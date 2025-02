Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","shortLead":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","id":"20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"48ee1e04-e0e2-48d8-b689-dbbe5ef5aa36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","timestamp":"2025. február. 18. 12:39","title":"Egy amerikai lobbiszervezet szerint Trumpék már gondolkodnak egy Orbánéknak nyújtott gesztuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és motivációiba enged betekintést, hanem iránytűt is ad a zsarnoksággal szemben. ","shortLead":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és...","id":"20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201.jpg","index":0,"item":"a0f7d791-a58f-4ab8-a45b-f9d3b2ea13e4","keywords":null,"link":"/360/20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","timestamp":"2025. február. 16. 19:00","title":"Putyin személyesen akarta a halálát, de ő a síron túlról is üzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d86217b-1f49-46c8-aaa1-7f618a9964ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Vision Vechicle azt hivatott előrevetíteni, hogy milyenek lesznek a közeljövő elektromos BMW-i.","shortLead":"A most leleplezett Vision Vechicle azt hivatott előrevetíteni, hogy milyenek lesznek a közeljövő elektromos BMW-i.","id":"20250217_hegyomlasnyi-nyomatekkal-es-elkepeszto-szuperszamitogeppel-itt-a-legujabb-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d86217b-1f49-46c8-aaa1-7f618a9964ce.jpg","index":0,"item":"1f50c9a6-661b-4bc0-a223-d51e28c4f9f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_hegyomlasnyi-nyomatekkal-es-elkepeszto-szuperszamitogeppel-itt-a-legujabb-bmw","timestamp":"2025. február. 17. 07:41","title":"Hegyomlásnyi nyomatékkal, világító kerékkel és brutális szuperszámítógéppel itt a legújabb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körültekintő túrázóként nem árt tisztában lenni azzal, hogy pontosan mekkora is az a távolság, ami még biztonságosnak számít, ha egy vadállat tűnik fel a színen.","shortLead":"Körültekintő túrázóként nem árt tisztában lenni azzal, hogy pontosan mekkora is az a távolság, ami még biztonságosnak...","id":"20250218_medve-farkas-vadallatok-talalkozas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3.jpg","index":0,"item":"b882c181-f1e9-4cf0-931c-0faa4739a61c","keywords":null,"link":"/elet/20250218_medve-farkas-vadallatok-talalkozas-veszely","timestamp":"2025. február. 18. 05:01","title":"Milyen közel mehetünk a medvéhez, a farkashoz vagy az oroszlánhoz, hogy ép bőrrel megússzuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33535ddb-4a8a-4302-bfb8-706019b2e7e7","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A debreceni akkugyárak biztos, hogy kapnak évi 2 millió köbméternyi ivóvíz minőségű vizet állami támogatással. A Nagyerdő és az erdőspusztai tavak megmentésére is hasonló mennyiségű vizet ígért egy program, ennek megvalósítására viszont nincs saját pénz.","shortLead":"A debreceni akkugyárak biztos, hogy kapnak évi 2 millió köbméternyi ivóvíz minőségű vizet állami támogatással...","id":"20250217_debreceni-akkugyarak-vizellatasa-catl-eve-power-vizhiany-vizpotlas-civaqua-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33535ddb-4a8a-4302-bfb8-706019b2e7e7.jpg","index":0,"item":"124461a0-4d3b-4db8-831f-ab829101d93d","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_debreceni-akkugyarak-vizellatasa-catl-eve-power-vizhiany-vizpotlas-civaqua-program","timestamp":"2025. február. 17. 19:00","title":"A kormánynak fontosabb, hogy az akkugyáraknak legyen elég vizük, mint hogy megmentse a kiszáradó debreceni Nagyerdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56055431-fc4b-4998-9f37-1f9aea5fba9e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A modell alapára 160 és 200 millió forint között mozog Európában, a helyi adóktól függően. ","shortLead":"A modell alapára 160 és 200 millió forint között mozog Európában, a helyi adóktól függően. ","id":"20250217_Ford-Mustang-GTD-vasarloi-minimum-ket-evig-nem-adhatjak-el-autoikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56055431-fc4b-4998-9f37-1f9aea5fba9e.jpg","index":0,"item":"bd403a3c-b1c9-4c1e-8557-35a0493e4812","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Ford-Mustang-GTD-vasarloi-minimum-ket-evig-nem-adhatjak-el-autoikat","timestamp":"2025. február. 17. 08:41","title":"Röghöz kötik a legdrágább Ford Mustang vásárlóit, minimum két évig nem adhatják el autóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb16c8a-b09f-4223-8193-d32a65155e60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő.","shortLead":"Adrien Brody lett például a legjobb férfi főszereplő.","id":"20250217_Negy-dijat-is-besoport-a-BAFTA-galan-A-brutalista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deb16c8a-b09f-4223-8193-d32a65155e60.jpg","index":0,"item":"aecc2cee-7144-4763-9ae7-1d338d858d71","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Negy-dijat-is-besoport-a-BAFTA-galan-A-brutalista","timestamp":"2025. február. 17. 06:28","title":"Négy díjat is besöpört a BAFTA-gálán A brutalista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5619f28-749e-4f59-823d-06e2a40b4225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár tucat ember gyűlt össze a Földalatti Bajza utcai megállójánál.","shortLead":"Pár tucat ember gyűlt össze a Földalatti Bajza utcai megállójánál.","id":"20250216_navalnij-evfordulo-megemlekezes-orosz-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5619f28-749e-4f59-823d-06e2a40b4225.jpg","index":0,"item":"23af8907-2ddb-40d5-9116-a468c50c9d0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_navalnij-evfordulo-megemlekezes-orosz-nagykovetseg","timestamp":"2025. február. 16. 18:16","title":"Budapesten, az orosz nagykövetség előtt emlékeztek meg Navalnij halálának első évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]