!” – írja a miniszter.","shortLead":"„Szigorúak a környezetvédelmi előírások, világszínvonalú eszközök vizsgálják az értékeket. Debrecenben és környékén...","id":"20250129_Videoban-nyugtatgatja-a-debrecenieket-Navracsics-a-kornyekbeli-gyarak-biztonsagossagarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b0f8a0-1799-439b-8836-1277ea654700.jpg","index":0,"item":"98560a89-6d55-429c-9032-a994e9adfef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Videoban-nyugtatgatja-a-debrecenieket-Navracsics-a-kornyekbeli-gyarak-biztonsagossagarol","timestamp":"2025. január. 29. 12:41","title":"„Mindenki biztonságban van!” – videóban nyugtatgatja a környékbeli gyárak miatt aggódó debrecenieket Navracsics Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség 1,1-szeresét is sikerült elérni.","shortLead":"Az XB-1 repülőgépet a Mojave-sivatag felett tesztelte a fejlesztő Boom Supersonic, az út során pedig a hangsebesség...","id":"20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa9708b-a9e6-4491-96e5-23490652b754.jpg","index":0,"item":"61632081-7ee6-4dc0-9d53-1250319670a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_boom-supersonic-xb1-repules-hangsebesseg-concorde-utodja","timestamp":"2025. január. 29. 11:03","title":"Sikerült a történelmi teszt: átlépte a hangsebességet a Concorde utódja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3db4aa-ee6d-4acc-b635-9c0ed41aa465","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több, jogosítvánnyal kapcsolatos díjazás is változik. ","shortLead":"Több, jogosítvánnyal kapcsolatos díjazás is változik. ","id":"20250129_Fizetos-lesz-ingyenesen-kiallitott-jogositvany-25-ev-felett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f3db4aa-ee6d-4acc-b635-9c0ed41aa465.jpg","index":0,"item":"b468f991-49bd-4587-9dbd-bdb83113f8ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Fizetos-lesz-ingyenesen-kiallitott-jogositvany-25-ev-felett","timestamp":"2025. január. 29. 08:17","title":"Elvesznek egy kedvezményt a 25 év feletti frissjogsisoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd30a8bc-c81f-4952-ae91-b48ec9213861","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A MÚOSZ egykori elnökségi tagja, a Világgazdaság korábbi főszerkesztője 74 éves volt.","shortLead":"A MÚOSZ egykori elnökségi tagja, a Világgazdaság korábbi főszerkesztője 74 éves volt.","id":"20250128_Elhunyt-Banki-Andras-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd30a8bc-c81f-4952-ae91-b48ec9213861.jpg","index":0,"item":"431c227a-edeb-4974-b6c6-e6ca37ce47a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Elhunyt-Banki-Andras-ujsagiro","timestamp":"2025. január. 28. 12:42","title":"Elhunyt Bánki András újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596a10af-19b7-4a15-9a39-b8b584caac4d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel zöld utat adott a kedvelt horgászcsaliból készült pornak. Hamarosan a sarki szupermarketben a rovarlisztes termékek, Áder János kétszeresen is megnyalhatja ujjait.","shortLead":"Brüsszel zöld utat adott a kedvelt horgászcsaliból készült pornak. Hamarosan a sarki szupermarketben a rovarlisztes...","id":"20250128_rovarfeherje-elelmiszer-lisztkukacpor-nurti-earth-eu-engedely-rovarporos-kenyer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/596a10af-19b7-4a15-9a39-b8b584caac4d.jpg","index":0,"item":"120d9dc9-3517-41b5-93e3-9d0fe2884d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_rovarfeherje-elelmiszer-lisztkukacpor-nurti-earth-eu-engedely-rovarporos-kenyer","timestamp":"2025. január. 28. 16:03","title":"Hamarosan a boltokban a lisztkukacporos kenyér, zsemle és chips","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]