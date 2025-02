Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók a rektor lemondását követelik, aki több vezetői pályázatot is az egyetem szenátusának döntésével szemben dobott vissza.","shortLead":"A hallgatók a rektor lemondását követelik, aki több vezetői pályázatot is az egyetem szenátusának döntésével szemben...","id":"20250204_mome-taps-szenatusi-ules-rektor-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83.jpg","index":0,"item":"40eee279-61c1-45df-bad9-595e645a3d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_mome-taps-szenatusi-ules-rektor-targyalas","timestamp":"2025. február. 04. 07:47","title":"Széttapsolták a szenátusi ülést, már tárgyalna a hallgatókkal a MOME vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Trump elrendelte egy amerikai szuverén vagyonalap létrehozását, amely megvásárolhatja a TikTokot.","shortLead":"Trump elrendelte egy amerikai szuverén vagyonalap létrehozását, amely megvásárolhatja a TikTokot.","id":"20250203_Trump-hetfoi-rendelete-ujabb-fordulatot-hozhat-a-TikTok-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008.jpg","index":0,"item":"8a3622e0-177b-45b0-8b75-a4a3135687b8","keywords":null,"link":"/kkv/20250203_Trump-hetfoi-rendelete-ujabb-fordulatot-hozhat-a-TikTok-ugyben","timestamp":"2025. február. 03. 20:44","title":"Trump hétfői rendelete újabb fordulatot hozhat TikTok-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","shortLead":"Az izgalmas M240i 6 hengeres turbómotorja immár több, mint 500 lóerős teljesítményt ad le.","id":"20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2081d17-15e2-4761-b49d-f9d4e32e2794.jpg","index":0,"item":"625a9a09-5eea-403a-9482-c66cd55b32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_az-m2-nel-is-erosebb-lett-a-bmw-m240i","timestamp":"2025. február. 04. 07:21","title":"Az M2-nél is erősebb lett a BMW M240i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25749aa9-5f66-45d1-ad36-7038b7f725aa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormány lapja szerint a Direkt36 ukrajnai pénzeket kap, az oknyomozó csapat szerint a vádjaikból semmi sem igaz és várják a tényeket amik cáfolják az állításaikat.","shortLead":"A kormány lapja szerint a Direkt36 ukrajnai pénzeket kap, az oknyomozó csapat szerint a vádjaikból semmi sem igaz és...","id":"20250204_orban-csalad-uzleti-ugyek-direkt36-vad-ukran-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25749aa9-5f66-45d1-ad36-7038b7f725aa.jpg","index":0,"item":"0b4f7209-14b7-4069-913b-8bf10908e0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orban-csalad-uzleti-ugyek-direkt36-vad-ukran-finanszirozas","timestamp":"2025. február. 04. 16:55","title":"Kocsis Máté szavai után a Magyar Nemzet hamar megtalálta, hol költik az ukránok a pénzt a magyar médiában, hogy besározzák Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d886fd98-0587-4d3d-814f-bf4d1f8ea1fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem vállalta volna a bírságot, azonnal leszállították volna a vonatról.","shortLead":"Ha nem vállalta volna a bírságot, azonnal leszállították volna a vonatról.","id":"20250203_mav-helyjegy-nev-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d886fd98-0587-4d3d-814f-bf4d1f8ea1fe.jpg","index":0,"item":"af97db69-f6b4-4ca0-9013-903fbe9b850a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mav-helyjegy-nev-buntetes","timestamp":"2025. február. 03. 12:58","title":"Nem szerepelt a második keresztneve a vonatjegyén, negyvenezer forintra büntették meg a MÁV egyik utasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az arany határidős jegyzése 2856,3 dolláron állt unciánként az amerikai kereskedés kezdetekor, azóta is drágul. ","shortLead":"Az arany határidős jegyzése 2856,3 dolláron állt unciánként az amerikai kereskedés kezdetekor, azóta is drágul. ","id":"20250203_A-nap-eddigi-nyertese-az-arany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"ba9bdc30-9b9d-4b09-94d2-57b93fe77378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_A-nap-eddigi-nyertese-az-arany","timestamp":"2025. február. 03. 16:53","title":"A nap eddigi nyertese az arany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39f74d-bc17-4082-9b9e-d3b4e8a9d077","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egynapos informális csúcsot tartottak Brüsszelben az uniós állam- és kormányfők, amelyre meghívták a NATO főtitkárát és a brit miniszterelnököt is. A központi téma a védelem volt.","shortLead":"Egynapos informális csúcsot tartottak Brüsszelben az uniós állam- és kormányfők, amelyre meghívták a NATO főtitkárát és...","id":"20250204_eu-csucs_europai-tanacs_donald-tusk_ursula-von-der-leyen_antonio-costa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df39f74d-bc17-4082-9b9e-d3b4e8a9d077.jpg","index":0,"item":"cbcfadbb-6540-46f0-b5a9-ebf1e9df07b2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250204_eu-csucs_europai-tanacs_donald-tusk_ursula-von-der-leyen_antonio-costa","timestamp":"2025. február. 04. 04:00","title":"Egyetértettek az EU-tagállamok a védelmi beruházások növelésében, de azért odaszóltak Trumpnak a brüsszeli csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat mondani, amitől meggondolná magát.","shortLead":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat...","id":"20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"e36ca683-4acf-461a-97e7-e0e1d49d80de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 03. 08:48","title":"Trump: Rövid távon az amerikaiaknak is fájni fog a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]