[{"available":true,"c_guid":"49540e55-dcda-4bcc-8467-50f513d156c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Al Bano szerint a nyár végén, ősz elején lenne a rendezvény, amivel az orosz–ukrán háború végét ünneplik majd. ","shortLead":"Al Bano szerint a nyár végén, ősz elején lenne a rendezvény, amivel az orosz–ukrán háború végét ünneplik majd. ","id":"20250217_Albano-Carrisi-orosz-ukran-haboru-beke-felkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49540e55-dcda-4bcc-8467-50f513d156c9.jpg","index":0,"item":"7b75122e-3ca8-4ac0-acb1-5800c60e2c97","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Albano-Carrisi-orosz-ukran-haboru-beke-felkeres","timestamp":"2025. február. 17. 12:53","title":"Micsoda karrier: Gulyás Gergely esküvője után Moszkvába hívták az orosz–ukrán háború lezárását megünnepelni az olasz énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","shortLead":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","id":"20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b.jpg","index":0,"item":"614e7679-ec54-43ae-8a79-8f10b99c714f","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","timestamp":"2025. február. 17. 08:31","title":"Súlyos beteg Jason Momoa magyar dublőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat a román hatóságok.","shortLead":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat...","id":"20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"f8781fee-2fe0-47ef-acd5-0f66f008a777","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","timestamp":"2025. február. 17. 19:49","title":"FT: Trumpék nyomást gyakorolnak Romániára, hogy a Tate fivérek távozhassanak az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5619f28-749e-4f59-823d-06e2a40b4225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár tucat ember gyűlt össze a Földalatti Bajza utcai megállójánál.","shortLead":"Pár tucat ember gyűlt össze a Földalatti Bajza utcai megállójánál.","id":"20250216_navalnij-evfordulo-megemlekezes-orosz-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5619f28-749e-4f59-823d-06e2a40b4225.jpg","index":0,"item":"23af8907-2ddb-40d5-9116-a468c50c9d0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_navalnij-evfordulo-megemlekezes-orosz-nagykovetseg","timestamp":"2025. február. 16. 18:16","title":"Budapesten, az orosz nagykövetség előtt emlékeztek meg Navalnij halálának első évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t. Utcazenész korszakáról, a vele egyszerre kezdő Madonnáról és Trump valóságshow-járól is beszélgettünk, amiben az énekesnő szerepelt.","shortLead":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t...","id":"20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c.jpg","index":0,"item":"ecf72a41-1b59-40a5-b27d-61def6e3fd64","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 20:00","title":"Cyndi Lauper a HVG-nek: „Szavazni kell minden kis választáson!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e68f392-2d0f-4956-a7bf-d9ee849a2391","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A Honvéd Kadét Programban résztvevő diákok nem tartották be az előírásokat, amikor kadétegyenruhát húztak a kitörés napi szélsőjobbos eseményre. Nehéz megállapítani, melyik iskolából érkeztek a tanulók, az általunk megkérdezett iskolák szerint biztos nem tőlük, a honvédelmi tárca pedig nem érzi illetékesnek magát, hogy vizsgálódjon, eljárást indítson.","shortLead":"A Honvéd Kadét Programban résztvevő diákok nem tartották be az előírásokat, amikor kadétegyenruhát húztak a kitörés...","id":"20250218_kitores-napja-kadet-program-honvedelmi-miniszterium-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e68f392-2d0f-4956-a7bf-d9ee849a2391.jpg","index":0,"item":"ac42428d-a0a0-4265-b79e-8eaeaa2e451c","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_kitores-napja-kadet-program-honvedelmi-miniszterium-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 05:27","title":"Idén is részt vett néhány honvéd kadét a kitörés napi emléktúrán, a Honvédelmi Minisztérium hárít, a kadétprogram hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni arra, hogy mikor jöhet a Grand Theft Auto VI PC-s kiadása.","shortLead":"Úgy tűnik, a konzolos változat után a PC-s kiadásra sem kell sokat várni: megbízható nyilatkozatból lehet következtetni...","id":"20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"661368e4-b278-4b14-9307-c2142bcc83d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_rockstar-games-gta6-pc-valtozat-megjelenes-corsair-gaming-nyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 17:03","title":"Jó hír: hamarabb jöhet a GTA 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6d91bf-7a78-4eae-af7d-802ba0e44b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A négyzet után háromszög alakú kerekekkel is megépített egy kerékpárt a The Q nevű youtuber. Az egyedi építésű bringák azonban legalább annyira használhatónak tűnnek, mint amennyire szokatlannak.","shortLead":"A négyzet után háromszög alakú kerekekkel is megépített egy kerékpárt a The Q nevű youtuber. Az egyedi építésű bringák...","id":"20250217_the-q-youtuber-egyedi-epitesu-kerekpar-haromszog-negyzet-alaku-kerekek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6d91bf-7a78-4eae-af7d-802ba0e44b6c.jpg","index":0,"item":"a0baee74-43ff-4203-816f-e0af8374b0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_the-q-youtuber-egyedi-epitesu-kerekpar-haromszog-negyzet-alaku-kerekek-video","timestamp":"2025. február. 17. 08:03","title":"Őrült ötlet videón: háromszög alakú kerekekkel épített biciklit, az eredmény meglepően jónak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]