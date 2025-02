Nemrég még közel 60 euró per megawattóra volt a földgáz tőzsdei ára az Európában irányadó holland TTF-en, ám három nap folyamatos csökkenéssel pénteken már az 50 euró alá is benézett. A péntek reggeli, 49,5 euró/MWh-szint közel 17%-os csökkenést jelent a kedden elért 59,4 eurós csúcshoz képest.

Az áresés azért is látványos, mert az azt megelőző drágulás is intenzív volt, a január végi 48 eurós szintről szökött fel az ár néhány hét alatt a fent említett, majdnem 60 eurós szintre. Ennek legfőbb oka az Európába betörő hideg volt, kontinensszerte felpörgött a gázkitárolás, hiszen egyre több anyagra volt szükség a fűtéshez.

Elemzők meg szokták említeni azt is, hogy leállt az Európába irányuló orosz gáztranzit Ukrajnán keresztül, bár ennek valószínűleg kisebb szerepe volt a jelenségben, mivel azon az útvonalon a kontinensre tartó orosz gáznak csak mintegy 5 százaléka érkezett, a legnagyobb mennyiséget a Magyarországra déli irányból belépő Török/Balkáni Áramlat hozta. Az ukrán tranzit leállásával kieső mennyiséget is erre a csőre irányították át. Ezzel Magyarország nagyon is jól járt, a régió legnagyobb oroszgáz-elosztójává lépett elő.

A korábbi drágulást és a mostani áresést más megvilágításba helyezi John Kemp energiapiaci szakértő friss X-bejegyzése, melyet a Portfolio szemlézett. Kemp az árgörbe alakulását tőzsdei spekulációval magyarázza. A spekulatív tőke a gázpiacon olyan pénzügyi befektetők és kereskedők által mozgatott pénz, amely nem a tényleges földgázfogyasztáshoz kötődik, hanem kizárólag az ármozgásokból származó nyereségre épít, és Kemp posztja szerint a befektetési alapok rekordméretű, 292 TWh-nak megfelelő nettó long – tehát a piaci drágulására fogadó – pozíciót halmoztak fel az európai földgázra (TTF) vonatkozó határidős és opciós ügyletekben.

