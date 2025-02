Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7dac9ec2-1877-4259-8d68-d34ea9df13df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyetlen lépésre kerültünk attól, hogy az uniós bíróság jogellenesnek mondja ki a paksi bővítéshez adott magyar állami támogatást.","shortLead":"Egyetlen lépésre kerültünk attól, hogy az uniós bíróság jogellenesnek mondja ki a paksi bővítéshez adott magyar állami...","id":"20250227_eu-birosag-paks-ii-bovites-allami-tamogatas-jogellenes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dac9ec2-1877-4259-8d68-d34ea9df13df.jpg","index":0,"item":"610af47d-d344-4e40-895c-e0e253cb7641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_eu-birosag-paks-ii-bovites-allami-tamogatas-jogellenes-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 10:46","title":"Úgy ítélheti az EU Bírósága, hogy mégis jogellenes a Paks II-nek adott állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyanús volt, hogy egy sor videót forgatott itt a koreai gyomorinfluenszer, megkérdeztük az MTÜ-től, hogy volt-e hozzá közük.","shortLead":"Gyanús volt, hogy egy sor videót forgatott itt a koreai gyomorinfluenszer, megkérdeztük az MTÜ-től, hogy volt-e hozzá...","id":"20250227_Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-zabalo-koreai-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db.jpg","index":0,"item":"6a84acb6-a72e-4e24-9d3b-aed096aa2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-zabalo-koreai-influenszer","timestamp":"2025. február. 27. 12:15","title":"Egy hónapig dolgozott a Magyar Turisztikai Ügynökség a válaszon: nem ők hívták ide a zabáló koreai influenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli katonák elleni eljárásokat, vagy tagadják a Hamász október 7-i támadását.","shortLead":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli...","id":"20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"67862357-6577-4e12-9c15-87ec0f33d5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","timestamp":"2025. február. 25. 15:16","title":"Izrael kitiltott két EP-képviselőt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az addig csendesen csordogáló mérkőzést sikerült ezzel valamelyest felráznia a hazai szpíkernek.","shortLead":"Az addig csendesen csordogáló mérkőzést sikerült ezzel valamelyest felráznia a hazai szpíkernek.","id":"20250227_Dorog-Ujpest-Magyar-Kupa-szpiker-gol-Szoboszlai-Dominik-Liverpool-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71157b1d-3ee9-43bf-a977-0480dc43974f.jpg","index":0,"item":"29dc99ec-0c67-48d2-953d-5770091fb099","keywords":null,"link":"/sport/20250227_Dorog-Ujpest-Magyar-Kupa-szpiker-gol-Szoboszlai-Dominik-Liverpool-video","timestamp":"2025. február. 27. 10:43","title":"Még a Dorog–Újpest-kupameccsen is bemondták, hogy Szoboszlai gólt lőtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb5327a-9524-4373-b46a-938f1f1e8d0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután megbeszélte Lázár János a készpénzhasználatról szóló Mi Hazánk-javaslatot, összeállt egy fotóra Toroczkai Lászlóval egy 1887-es térkép elé.","shortLead":"Miután megbeszélte Lázár János a készpénzhasználatról szóló Mi Hazánk-javaslatot, összeállt egy fotóra Toroczkai...","id":"20250225_nagy-magyarorszag-terkep-toroczkai-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cb5327a-9524-4373-b46a-938f1f1e8d0b.jpg","index":0,"item":"36a659c1-1775-48ec-a661-cbe1db3a44d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_nagy-magyarorszag-terkep-toroczkai-lazar-janos","timestamp":"2025. február. 25. 15:32","title":"Nagy-Magyarország térkép előtt pózolt Toroczkaival Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Üzemanyagszivárgás, majd ebből fakadó problémák láncolata vezetett ahhoz, hogy megsemmisült a Starship a hetedik tesztrepülésén.","shortLead":"Üzemanyagszivárgás, majd ebből fakadó problémák láncolata vezetett ahhoz, hogy megsemmisült a Starship a hetedik...","id":"20250225_spacex-starship-urhajo-tesztrepules-robbanas-vizsgalat-okok-uzemanyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"a9a8fc1b-4581-40d9-b787-145fe590a1ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_spacex-starship-urhajo-tesztrepules-robbanas-vizsgalat-okok-uzemanyag","timestamp":"2025. február. 25. 17:03","title":"Kiderült, miért végződött látványos robbanással a Starship legutóbbi tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal dönthet a kormány – mondta Baán László, aki a múzeum idei kiállítási tervét is ismertette.","shortLead":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal...","id":"20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058.jpg","index":0,"item":"db81f699-41df-474f-90b3-6d7a102d3ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Itt vannak a Szépművészeti Múzeum idei kiállításai, jövő tavasszal megnyílik a Fotográfiai Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"2025 tavaszán, április 9–11. között rendezik meg a legnagyobb hazai hibrid (személyes és online) karrierfórumot, a HVG Állásbörzét. Új helyszín Buda szívében, több ezer képzett, nyelveket beszélő álláskereső élőben, több tízezer online. Néhány címszó a közelgő eseményről. Március közepéig még lehet standot foglalni. Ez várja a munkaadókat az állásbörzén.","shortLead":"2025 tavaszán, április 9–11. között rendezik meg a legnagyobb hazai hibrid (személyes és online) karrierfórumot, a HVG...","id":"20250225_HVG-Allasborze-2025-aprilis-9-11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5714a693-c007-45ec-b33c-44d28dd41f06.jpg","index":0,"item":"d120b0eb-52a4-4263-a5ff-109e54526ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_HVG-Allasborze-2025-aprilis-9-11","timestamp":"2025. február. 25. 16:18","title":"Ezért éri meg kiállítóként részt venni a HVG Állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]