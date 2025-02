Először adott interjút Elizabeth Holmes, mióta 2023 tavaszán börtönbe vonult. A Theranos alapítója, aki annak idején dollármilliárdokat kaszált azzal, hogy elhitette, a találmánya egyetlen vércsepp elemzéséből átfogó képet készít a páciens egészségi állapotáról, a People magazinnak beszélt arról, hogy milyen az élete a rácsok mögött.

És úgy tűnik, nem nyugszik: mint elmondta, már most megvannak az üzleti tervei, amikbe akkor tudna igazán komolyan belevágni, amikor szabadul – jó magaviselettel 2032-re előrehozhatja ezt az időpontot. Állítása szerint addig is a börtönből dolgozik az újabb találmányain, volt, amelyhez szabadalmi kérelmet is beadott, és továbbra is az a vágya, hogy mindenki számára megfizethető egészségügyi megoldásokat adjon.

Elizabeth Holmes itt még sztárként, egy előadása közben Tedmed

Korábban is pont ebbe bukott bele: a Theranosszal az egészségügy átalakítását ígérte, és több mint egy évtized telt el az indulás után, amíg végre kibukott, hogy az egész úgy, ahogy van, egy minden alapot nélkülöző átverés. Holmes viszont, ahogy eddig mindig, úgy a mostani interjújában is azt állítja: ártatlannak tartja magát, csak a cége bukott meg, de ez szerinte nem csalás.