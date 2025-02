Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c7450b2-3736-4e51-925d-b66b43ba39b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A svéd ügyészség arra jutott, hogy a felkészületlen legénység és a rossz időjárás volt az oka, hogy a Vezhen elszakította a tenger alatti kábelt.","shortLead":"A svéd ügyészség arra jutott, hogy a felkészületlen legénység és a rossz időjárás volt az oka, hogy a Vezhen...","id":"20250204_szabotazs-bolgar-hajo-adatkabel-balti-tenger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7450b2-3736-4e51-925d-b66b43ba39b8.jpg","index":0,"item":"e617f5e7-9268-4b62-9e87-60859ae02da2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_szabotazs-bolgar-hajo-adatkabel-balti-tenger","timestamp":"2025. február. 04. 11:07","title":"Nem szabotázs miatt tépett el egy bolgár hajó egy adatkábelt a Balti-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38868fdb-8893-4abc-8aa0-3ca5844ad73d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csabát indoklás nélkül váltotta le Pintér Sándor a múlt héten, azóta sem tudni, miért.","shortLead":"Polgár Csabát indoklás nélkül váltotta le Pintér Sándor a múlt héten, azóta sem tudni, miért.","id":"20250204_orszagos-onkologiai-intezet-levaltott-foigazgato-polgar-csaba-szakorvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38868fdb-8893-4abc-8aa0-3ca5844ad73d.jpg","index":0,"item":"dda5cea5-0902-4f61-9a3b-bb3272b76fda","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orszagos-onkologiai-intezet-levaltott-foigazgato-polgar-csaba-szakorvos","timestamp":"2025. február. 04. 12:48","title":"Szakorvosként folytatja az Országos Onkológiai Intézet leváltott főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b6c2e2-f945-4817-9df1-90560f721a9a","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Bernie Madoff a Wall Street meghatározó alakjából lett az Egyesült Államok üzleti világának legnagyobb csalója. De hogyan jutott az 1960-as években alapított filléres brókercégétől egy 65 milliárd dolláros piramisjáték összeomlásáig, amelyben bankokat, hollywoodi nagyságokat és holokauszttúlélőt is megkárosított? Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"Bernie Madoff a Wall Street meghatározó alakjából lett az Egyesült Államok üzleti világának legnagyobb csalója. De...","id":"20250204_Nagy-csalasok-Bernie-Madoff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21b6c2e2-f945-4817-9df1-90560f721a9a.jpg","index":0,"item":"75b31ed9-52b2-44ab-9531-0e560bed9c91","keywords":null,"link":"/360/20250204_Nagy-csalasok-Bernie-Madoff","timestamp":"2025. február. 04. 19:00","title":"Azt hitték, mindent arannyá változtat, de csúnyán megbukott: a Wall Street valaha volt legnagyobb csalója, Bernie Madoff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart, egy volt miniszter szerint mindkét nagyhatalom ki akarja iktatni Zelenszkijt.","shortLead":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart...","id":"20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"569e0e50-194a-4eb2-9b17-4b91e39b1f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","timestamp":"2025. február. 04. 10:57","title":"Megdöbbentette az ukránokat, hogy az Egyesült Államokban ugyanazt akarják, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jens Stoltenberg visszatérése sokat dobhat a norvég kormánypárt választási esélyein és az ország Trumppal folytatott politikájára is nagy hatással lehet. ","shortLead":"Jens Stoltenberg visszatérése sokat dobhat a norvég kormánypárt választási esélyein és az ország Trumppal folytatott...","id":"20250204_NATO-fotitkar-Norvegia-Stoltenberg-visszater-penzugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b.jpg","index":0,"item":"eb676825-ab06-43db-9ca5-1d11ca6f34fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_NATO-fotitkar-Norvegia-Stoltenberg-visszater-penzugyminiszter","timestamp":"2025. február. 04. 19:55","title":"A volt NATO-főtitkár visszatért a norvég kormányba és kész beleállni Trump vámháborújába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f975a7ef-df28-4c79-80f4-029da7190451","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hosszú, élelemszerzéssel töltött tél után egy sarki róka 1600 kilométert barangolt hazafelé, hogy újra együtt lehessen élete párjával.","shortLead":"A hosszú, élelemszerzéssel töltött tél után egy sarki róka 1600 kilométert barangolt hazafelé, hogy újra együtt...","id":"20250204_sarki-roka-szerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f975a7ef-df28-4c79-80f4-029da7190451.jpg","index":0,"item":"56ddcb9d-1dc9-4e36-a710-b691f6b7779c","keywords":null,"link":"/elet/20250204_sarki-roka-szerelem","timestamp":"2025. február. 04. 17:21","title":"Távolság, fagy és éhség sem győzheti le a szerelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddd46d3-7b8b-4d09-845f-3739af203585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Közös lejátszási lista és fotóalbum is létrehozható az Apple új alkalmazásával szervett eseményekhez, de még a várható időjárást is megjeleníti a program. Van azonban egy bökkenő: előfizetés nélkül nem használható.","shortLead":"Közös lejátszási lista és fotóalbum is létrehozható az Apple új alkalmazásával szervett eseményekhez, de még a várható...","id":"20250205_apple-meghivok-megjelenes-uj-alkalmazas-esemenyek-letrehozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ddd46d3-7b8b-4d09-845f-3739af203585.jpg","index":0,"item":"fe7bab84-ec75-4c65-a891-cb04cb4d258a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_apple-meghivok-megjelenes-uj-alkalmazas-esemenyek-letrehozasa","timestamp":"2025. február. 05. 09:04","title":"Bejelentést tett az Apple – érkezett egy teljesen új alkalmazás, amivel szórakoztatóan szervezhet eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi életét Szlovákiában mentették meg, azóta beperelte az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálatot.","shortLead":"A férfi életét Szlovákiában mentették meg, azóta beperelte az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálatot.","id":"20250204_komarom-ugyelet-szlovakia-belcsavarodas-omsz-nngyk-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"9f5fb890-2310-4998-84e8-8dfcada242e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_komarom-ugyelet-szlovakia-belcsavarodas-omsz-nngyk-hiba","timestamp":"2025. február. 04. 05:43","title":"Az NNGYK szerint hibázott az orvosi ügyelet, amikor vizsgálat nélkül elküldte a bélcsavarodásos komáromi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]