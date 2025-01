Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88f50be5-33ef-4802-909b-fd7677115783","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA egyik legnagyobb sikere, hogy nagy mennyiségű mintát hozott a Földre egy aszteroidáról. Az idő előrehaladtával egyre több derül ki ezekből a kőzetmaradványokból.","shortLead":"A NASA egyik legnagyobb sikere, hogy nagy mennyiségű mintát hozott a Földre egy aszteroidáról. Az idő előrehaladtával...","id":"20250130_bennu-aszteroida-elet-epitokovei-sos-asvanyi-anyagok-mintak-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88f50be5-33ef-4802-909b-fd7677115783.jpg","index":0,"item":"c9d9d4c4-347c-4b38-a94d-afb6479fcfef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_bennu-aszteroida-elet-epitokovei-sos-asvanyi-anyagok-mintak-felfedezes","timestamp":"2025. január. 30. 09:03","title":"Jelentős felfedezés: az élet eredetéről árulkodnak a Bennu aszteroida mintái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni, hogy olyan cégvezetőket válasszanak, akik jó gazda módjára tudják vezetni a fővárosi cégeket.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni...","id":"20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"10ff8ef0-213a-4352-b166-7a56c994b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","timestamp":"2025. január. 29. 09:56","title":"Név szerinti szavazást fog kérni Magyar Péter a mini-Dubajról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","id":"20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c.jpg","index":0,"item":"258089a6-852c-4079-a0c0-71c41a3a6b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","timestamp":"2025. január. 29. 14:37","title":"Hadházy: Az Integritás Hatóság és a NAV is vizsgálja a Gondosóra-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eca55dc-ff7f-4b7d-b938-cfa851cb4813","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Lukoil finomítója az orosz hadseregnek is gyárt üzemanyagot Nyizsnyij Novgorod közelében.","shortLead":"A Lukoil finomítója az orosz hadseregnek is gyárt üzemanyagot Nyizsnyij Novgorod közelében.","id":"20250129_orosz-ukran-haboru-lukoil-olajfinomito-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eca55dc-ff7f-4b7d-b938-cfa851cb4813.jpg","index":0,"item":"55164250-48ce-4305-bfb3-2ccfdf47b4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_orosz-ukran-haboru-lukoil-olajfinomito-drontamadas","timestamp":"2025. január. 29. 17:40","title":"Ukrán dróntámadás érte Oroszország negyedik legnagyobb olajfinomítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3040a61a-586c-4108-afc2-b1a2eaaecf3f","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Loptak eddig is, láttuk a tüneteket lépten-nyomon. Láttuk a stadionokban, az útépítéseknél, a vasúton, láttuk az ellopott pénz tátongó hűlt helyét az iskolákban és a kórházakban. Láttuk a lopást mentegető kitartott médiában. De nem volt következménye. Úgyhogy most eldöntötték, hogy állítanak a lopásnak egy nyolcvanhektáros emlékművet. Vélemény Rákosdubajról.","shortLead":"Loptak eddig is, láttuk a tüneteket lépten-nyomon. Láttuk a stadionokban, az útépítéseknél, a vasúton, láttuk...","id":"20250129_hvg-Tota-W-Arpad-Apa-vedd-meg-nekem-a-varost-rakosdubaj-mini-dubaj-fidesz-korrupcio-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3040a61a-586c-4108-afc2-b1a2eaaecf3f.jpg","index":0,"item":"b4ec8e6d-dcfc-4b72-ad83-04ef59f9864b","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-Tota-W-Arpad-Apa-vedd-meg-nekem-a-varost-rakosdubaj-mini-dubaj-fidesz-korrupcio-velemeny","timestamp":"2025. január. 29. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Apu, vedd meg nekem a várost!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016a4e3b-7fed-4d80-a09f-803003d051dd","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A múlt heti bombariadók idején a kisdiákok az ukrajnai hírözön miatt nagyon is átélték, hogy veszélyben vannak. Orbán Viktor egyik legszorosabb szövetségese elmesélheti neki, milyen az, amikor az utca elszámoltatást követel. Készül-e itthon is útmutató az összehangolt védekezésre, ha már permanens háborús vészhelyzetre hivatkozva kerüli meg a demokratikus döntéshozatalt a kormány? Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A múlt heti bombariadók idején a kisdiákok az ukrajnai hírözön miatt nagyon is átélték, hogy veszélyben vannak. Orbán...","id":"20250130_hvg-Gergely-Marton-Dubaj-nem-jar-egyedul-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/016a4e3b-7fed-4d80-a09f-803003d051dd.jpg","index":0,"item":"c2a0bcf4-7a29-4628-9739-e92f7ce81754","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Gergely-Marton-Dubaj-nem-jar-egyedul-Fulszoveg","timestamp":"2025. január. 30. 08:00","title":"Gergely Márton: Dubaj nem jár egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","shortLead":"A befektetés része a Donald Trump által bejelentett, 500milliárd dollárra taksált Stargate-projektnek.","id":"20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/069db1dd-b7b3-4d65-a64c-315b790332f6.jpg","index":0,"item":"bcc46530-9668-4487-99d1-df9c026ac45a","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_25-milliard-dollart-fektetne-a-ChatGPT-t-fejleszto-cegbe-a-japan-Softbank","timestamp":"2025. január. 30. 08:50","title":"25 milliárd dollárt fektetne a ChatGPT-t fejlesztő cégbe a Softbank az olcsó kínai MI tarolása ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az első negyedévben lejáró lakossági állampapírok kamata nagyot zuhan, így sokan gondolhatják úgy, hogy a nagy kamateső után érdemes másba tenni a pénzüket. A befektetési szolgáltatók nagy lehetőség előtt állnak.","shortLead":"Az első negyedévben lejáró lakossági állampapírok kamata nagyot zuhan, így sokan gondolhatják úgy, hogy a nagy kamateső...","id":"20250129_hvg-premium-magyar-allampapir-pmap-kamatfizetes-vagyoni-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"49a00a6e-6259-4642-b695-5dfa6bbb1d4e","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-premium-magyar-allampapir-pmap-kamatfizetes-vagyoni-koncentracio","timestamp":"2025. január. 29. 15:21","title":"Fejenként majdnem 10 milliárddal hitelezik az államot: a szerencsés 13-akra most aztán tényleg hullik a pénzeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]