[{"available":true,"c_guid":"050b5463-daab-4262-a0a5-ed69dd392cf1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kínai valóság szembejött az amerikai elnök vágyvezérelt és erőfitogtatásból álló világával, és ez újratervezésre késztetheti Donald Trumpot. A távol-keleti startup ott mutatott be az amerikai techóriásoknak, ahol a jövő eldől: a mesterséges intelligencia alkalmazásában.","shortLead":"A kínai valóság szembejött az amerikai elnök vágyvezérelt és erőfitogtatásból álló világával, és ez újratervezésre...","id":"20250209_hvg-mi-kina-usa-deepseek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/050b5463-daab-4262-a0a5-ed69dd392cf1.jpg","index":0,"item":"0c2a01a5-9b23-4692-92bb-127536013084","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-mi-kina-usa-deepseek","timestamp":"2025. február. 09. 08:15","title":"Hiába gáncsolja az USA a kínai mesterséges intelligencia fejlesztését, Peking most túljárt Trumpék eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános relativitáselmélete is megjósolta.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség tudósai szerint az NGC 6505 nevű galaxis pontosan úgy viselkedik, ahogy azt Einstein általános...","id":"20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a06f9703-0367-4009-9ed4-2560c65d4ee8.jpg","index":0,"item":"171041b7-6181-40cc-a810-01ed0df67b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_einstein-gyuru-euclid-urszonda-ngc-6505-galaxis","timestamp":"2025. február. 10. 17:03","title":"Tökéletes Einstein-gyűrűt találtak a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9655f4ef-dab5-475c-b9f3-4ffb255841c5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bár a meccs sima volt, emlékezetes pillanatokból ezúttal sem volt hiány.","shortLead":"Bár a meccs sima volt, emlékezetes pillanatokból ezúttal sem volt hiány.","id":"20250210_amerikai-foci-nfl-super-bowl-kepgaleria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9655f4ef-dab5-475c-b9f3-4ffb255841c5.jpg","index":0,"item":"3fd45687-a8b8-45bf-ac7d-914d5e41fa64","keywords":null,"link":"/elet/20250210_amerikai-foci-nfl-super-bowl-kepgaleria","timestamp":"2025. február. 10. 10:47","title":"Hét touchdown a pályán, Donald Trump a lelátón – ilyen volt a Super Bowl a fotósok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5672214-65f2-44a3-8174-b832564dafc4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"John Cooney egy hete szenvedett súlyos sérülést a ringen belül egy belfasti ökölvívó mérkőzésen. ","shortLead":"John Cooney egy hete szenvedett súlyos sérülést a ringen belül egy belfasti ökölvívó mérkőzésen. ","id":"20250209_Olyan-sulyos-koponyaserulest-szenvedett-hogy-a-korhazban-meghalt-a-28-eves-ir-bokszolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5672214-65f2-44a3-8174-b832564dafc4.jpg","index":0,"item":"7e00dd10-0250-4388-8b35-4368358055d0","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Olyan-sulyos-koponyaserulest-szenvedett-hogy-a-korhazban-meghalt-a-28-eves-ir-bokszolo","timestamp":"2025. február. 09. 11:01","title":"Olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy a kórházban meghalt a 28 éves ír bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami a lengyel GDP csaknem 18 százalékának felel meg.","shortLead":"Donald Tusk 650 milliárd zloty (kb. 63 ezer milliárd forint) beruházásával pörgetné fel a lengyel gazdaságot, ami...","id":"20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"c73a6b1b-20fa-4aea-81ad-72a88b51f390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Oriasi-beruhazasi-programot-hirdetett-a-lengyel-miniszterelnok","timestamp":"2025. február. 10. 20:04","title":"Óriási beruházási programot hirdetett a lengyel miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a583957e-9623-4bbd-a8c8-60b2d2245a67","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A filmben a most aktív Forma–1-es pilóták is felbukkannak. ","shortLead":"A filmben a most aktív Forma–1-es pilóták is felbukkannak. ","id":"20250210_Hungaroringes-baleset-is-van-Brad-Pitt-es-Javier-Bardem-F1-es-filmjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a583957e-9623-4bbd-a8c8-60b2d2245a67.jpg","index":0,"item":"f120cdbe-00c2-4eca-885a-623834665c5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Hungaroringes-baleset-is-van-Brad-Pitt-es-Javier-Bardem-F1-es-filmjeben","timestamp":"2025. február. 10. 12:07","title":"Hungaroringes baleset is van Brad Pitt és Javier Bardem F1-es filmjében – itt az új előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az F1-es versenyzők közt is kevesen vannak, akik saját géppel repkednek.","shortLead":"Az F1-es versenyzők közt is kevesen vannak, akik saját géppel repkednek.","id":"20250210_Uj-magangepet-vett-maganak-Max-Verstappen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5.jpg","index":0,"item":"2a394603-53fe-4418-b7df-86f34bdbecbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Uj-magangepet-vett-maganak-Max-Verstappen","timestamp":"2025. február. 10. 08:14","title":"Új magángépet vett magának Max Verstappen, több mint 20 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es nagyon korai példány mellé odatettük a 2025-ös legújabb verziót, ami tulajdonképpen egy Volkswagen.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es...","id":"20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e.jpg","index":0,"item":"1d07d502-a75a-44ee-9c42-fe5b238df0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 09. 08:00","title":"56 éves pajtalelettől a legújabb villanyosig: Ford Caprikat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]