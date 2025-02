Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d99ecaff-750a-42a9-899a-cde722381ea9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250226_Marabu-Feknyuz-Igeretes-igeretek-Orbantol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ecaff-750a-42a9-899a-cde722381ea9.jpg","index":0,"item":"c86e2e9f-2896-4577-abfc-60db8444f96b","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Marabu-Feknyuz-Igeretes-igeretek-Orbantol","timestamp":"2025. február. 26. 13:10","title":"Marabu Féknyúz: Ígéretes ígéretek Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az amerikai elnök propagandavideója a Gázai-övezetről önmagában aggályos, a szakállas hastáncosnőket alighanem egy jó humorú mesterséges intelligencia csempészte bele.","shortLead":"Az amerikai elnök propagandavideója a Gázai-övezetről önmagában aggályos, a szakállas hastáncosnőket alighanem egy jó...","id":"20250226_Szakallas-hastancosnok-es-orias-arany-Trump-szobor-ez-var-a-Gazai-ovezetre-Trump-szerint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e.jpg","index":0,"item":"050f38d8-780f-46c4-8c01-787836e133bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Szakallas-hastancosnok-es-orias-arany-Trump-szobor-ez-var-a-Gazai-ovezetre-Trump-szerint-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 09:23","title":"Szakállas hastáncosnők és óriás arany Trump-szobor – ez vár a Gázai-övezetre egy friss Trump-videó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5a7cc3-b8e7-41f1-a4a6-1a17c99a9c02","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Januárban a legfőbb európai piacokon 50-60 százalékkal zuhant az értékesített Teslák száma. Az Egyesült Királyságban a BYD fennállása során először több autót adott el, mint Elon Musk cége.","shortLead":"Januárban a legfőbb európai piacokon 50-60 százalékkal zuhant az értékesített Teslák száma. Az Egyesült Királyságban...","id":"20250225_Nem-kell-Europanak-az-amokfuto-Musk-Teslaja-felere-csokkentek-az-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee5a7cc3-b8e7-41f1-a4a6-1a17c99a9c02.jpg","index":0,"item":"89c5e7e7-8254-4b55-a575-2298d13dcbf6","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_Nem-kell-Europanak-az-amokfuto-Musk-Teslaja-felere-csokkentek-az-eladasok","timestamp":"2025. február. 25. 12:07","title":"Nem kell Európának az ámokfutó Musk Teslája, felére csökkentek az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","shortLead":"Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is határozottan állítja, megtartják idén a Pride-ot.","id":"20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d.jpg","index":0,"item":"ca7af965-ad06-4e9d-aa5e-f2b9b63e434d","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_fovarosi-kozgyules-budapest-pride-barabas-richard-szentkiralyi-alexandra-melegek-lmbtq-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 26. 11:43","title":"Szentkirályi budapesti melegekről szóló könyvet kapott a Közgyűlés ülésén, majd kihívták a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szóvivője szerint ezzel szélesebbre tárják a bejutás lehetőségét.","shortLead":"A Fehér Ház szóvivője szerint ezzel szélesebbre tárják a bejutás lehetőségét.","id":"20250226_feher-haz-sajtotajekoztato-ujsagirok-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"e5ec9cb7-d0a9-4709-85d4-03ef4e7d5b3b","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_feher-haz-sajtotajekoztato-ujsagirok-donald-trump","timestamp":"2025. február. 26. 06:03","title":"Ezentúl a Fehér Ház dönt arról, ki kérdezheti Trumpot a sajtótájékoztatókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump szerint Oroszországnak nem lesz problémája a megegyezéssel. Volodimir Zelenszkij már pénteken Washingtonba fog utazni aláírni a szerződést.","shortLead":"Donald Trump szerint Oroszországnak nem lesz problémája a megegyezéssel. Volodimir Zelenszkij már pénteken Washingtonba...","id":"20250226_trump-zelenszkij-ukrajna-asvanykincs-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e.jpg","index":0,"item":"b7b12283-d9ba-4ed0-bde9-955993369fd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-zelenszkij-ukrajna-asvanykincs-szerzodes","timestamp":"2025. február. 26. 11:08","title":"Elárulta Trump, hogy mit adnak Ukrajnának az ásványkincsekért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","shortLead":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","id":"20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348.jpg","index":0,"item":"df0caaf3-0c57-4f6b-a603-d8f63296e76c","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","timestamp":"2025. február. 24. 21:46","title":"Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét nyalogatja egy deepfake-videón, amely Washingtonban is körbejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szent Péter téren több százan gyűltek össze hétfő este, hogy az egyházfő egészségéért imádkozzanak.","shortLead":"A Szent Péter téren több százan gyűltek össze hétfő este, hogy az egyházfő egészségéért imádkozzanak.","id":"20250225_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka-szent-peter-ter-imadkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"1095a6eb-a558-4926-9e6a-2f9bf53269ed","keywords":null,"link":"/elet/20250225_ferenc-papa-nyugodt-ejszaka-szent-peter-ter-imadkozas","timestamp":"2025. február. 25. 10:29","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, több százan imádkoztak érte a Szent Péter téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]