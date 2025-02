Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"db6d91bf-7a78-4eae-af7d-802ba0e44b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A négyzet után háromszög alakú kerekekkel is megépített egy kerékpárt a The Q nevű youtuber. Az egyedi építésű bringák azonban legalább annyira használhatónak tűnnek, mint amennyire szokatlannak.","shortLead":"A négyzet után háromszög alakú kerekekkel is megépített egy kerékpárt a The Q nevű youtuber. Az egyedi építésű bringák...","id":"20250217_the-q-youtuber-egyedi-epitesu-kerekpar-haromszog-negyzet-alaku-kerekek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6d91bf-7a78-4eae-af7d-802ba0e44b6c.jpg","index":0,"item":"a0baee74-43ff-4203-816f-e0af8374b0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_the-q-youtuber-egyedi-epitesu-kerekpar-haromszog-negyzet-alaku-kerekek-video","timestamp":"2025. február. 17. 08:03","title":"Őrült ötlet videón: háromszög alakú kerekekkel épített biciklit, az eredmény meglepően jónak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f876e58-9d0b-4375-b435-56d9246b1302","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Peti, az megvan, hogy te mész elől?” – kérdezi Menczer.","shortLead":"„Peti, az megvan, hogy te mész elől?” – kérdezi Menczer.","id":"20250215_Menczer-Tamas-majdnem-felrenyelt-amikor-meghallotta-Magyar-Peter-Ut-a-bortonbe-cimu-programot-hirdetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f876e58-9d0b-4375-b435-56d9246b1302.jpg","index":0,"item":"bd0f3283-87f6-4359-b487-13469a8e625e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Menczer-Tamas-majdnem-felrenyelt-amikor-meghallotta-Magyar-Peter-Ut-a-bortonbe-cimu-programot-hirdetett","timestamp":"2025. február. 15. 20:14","title":"Menczer Tamás majdnem félrenyelt, amikor meghallotta, Magyar Péter Út a börtönbe című programot hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Opus Dei és USAID. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"9e6e9a3e-b19a-4f36-bd94-d79876092b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Elvitelre-Donald-Trump-USAID-MCC-Opus-Dei-podcast","timestamp":"2025. február. 16. 06:00","title":"Elvitelre #106: Donald Trump apostoli munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2682fc98-dc9d-48c1-9aee-9b26e3152482","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az élet minden elképzelhető területén előfordul, hogy megrekedünk – például a munkánkban vagy a párkapcsolatunkban. Élni egyenlő: rendszeresen küzdeni a megrekedéssel – mutat rá Adam Alter bestsellerszerző Lendülj túl a holtponton! című könyvében. Szerkesztett részlet a kiadványból.","shortLead":"Az élet minden elképzelhető területén előfordul, hogy megrekedünk – például a munkánkban vagy...","id":"20250215_Aggodik-hogy-elakadt-az-eleteben-Ne-tegye-masok-is-jarnak-igy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2682fc98-dc9d-48c1-9aee-9b26e3152482.jpg","index":0,"item":"b47151aa-21c4-4e2b-8752-56a2124036e4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250215_Aggodik-hogy-elakadt-az-eleteben-Ne-tegye-masok-is-jarnak-igy","timestamp":"2025. február. 15. 19:15","title":"Aggódik, hogy elakadt az életében? Ne tegye, mások is járnak így!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiakat az is érdekli, hogy mely európai országok biztosítanának csapatokat egy ukrajnai békefenntartó misszióhoz.","shortLead":"Az amerikaiakat az is érdekli, hogy mely európai országok biztosítanának csapatokat egy ukrajnai békefenntartó...","id":"20250216_ukrajna-biztonsagi-garanciak-europa-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42.jpg","index":0,"item":"471e2471-5492-4e0e-ad28-95285eff0a37","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_ukrajna-biztonsagi-garanciak-europa-usa","timestamp":"2025. február. 16. 20:17","title":"Washington kíváncsi, hogy mire van szükségük az európaiaknak ahhoz, hogy részt vegyenek az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák fenntartásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkezdik előkészíteni a Trump-Putyin találkozót.","shortLead":"Elkezdik előkészíteni a Trump-Putyin találkozót.","id":"20250215_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"4a3ce388-ffb5-40a7-b41e-8ce1b371e169","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. február. 15. 21:39","title":"Telefonon beszélt egymással az orosz és az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fa0cf4-1ea1-4f4d-8bd7-bf42a89f3d94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Rövid üzenetben köszönte meg a szombati életműkoncertet a rajongóinak a 80 éves Földes László (Hobo).","shortLead":"Rövid üzenetben köszönte meg a szombati életműkoncertet a rajongóinak a 80 éves Földes László (Hobo).","id":"20250217_Hobo-Meg-nem-tertem-magamhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3fa0cf4-1ea1-4f4d-8bd7-bf42a89f3d94.jpg","index":0,"item":"a9a4e236-60b9-4a34-9fc6-0f693de2cbdb","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Hobo-Meg-nem-tertem-magamhoz","timestamp":"2025. február. 17. 08:47","title":"Hobo: „Még nem tértem magamhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 15. 11:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]