[{"available":true,"c_guid":"065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A koreai gyártó legújabb elektromos autója kétféle karosszériaváltozatban támad.","shortLead":"A koreai gyártó legújabb elektromos autója kétféle karosszériaváltozatban támad.","id":"20250217_itt-a-vadonatuj-kia-ev4-rogton-ket-formaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453.jpg","index":0,"item":"1edd6ea1-1636-4106-9026-7730bfd1525a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_itt-a-vadonatuj-kia-ev4-rogton-ket-formaban","timestamp":"2025. február. 17. 07:01","title":"Itt a vadonatúj Kia EV4, rögtön két formában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb16c8a-b09f-4223-8193-d32a65155e60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő.","shortLead":"Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő.","id":"20250217_Negy-dijat-is-besoport-a-BAFTA-galan-A-brutalista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb16c8a-b09f-4223-8193-d32a65155e60.jpg","index":0,"item":"aecc2cee-7144-4763-9ae7-1d338d858d71","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Negy-dijat-is-besoport-a-BAFTA-galan-A-brutalista","timestamp":"2025. február. 17. 06:28","title":"Négy díjat is besöpört a BAFTA-gálán A brutalista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínai Népköztársaság felszólította az Egyesült Államokat, hogy javítsa ki a hibát.","shortLead":"A Kínai Népköztársaság felszólította az Egyesült Államokat, hogy javítsa ki a hibát.","id":"20250217_kina-tajvan-tajvan-kulugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"2b7e79bc-9113-409b-9f3a-45d5f97b1eb9","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_kina-tajvan-tajvan-kulugyminiszterium","timestamp":"2025. február. 17. 14:36","title":"Kína szerint visszalépés, hogy az USA külügyminisztériumának honlapjáról törölték, hogy nem támogatják Tajvan függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik Banglades megújulásáért.","shortLead":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik...","id":"20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec.jpg","index":0,"item":"807804a2-19cc-40f4-ac7a-afe73f7d7771","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","timestamp":"2025. február. 16. 12:30","title":"Nemrég vasrúddal verte a bukott rezsim rendőrsége, most miniszter az ifjú bangladesi forradalmár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át megállás nélkül szórakoztatnia a közönséget a Budapest Arénában.","shortLead":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át...","id":"20250216_hobo-arena-koncert-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b.jpg","index":0,"item":"41a15f4c-4cec-45d1-a643-080cd3afc167","keywords":null,"link":"/elet/20250216_hobo-arena-koncert-fotok","timestamp":"2025. február. 16. 14:01","title":"\"Játszom, amíg élek” - ilyen volt Hobo arénakoncertje, amire még Orbán Viktor is elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2455de0-fc66-4b51-bc9c-3d4ed8c47761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetkezendő napokban fagyosak lesznek a hajnalok. ","shortLead":"Az elkövetkezendő napokban fagyosak lesznek a hajnalok. ","id":"20250217_idojaras-fagypont-alatti-homerseklet-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2455de0-fc66-4b51-bc9c-3d4ed8c47761.jpg","index":0,"item":"1db58eef-fa7f-4fcf-86c2-7f18857c75f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_idojaras-fagypont-alatti-homerseklet-elorejelzes","timestamp":"2025. február. 17. 07:02","title":"Hajnalban akár -15 fok is lehetett, és ez nem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11087e7f-2371-474f-94c9-9484ec9ac29a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a volt vezérkari főnök felbukkanása a Tisza környékén azt jelenti, hogy a párt ugyanúgy következmények nélküli országként akarná működtetni Magyarországot, mint a Fidesz.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a volt vezérkari főnök felbukkanása a Tisza környékén azt jelenti...","id":"20250216_Hadhazy-kemenyen-kritizalta-Ruszin-Szendit-es-a-Tiszat-Magyar-Peter-nem-maradt-ados-a-valasszal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11087e7f-2371-474f-94c9-9484ec9ac29a.jpg","index":0,"item":"86d3bb88-8e33-40dc-a3b4-4cde9d65ef70","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Hadhazy-kemenyen-kritizalta-Ruszin-Szendit-es-a-Tiszat-Magyar-Peter-nem-maradt-ados-a-valasszal","timestamp":"2025. február. 16. 11:28","title":"Hadházy keményen kritizálta Ruszin-Szendit és a Tiszát, Magyar Péter nem maradt adós a válasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82535a28-dd28-4b52-a3df-7d3454e7287a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.","shortLead":"Egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.","id":"20250217_4iG-Axiom-Space-uripari-egyuttmukodes-megallapodas-szandeknyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82535a28-dd28-4b52-a3df-7d3454e7287a.jpg","index":0,"item":"ba430cf6-9785-4adf-9551-9bc18077611a","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_4iG-Axiom-Space-uripari-egyuttmukodes-megallapodas-szandeknyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 10:11","title":"Űripari együttműködésről állapodott meg a 4iG és egy amerikai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]