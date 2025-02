Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"027197fb-fcf8-411e-b974-a7217601369d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre azt vizsgálják, hogy fennállnak a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei.","shortLead":"Egyelőre azt vizsgálják, hogy fennállnak a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei.","id":"20250203_labdarugas-rtl-bajnokok-ligaja-gvh-panasz-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/027197fb-fcf8-411e-b974-a7217601369d.jpg","index":0,"item":"e4d42cb2-b79b-4f4b-803b-03961253df0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_labdarugas-rtl-bajnokok-ligaja-gvh-panasz-eljaras","timestamp":"2025. február. 03. 19:52","title":"Annyi panasz érkezett az RTL BL-közvetítése miatt, hogy eljárást indított a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1998a7-c7bb-4d1d-af4c-ee7287f9e771","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Új dizájnnal, szupergyors processzorral, masszív mesterséges intelligenciás támogatással és butább ceruzával debütált a Samsung Galaxy S25 Ultra, melynek két kisebb testvérét is kipróbáltuk. Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Új dizájnnal, szupergyors processzorral, masszív mesterséges intelligenciás támogatással és butább ceruzával debütált...","id":"20250203_samsung-galaxy-s25-ultra-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f1998a7-c7bb-4d1d-af4c-ee7287f9e771.jpg","index":0,"item":"1ebd5bd8-9db6-46a4-ba3a-457ab2fbd066","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_samsung-galaxy-s25-ultra-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 03. 11:23","title":"Az év telitalálata lehet, kipróbáltuk a legütősebb Samsung mobilt, a Galaxy S25 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kanada és Mexikó kénytelen visszavágni. Egyetlen vezető sem látszódhat gyengének, amikor Amerika fenyegeti. És stratégiailag feltehetőleg az a helyes, ha nem hagyják annyiban – írja a Financial Times vezető külpolitikai újságírója.","shortLead":"Kanada és Mexikó kénytelen visszavágni. Egyetlen vezető sem látszódhat gyengének, amikor Amerika fenyegeti. És...","id":"20250204_Gideon-Rachman-financial-times-szemle-trump-vamhaboru-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"453bdba8-207b-4c5d-865d-2537c58825f9","keywords":null,"link":"/360/20250204_Gideon-Rachman-financial-times-szemle-trump-vamhaboru-kina","timestamp":"2025. február. 04. 15:30","title":"Gideon Rachman: Trump egy Amerika-ellenes szövetség magjait hinti el az előbb lövünk, utána kérdezünk politikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6812d9ac-587c-4319-b0e3-8950af538aaa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Emiatt pedig egyre többen ülünk egy kocsiba.","shortLead":"Emiatt pedig egyre többen ülünk egy kocsiba.","id":"20250203_tankolas-uzemanyagar-havi-atlagos-koltes-kh-felmeres-biztos-jovo-kutatas-autozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6812d9ac-587c-4319-b0e3-8950af538aaa.jpg","index":0,"item":"9612ba85-13a3-4d42-99eb-518067d3373b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_tankolas-uzemanyagar-havi-atlagos-koltes-kh-felmeres-biztos-jovo-kutatas-autozas","timestamp":"2025. február. 03. 11:42","title":"Nyolc év alatt másfélszeresére nőtt a tankolásra havonta költött összeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","shortLead":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","id":"20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"65c8cd65-50bb-4a04-87bb-d542b0a505aa","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","timestamp":"2025. február. 03. 09:55","title":"Már nem a Miniszter félrelép a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar fim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.","shortLead":"A szakértők a légszennyezettség miatt kongatják a vészharangot.","id":"20250204_tudorak-adenokarcinoma-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2.jpg","index":0,"item":"9b807c59-cb6a-4c85-82be-e31802170283","keywords":null,"link":"/elet/20250204_tudorak-adenokarcinoma-legszennyezettseg","timestamp":"2025. február. 04. 08:38","title":"Egyre többször diagnosztizálnak tüdőrákot olyanoknál, akik soha nem dohányoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem panamai állampolgárok fogadására is, illetve biztosította Rubiót arról is, hogy az ország nem újítja meg az Új selyemút kínai kezdeményezést annak lejártát követően.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem...","id":"20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1.jpg","index":0,"item":"88a9f38f-0f37-454e-a859-5a667379a09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","timestamp":"2025. február. 03. 05:24","title":"Marco Rubio: elfogadhatatlan a kínai befolyás a Panama-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee67ee95-54c5-45b4-88ec-21b0c272c374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal indul Kapu Tibor, az első magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomásra, de a magyar űrprogram jelképét már most levédette Szijjártó Péter tárcája. A logóban a Holdról is látszik Magyarország, és van benne egy csillagokból álló csodaszarvas.","shortLead":"Tavasszal indul Kapu Tibor, az első magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomásra, de a magyar űrprogram jelképét már most...","id":"20250204_Levedette-a-kulugy-a-magyar-urprogram-jelkepet-amit-cipotol-a-karacsonyfadiszig-mindenre-ratennenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee67ee95-54c5-45b4-88ec-21b0c272c374.jpg","index":0,"item":"1e5598ae-89e0-4b11-b4c9-3b3253a8129a","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Levedette-a-kulugy-a-magyar-urprogram-jelkepet-amit-cipotol-a-karacsonyfadiszig-mindenre-ratennenek-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 12:07","title":"Levédette a külügy a magyar űrprogram jelképét, és cipőtől a karácsonyfadíszig mindenre rátenné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]