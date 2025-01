Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4cd4176b-0e76-4318-b1f2-b5f916b870f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szombathelyi születésű Schäfer jelenleg a berlini Union középpályása.","shortLead":"A szombathelyi születésű Schäfer jelenleg a berlini Union középpályása.","id":"20250130_Schafer-Andras-valogatott-kozeppalyas-bevasarolta-magat-a-Szombathelyi-Haladasba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd4176b-0e76-4318-b1f2-b5f916b870f7.jpg","index":0,"item":"63eec2e4-c88d-4543-8a57-37ec769d53aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Schafer-Andras-valogatott-kozeppalyas-bevasarolta-magat-a-Szombathelyi-Haladasba","timestamp":"2025. január. 30. 18:08","title":"Schäfer András válogatott középpályás bevásárolta magát a Szombathelyi Haladásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média Pályázat nyertesei is fellélegezhetnek.","shortLead":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média...","id":"20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"d020f026-bea0-4768-8da8-992331cb6b76","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 19:38","title":"Visszavonta a Fehér Ház a támogatások befagyasztásáról szóló rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan sokkal inkább az elevenébe vág. A lépésnek szerteágazó hatásai lehetnek, gyengülhetnek a klímaváltozás legsúlyosabb hatásainak elkerülését célzó erőfeszítések, és az USA biztosan elveszti a befolyását erre. Trump viszont gazdaságilag is lábon lőheti országát azzal, hogy átengedi a terepet a versenytársaknak a tiszta technológiákban, még úgy is, hogy Amerika fele nem megy vele. A lépés várható hatásait Ürge-Vorsatz Diána, az IPCC alelnöke segített mérlegelni.","shortLead":"Kilépteti az USA-t a Párizsi Megállapodásból Donald Trump. Ez a második alkalom, hogy így tesz, de most várhatóan...","id":"20250130_donald-trump-a-klimavaltozas-ellen-parizsi-egyezmeny-klimavedelem-kibocsatas-csokkentes-fosszilis-energia-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5223c708-f8f8-4957-a89e-5bec7569388c.jpg","index":0,"item":"61e370ad-0f3c-47e4-980a-95bf78129dc1","keywords":null,"link":"/360/20250130_donald-trump-a-klimavaltozas-ellen-parizsi-egyezmeny-klimavedelem-kibocsatas-csokkentes-fosszilis-energia-usa","timestamp":"2025. január. 30. 15:45","title":"Trump nem tudja feltámasztani a múltat, az USA gazdaságát viszont lábon lőheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4645879a-969a-4337-8f82-401a51df67ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepén indult a Gyerekasztal, a kezdeményezés célja, hogy megértesse a katolikus egyházzal: leginkább az ő érdekük, hogy feltárják mindazt, ami az utóbbi években a szőnyeg alá került.","shortLead":"Január közepén indult a Gyerekasztal, a kezdeményezés célja, hogy megértesse a katolikus egyházzal: leginkább az ő...","id":"20250130_Fulke-podcast-Dobszay-Benedek-Urfi-Peter-Gyerekasztal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4645879a-969a-4337-8f82-401a51df67ab.jpg","index":0,"item":"a6799b02-9327-42d3-a1ef-b93dcf88db58","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Fulke-podcast-Dobszay-Benedek-Urfi-Peter-Gyerekasztal-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 17:35","title":"Akik szembefordultak a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyeivel – Urfi Péter és Dobszay Benedek a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NFI-t vezető Káel Csaba arról is beszélt, hogy szerinte csúsztatás, hogy 2024-ben több független játékfilm készült, mint állami támogatású. ","shortLead":"Az NFI-t vezető Káel Csaba arról is beszélt, hogy szerinte csúsztatás, hogy 2024-ben több független játékfilm készült...","id":"20250130_Kael-Csaba-NFI-Futni-mentem-Most-vagy-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f.jpg","index":0,"item":"4a95824b-8c06-4b80-9cd8-221393e3c2c4","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Kael-Csaba-NFI-Futni-mentem-Most-vagy-soha","timestamp":"2025. január. 30. 12:06","title":"Káel Csaba elmondta, miért nem kapott állami pénzt a Futni mentem, és miért kapott a Demjén-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 31. 12:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","id":"20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8.jpg","index":0,"item":"07193f89-415a-4ee8-85a1-85104cf17a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","timestamp":"2025. január. 31. 09:12","title":"Az Európai Központi Bank december után ismét csökkentette az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne, az állatkert a mögötte lévő vasúti területen terjeszkedhetne.","shortLead":"A Nyugati pályaudvartól zöld folyosó futna a Ligetig, a cirkuszművészeti központ a Nagycirkusz mellé kerülne...","id":"20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa.jpg","index":0,"item":"aad57433-8057-40d7-8240-47b19fa37697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Bohockodas-a-Varosligetben-a-kormany-a-sineket-is-arrebb-rakatna-egy-kis-teruletert","timestamp":"2025. január. 31. 07:44","title":"Bohóckodás a Városligetben: a kormány a síneket is arrébb rakatná egy kis területért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]