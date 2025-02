Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2d5dc80-3b79-4605-8ec0-e4e474fc1262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"48 éves korában elhunyt Nagy Ervin filozófus, a Mandiner munkatársa, a Jobbik egyik alapítója.","shortLead":"48 éves korában elhunyt Nagy Ervin filozófus, a Mandiner munkatársa, a Jobbik egyik alapítója.","id":"20250202_meghalt-nagy-ervin-filozofus-jobbik-alapito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d5dc80-3b79-4605-8ec0-e4e474fc1262.jpg","index":0,"item":"f82de709-dd53-4222-8f17-351609b0b488","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_meghalt-nagy-ervin-filozofus-jobbik-alapito","timestamp":"2025. február. 02. 12:58","title":"Meghalt Nagy Ervin Jobbik-alapító filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem panamai állampolgárok fogadására is, illetve biztosította Rubiót arról is, hogy az ország nem újítja meg az Új selyemút kínai kezdeményezést annak lejártát követően.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem...","id":"20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1.jpg","index":0,"item":"88a9f38f-0f37-454e-a859-5a667379a09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","timestamp":"2025. február. 03. 05:24","title":"Marco Rubio: elfogadhatatlan a kínai befolyás a Panama-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","shortLead":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","id":"20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb.jpg","index":0,"item":"13814959-28e2-476d-9689-6fabf089ef5a","keywords":null,"link":"/sport/20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","timestamp":"2025. február. 01. 16:41","title":"Nem találták a vendégek az öltöző kulcsát, így csúszott a Paks-Győr második félideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711874e0-336c-4584-8a8a-c6dafb96059b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit egy 45-50 év körüli férfi vezette, volt egy utasa is. Senki nem sérült meg.","shortLead":"A kocsit egy 45-50 év körüli férfi vezette, volt egy utasa is. Senki nem sérült meg.","id":"20250201_A-villamos-sinre-majd-a-falnak-hajtott-egy-auto-a-Fovam-ternel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711874e0-336c-4584-8a8a-c6dafb96059b.jpg","index":0,"item":"72b1bdd5-28cc-4db8-94e5-2e73c80a5d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_A-villamos-sinre-majd-a-falnak-hajtott-egy-auto-a-Fovam-ternel","timestamp":"2025. február. 01. 20:44","title":"A villamossínre, majd a falnak hajtott egy autó a Fővám térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megengedettnél magasabban repülhetett az a katonai helikopter, amely egy utasszállító repülőgéppel ütközött nemrég a washingotin repülőtér közelében.","shortLead":"A megengedettnél magasabban repülhetett az a katonai helikopter, amely egy utasszállító repülőgéppel ütközött nemrég...","id":"20250202_Washington-repulogep-helikopter-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dca1f8f-1a5c-424a-acdb-20757615df2c.jpg","index":0,"item":"c2389963-4629-4a50-9ce7-16d28d6eaea1","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Washington-repulogep-helikopter-baleset","timestamp":"2025. február. 02. 15:35","title":"Új fejlemények a washingtoni légikatasztrófáról: túl magasan repült a Black Hawk, megnevezték a másodpilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk van. Ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a gép akkor kapcsoljon ki, amikor nagyon nem kellene neki.","shortLead":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk...","id":"20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb.jpg","index":0,"item":"ea2144cd-8ad5-48d4-8dff-80e7b739b412","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","timestamp":"2025. február. 02. 08:03","title":"Gyorsan módosítsa ezt a Windows-beállítást, rengeteg idegességet előzhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozását a miniszter a MÁV hibájából történő halálos balesetre értette, de a szombati, Bagnál történt gázolás nem a vasúttársaság hibája miatt következett be.","shortLead":"Távozását a miniszter a MÁV hibájából történő halálos balesetre értette, de a szombati, Bagnál történt gázolás nem...","id":"20250202_mav-halalos-gazolas-lazar-janos-vallalasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"e73d3917-1653-4d89-a341-c63968a223f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_mav-halalos-gazolas-lazar-janos-vallalasai","timestamp":"2025. február. 02. 11:17","title":"Gázolt a vonat, de emiatt nem mond le Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárt költött Donald Trump támogatására, a dollármilliók pedig a választási győzelem után is tovább áramlottak az elnökhöz és szövetségeseihez.","shortLead":"Elon Musk összesen több mint 290 millió dollárt költött Donald Trump támogatására, a dollármilliók pedig a választási...","id":"20250201_Elon-Musk-tobb-mint-290-millio-dollart-koltott-az-elnokvalasztasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"8378fd37-decb-4a10-8688-372a7e87301c","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Elon-Musk-tobb-mint-290-millio-dollart-koltott-az-elnokvalasztasra","timestamp":"2025. február. 01. 19:57","title":"Elon Musk több mint 290 millió dollárt költött az elnökválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]