Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó Bluetooth-technológiát.","shortLead":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó...","id":"20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d.jpg","index":0,"item":"9b3e4b27-7966-48a7-ba80-8396d8110869","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","timestamp":"2025. február. 03. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: a Samsungtól jöhet az első Bluetooth-mentes vezeték nélküli fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979d6ad0-10b0-434b-94b3-a69e4ac37f8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint három évtizede kezdett el működni a tanszék. ","shortLead":"Több mint három évtizede kezdett el működni a tanszék. ","id":"20250203_ppke-bttk-germanisztika-tanszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/979d6ad0-10b0-434b-94b3-a69e4ac37f8d.jpg","index":0,"item":"35dee1f9-2f62-485a-8b49-021471871d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_ppke-bttk-germanisztika-tanszek","timestamp":"2025. február. 03. 11:12","title":"A tanév közepén szűnt meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem germanisztika tanszéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6bad3e-c06b-41a3-936d-75ad6906adba","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A 77 éves színművész pánikrohamra gyanakszik.","shortLead":"A 77 éves színművész pánikrohamra gyanakszik.","id":"20250204_szinhaz-kern-andras-rosszullet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c6bad3e-c06b-41a3-936d-75ad6906adba.jpg","index":0,"item":"ebd04fdd-7ea4-4ecf-ae78-400bd3920a8c","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_szinhaz-kern-andras-rosszullet","timestamp":"2025. február. 04. 13:08","title":"Kern András elmondta, mi okozhatta a rosszullétét, ami miatt félbe kellett szakítani az előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az arany határidős jegyzése 2856,3 dolláron állt unciánként az amerikai kereskedés kezdetekor, azóta is drágul. ","shortLead":"Az arany határidős jegyzése 2856,3 dolláron állt unciánként az amerikai kereskedés kezdetekor, azóta is drágul. ","id":"20250203_A-nap-eddigi-nyertese-az-arany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"ba9bdc30-9b9d-4b09-94d2-57b93fe77378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_A-nap-eddigi-nyertese-az-arany","timestamp":"2025. február. 03. 16:53","title":"A nap eddigi nyertese az arany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült Államok valószínűleg elkerülné a recessziót.","shortLead":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült...","id":"20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"4462d47b-82c3-4f50-8341-e279fd7de824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","timestamp":"2025. február. 03. 20:14","title":"Recessziót okozhatnak Kanadában és Mexikóban az amerikai vámok, az euróövezetre viszont jóval kisebb hatásuk lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték a német kutatók.","shortLead":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték...","id":"20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b.jpg","index":0,"item":"f90cc0d5-6302-47a3-b735-8567b4f72ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","timestamp":"2025. február. 03. 16:03","title":"Megcsinálták a mesterséges kopoltyút, a vízből szűri ki az oxigént egy új robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156b27c4-5855-4b0f-856b-23b32ed91d82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azahriah-t Borsi Bálint költővel sikerült összekeverni.","shortLead":"Azahriah-t Borsi Bálint költővel sikerült összekeverni.","id":"20250203_pestisracok-azahriah-bocsanatkeres-borsi-puzser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156b27c4-5855-4b0f-856b-23b32ed91d82.jpg","index":0,"item":"b6df02f8-1c6c-4759-ac09-af293dcd8271","keywords":null,"link":"/elet/20250203_pestisracok-azahriah-bocsanatkeres-borsi-puzser","timestamp":"2025. február. 03. 14:25","title":"A Pesti Srácok szerzője lehülyézte Azahriah-t olyasmiért, amit nem is ő mondott, aztán jött egy egészen fura bocsánatkérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A csatorna azt állítja, hogy csak a január 20-i hétre vonatkozott az ajánlat.","shortLead":"A csatorna azt állítja, hogy csak a január 20-i hétre vonatkozott az ajánlat.","id":"20250203_labdarugas-bajnokok-ligaja-rtl-kozvetites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d.jpg","index":0,"item":"a17095d4-42c5-42fa-8777-8dcf088fa97c","keywords":null,"link":"/elet/20250203_labdarugas-bajnokok-ligaja-rtl-kozvetites","timestamp":"2025. február. 03. 14:55","title":"Az RTL szerint félreértés, hogy az RTL+-on minden BL-meccset élőben közvetítenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]