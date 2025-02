Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8ec995c4-2923-4fd6-970e-a56de04d20dd","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250227_Marabu-Feknyuz-Nyugdijas-szavazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ec995c4-2923-4fd6-970e-a56de04d20dd.jpg","index":0,"item":"604d8d29-52ec-4725-986e-ef122fef1597","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Marabu-Feknyuz-Nyugdijas-szavazo","timestamp":"2025. február. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nyugdíjas szavazó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67966cd-d7d7-43bd-8957-eebeb1f9376a","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pulcsi, kábel, növény, bútor. Mindegy, hogy melyik, ha a macska megrágja, az rendkívül bosszantó, és még veszélyes is lehet. De miért vetemedik erre, és mit lehet tenni azért, hogy ne csinálja?","shortLead":"Pulcsi, kábel, növény, bútor. Mindegy, hogy melyik, ha a macska megrágja, az rendkívül bosszantó, és még veszélyes is...","id":"20250227_a-macska-ragja-a-kabelt-novenyt-ruhat-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f67966cd-d7d7-43bd-8957-eebeb1f9376a.jpg","index":0,"item":"1ef7b7de-8a30-4181-bb2c-a3029c36498b","keywords":null,"link":"/elet/20250227_a-macska-ragja-a-kabelt-novenyt-ruhat-megoldas","timestamp":"2025. február. 27. 04:31","title":"A macskám mindent megrág – mit tehetek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adc3140-ca2c-40b6-a57a-344777d9a467","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyházfő állapotának enyhe javulása ellenére orvosai nem bocsátkoznak jóslásokba","shortLead":"Az egyházfő állapotának enyhe javulása ellenére orvosai nem bocsátkoznak jóslásokba","id":"20250226_ferenc-papa-allapota-enyhe-javulas-veseelegtelenseg-nem-all-fenn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3adc3140-ca2c-40b6-a57a-344777d9a467.jpg","index":0,"item":"6228aaae-94f9-4020-aef4-b7024eb6cacf","keywords":null,"link":"/elet/20250226_ferenc-papa-allapota-enyhe-javulas-veseelegtelenseg-nem-all-fenn","timestamp":"2025. február. 26. 20:57","title":"Ferenc pápánál már nem áll fenn veseelégtelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy nemrég megszavazott törvény szerint aki kilép a titkosszolgálatoktól, azt még két évig hazugságvizsgálatra kötelezhetik, és ez nem minden: akik állományban vannak, azoknak például be kell számolni arról, hol járnak munkaidejük letelte után, a szabályoknak ezzel pedig nincs vége. Így jött a kérdés, hogyan sztrájkolna például James Bond vagy egy alvóügynök, mit tehet az a titkosszolga, aki erotikus nyaralásra utazna, és vajon nekünk gyanút kell-e fogni, ha valaki munkahelyének Az élet iskoláját vagy a Rozsdás Rákollót jelöli meg? ","shortLead":"Egy nemrég megszavazott törvény szerint aki kilép a titkosszolgálatoktól, azt még két évig hazugságvizsgálatra...","id":"20250226_duma-aktual-titkosugynokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f.jpg","index":0,"item":"1aef5ce2-f6fd-4220-a075-b9fe9dc8f15c","keywords":null,"link":"/360/20250226_duma-aktual-titkosugynokok","timestamp":"2025. február. 26. 18:45","title":"Duma Aktuál: Akár nyaralnának, akár verset írnának, nincsenek könnyű helyzetben a magyar titkosszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még egy amerikai elnökkel se fordult elő, hogy kétszer is meghívják az Egyesült Királyságba állami látogatásra.","shortLead":"Még egy amerikai elnökkel se fordult elő, hogy kétszer is meghívják az Egyesült Királyságba állami látogatásra.","id":"20250227_trump-iii-karoly-meghivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"5d43aba9-f3ed-4997-8294-0b4b64c7d3ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_trump-iii-karoly-meghivas","timestamp":"2025. február. 27. 21:29","title":"III. Károly meghívta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","shortLead":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","id":"20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6.jpg","index":0,"item":"7e1bdccb-daa2-48b2-86a5-defee20bc3ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","timestamp":"2025. február. 27. 08:10","title":"Bemutatkozott a Dacia Bigster kempingverziója, még sátor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Azzal, hogy beengednék a magánszektort, felgyorsulhatna a rendszer, de hogy milyen minőségű autók kaphatnának így forgalmit, az nagy kérdés.","shortLead":"Azzal, hogy beengednék a magánszektort, felgyorsulhatna a rendszer, de hogy milyen minőségű autók kaphatnának...","id":"20250227_kormanyzati-otlet-szerint-a-maszek-allomasokon-is-lehetne-vizsgaztatni-a-behozott-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876.jpg","index":0,"item":"c1aa8c99-af70-48a9-8b04-639292be9220","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_kormanyzati-otlet-szerint-a-maszek-allomasokon-is-lehetne-vizsgaztatni-a-behozott-autokat","timestamp":"2025. február. 27. 15:33","title":"Új korszak jöhet a külföldről behozott autóknál: megszűnne az állami monopólium a forgalomba helyezési vizsgánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök mimikájából azonban arra lehet következtetni, hogy az amerikai-ukrán ritkaföldfém-üzlet megkötésének előestéjén Trump már nem akart emlékezni a múlt heti kirohanására.","shortLead":"Az elnök mimikájából azonban arra lehet következtetni, hogy az amerikai-ukrán ritkaföldfém-üzlet megkötésének...","id":"20250228_trump-zelenszkij-diktator-feher-haz-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"e2bf8e89-c290-4c8e-8720-10092fd370e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_trump-zelenszkij-diktator-feher-haz-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. február. 28. 06:18","title":"„Nem hiszem, hogy mondtam ilyet” – Trump már nem emlékszik rá, hogy lediktátorozta Zelenszkijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]