[{"available":true,"c_guid":"156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedők megemelt alanyi áfa-mentessége miatt a nyugdíjasok sok esetben vissza sem fogják tudni igényelni az összeget, hiszen az értékesítést nem terheli adó. A könyvelők egyesületének van egy sokkal egyszerűbb javaslata is.","shortLead":"A kiskereskedők megemelt alanyi áfa-mentessége miatt a nyugdíjasok sok esetben vissza sem fogják tudni igényelni...","id":"20250223_","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1.jpg","index":0,"item":"e5c59d97-0089-43f3-8790-2a918de66241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_","timestamp":"2025. február. 23. 13:09","title":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítése alkalmas lesz a visszaélésekre a könyvelők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba, hogy takarítóként dolgozhatnak majd.","shortLead":"Éjjel-nappal spanyol szórakozóhelyeken dolgoztatták a nőket, akiket azzal csalogattak Spanyolországba...","id":"20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf3615-dcce-4eb6-b99c-8ab14bdda97a.jpg","index":0,"item":"341fdfbe-0820-40e0-bc80-930c12c1d7a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Szexmunka-emberkereskedelem-rendorseg-Spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 23. 16:44","title":"Lebuktattak egy több mint ezer nőt szexmunkára kényszerítő hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1741fda2-0b8d-4d10-bdc9-46ff1a4696bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250223_aram-vezetese-levegoben-szen-dioxidot-megkoto-por-quipu-struktura-vernyomasmeros-ora-cpu-teljesitmeny-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1741fda2-0b8d-4d10-bdc9-46ff1a4696bd.jpg","index":0,"item":"69b60162-ae7c-44d1-a0e8-88811aa9de9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_aram-vezetese-levegoben-szen-dioxidot-megkoto-por-quipu-struktura-vernyomasmeros-ora-cpu-teljesitmeny-csokken","timestamp":"2025. február. 23. 12:00","title":"Ez történt: Sikerült rájönni, hogyan lehet áramot vezeték nélkül elvezetni a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b00d850-381a-4d84-9862-7c792ed78e31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szélsőjobboldali tüntetők felgyújtották az uniós képviselet bejáratát.","shortLead":"A szélsőjobboldali tüntetők felgyújtották az uniós képviselet bejáratát.","id":"20250222_Az-euro-bevezetese-ellen-tuntettek-Bulgariaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b00d850-381a-4d84-9862-7c792ed78e31.jpg","index":0,"item":"d9201961-c2a1-4a54-b771-89477c44d37c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_Az-euro-bevezetese-ellen-tuntettek-Bulgariaban","timestamp":"2025. február. 22. 18:36","title":"Az euró bevezetése ellen tüntettek Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök lázad és lázít, a vendégeknek pedig a napsütés sem szegte kedvét, hogy a Várkert Bazár sötét termében hallgassák a beszédet.","shortLead":"A miniszterelnök lázad és lázít, a vendégeknek pedig a napsütés sem szegte kedvét, hogy a Várkert Bazár sötét termében...","id":"20250222_Orban-evertekelo-NER-elit-galeria-Varkert-Bazar-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00.jpg","index":0,"item":"90deca59-9642-444a-8d28-723c7464e824","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-evertekelo-NER-elit-galeria-Varkert-Bazar-kepek-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 15:57","title":"Így érkezett meg a NER-elit Orbán évértékelőjére – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09f78b2-18fd-4629-b694-bd7256213c85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elfogadta a bíróság az ügyészség fellebbezését, az eddiginél súlyosabb büntetést kapott az elmúlt évek egyik legijesztőbb biztosítási csalásának elkövetője.","shortLead":"Elfogadta a bíróság az ügyészség fellebbezését, az eddiginél súlyosabb büntetést kapott az elmúlt évek egyik...","id":"20250222_Vagyonelkobzas-biztositasi-csalas-vonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e09f78b2-18fd-4629-b694-bd7256213c85.jpg","index":0,"item":"8e5fd356-bc36-45cd-85da-a96821bd27d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Vagyonelkobzas-biztositasi-csalas-vonat","timestamp":"2025. február. 22. 10:23","title":"Vagyonelkobzásra ítélték a férfit, aki biztosítási csalás miatt vágatta le a lábait a vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","shortLead":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","id":"20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad.jpg","index":0,"item":"8427519c-9763-4121-a9eb-3bf7904c2471","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 24. 06:41","title":"Nyomott árú új BMW érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e481645-f382-48d7-939a-b4c6de9285d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is titok, mi lesz a következő munkája, de azt állítja, marad a miniszterelnök mellett.","shortLead":"Továbbra is titok, mi lesz a következő munkája, de azt állítja, marad a miniszterelnök mellett.","id":"20250222_Havasi-Bertalan-sajtofonok-tavozas-okai-evertekelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e481645-f382-48d7-939a-b4c6de9285d2.jpg","index":0,"item":"74f93b77-f7b3-4e96-8fef-22243c71f820","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Havasi-Bertalan-sajtofonok-tavozas-okai-evertekelo","timestamp":"2025. február. 22. 17:31","title":"Havasi Bertalan elárulta, miért mondott le sajtófőnöki állásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]