Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"12466f29-097a-40fd-a64d-0456066f0a92","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó aktuális kínálatának legizgalmasabb modelljét alaposan kiszélesítették és leültették.","shortLead":"A japán gyártó aktuális kínálatának legizgalmasabb modelljét alaposan kiszélesítették és leültették.","id":"20250203_felelmetes-kis-meregzsak-lett-a-toyota-gr-yarisbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12466f29-097a-40fd-a64d-0456066f0a92.jpg","index":0,"item":"00c00106-0a1e-4276-b3a4-ceccdfdaad62","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_felelmetes-kis-meregzsak-lett-a-toyota-gr-yarisbol","timestamp":"2025. február. 03. 08:41","title":"Félelmetes kis méregzsák lett a Toyota GR Yarisból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c259c5-9766-41e1-9aec-8b323aead7ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rákellenes Világnap alkalmából a walesi hercegné azt írta a kép mellé: „Ne felejtsd el ápolni mindazt, ami a betegségen túl van.”","shortLead":"A Rákellenes Világnap alkalmából a walesi hercegné azt írta a kép mellé: „Ne felejtsd el ápolni mindazt, ami...","id":"20250204_katalin-hercegne-rakellenes-vilagnap-lajos-herceg-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04c259c5-9766-41e1-9aec-8b323aead7ba.jpg","index":0,"item":"52f37dda-6bc7-4c7a-8138-7ce58679bc3b","keywords":null,"link":"/elet/20250204_katalin-hercegne-rakellenes-vilagnap-lajos-herceg-foto","timestamp":"2025. február. 04. 08:57","title":"Katalin hercegné legújabb fotóját a 6 éves Lajos herceg készítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c485f-3405-445b-87aa-8cddfbf56efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó utasához mentőt kellett hívni.","shortLead":"Az autó utasához mentőt kellett hívni.","id":"20250203_karambol-villamos-auto-margit-korut-4-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c485f-3405-445b-87aa-8cddfbf56efc.jpg","index":0,"item":"f479cde3-a188-40fa-91c4-50d07115f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_karambol-villamos-auto-margit-korut-4-6","timestamp":"2025. február. 03. 12:18","title":"Autóval ütközött egy villamos a 4-es, 6-os vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"“Farkukat csóválják majd a lábainál” – mármint az ez európai politikai elit tagjai Donald Trump lábánál. Mindez Putyin orosz elnök jóslata, aki a saját és amerikai elnök vizsonyáról viszont nem ejtett szót, pedig Trump európai “rendteremtése” őt is érintené.","shortLead":"“Farkukat csóválják majd a lábainál” – mármint az ez európai politikai elit tagjai Donald Trump...","id":"20250202_putyin-trump-europai-elit-becsicskul-vilagpolitika-usa-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"a55deaa5-060c-47fe-8435-d185784c9677","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_putyin-trump-europai-elit-becsicskul-vilagpolitika-usa-oroszorszag-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 02. 14:30","title":"Farokcsóválva engedelmeskedik majd az európai elit Trumpnak – jósolja Putyin, de a saját jövőjéről hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e006759a-db44-4e4b-b2e4-f81b05afedac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesznek durva mínuszok február első hetében, de a napozást ki kell élvezni: nem fog sokáig tartani. ","shortLead":"Nem lesznek durva mínuszok február első hetében, de a napozást ki kell élvezni: nem fog sokáig tartani. ","id":"20250202_Idojaras-elorejelzes-meteorologia-HungaroMet-havazas-felhok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e006759a-db44-4e4b-b2e4-f81b05afedac.jpg","index":0,"item":"bf53b82c-731b-4338-aca7-f9a4c18c54a8","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Idojaras-elorejelzes-meteorologia-HungaroMet-havazas-felhok","timestamp":"2025. február. 02. 16:43","title":"Mit nekünk a hózápor, ha egy kis napsütés a jutalom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Licitálnak a vevők az elérhető lakásokra. Van eladó, aki már inkább letiltja a számát, olyan sokan keresik. Ingatlanba ömlik az állampapírok után kifizetett kamat.","shortLead":"Licitálnak a vevők az elérhető lakásokra. Van eladó, aki már inkább letiltja a számát, olyan sokan keresik. Ingatlanba...","id":"20250203_Elszabadult-az-ingatlanpiac-napok-alatt-elkapkodjak-a-lakasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d5b729-a88e-4f1f-a6f9-dcb2d1b89c0c.jpg","index":0,"item":"ce2f092b-e81a-4ae4-9212-d69038eb216c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Elszabadult-az-ingatlanpiac-napok-alatt-elkapkodjak-a-lakasokat","timestamp":"2025. február. 03. 07:53","title":"Elszabadult az ingatlanpiac, napok alatt elkapkodják a lakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült Államok valószínűleg elkerülné a recessziót.","shortLead":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült...","id":"20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"4462d47b-82c3-4f50-8341-e279fd7de824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","timestamp":"2025. február. 03. 20:14","title":"Recessziót okozhatnak Kanadában és Mexikóban az amerikai vámok, az euróövezetre viszont jóval kisebb hatásuk lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Trump elrendelte egy amerikai szuverén vagyonalap létrehozását, amely megvásárolhatja a TikTokot.","shortLead":"Trump elrendelte egy amerikai szuverén vagyonalap létrehozását, amely megvásárolhatja a TikTokot.","id":"20250203_Trump-hetfoi-rendelete-ujabb-fordulatot-hozhat-a-TikTok-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008.jpg","index":0,"item":"8a3622e0-177b-45b0-8b75-a4a3135687b8","keywords":null,"link":"/kkv/20250203_Trump-hetfoi-rendelete-ujabb-fordulatot-hozhat-a-TikTok-ugyben","timestamp":"2025. február. 03. 20:44","title":"Trump hétfői rendelete újabb fordulatot hozhat TikTok-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]