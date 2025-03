Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele vannak a tűzszünet negyvenkét napja alatt felhalmozott árukkal.","shortLead":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele...","id":"20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"cd40174d-3f06-4745-82af-908fcc1b0599","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","timestamp":"2025. március. 02. 10:39","title":"Elkezdődött a Ramadán, mire Izrael leállította a humanitárius segélyeket a Gázai övezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d2a794dc-3ab6-4a80-abb1-42de84540cb4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház munkatársainak több mint negyede távozik, mert nem akar együtt dolgozni az új igazgatóval, Zalán Jánossal. Novák János alapító igazgató így kommentálta az esetet: „A repülők sem maradnak örökké az égen”.","shortLead":"A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház munkatársainak több mint negyede távozik, mert nem akar együtt dolgozni az új...","id":"20250301_kolibri-szinhaz-felmondasok-zalan-janos-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2a794dc-3ab6-4a80-abb1-42de84540cb4.jpg","index":0,"item":"0a955ef6-c095-4a86-83d9-f6a46347f8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_kolibri-szinhaz-felmondasok-zalan-janos-igazgato","timestamp":"2025. március. 01. 14:26","title":"Harmincan felmondtak a Kolibriben az új igazgató miatt, áprilisban működésképtelenné válhat a színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten már több mint 4 milliárd forintért lehet majd játszani.","shortLead":"A jövő héten már több mint 4 milliárd forintért lehet majd játszani.","id":"20250301_otos-lotto-sorsolas-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52.jpg","index":0,"item":"537ee7a9-611b-4dbc-a282-c0e87861d980","keywords":null,"link":"/kkv/20250301_otos-lotto-sorsolas-nyeroszamok","timestamp":"2025. március. 01. 20:43","title":"Megvannak az e heti lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d49187-6297-4a11-9f67-9075d7d4f69a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze valószínűleg csak viccelt a zenész.","shortLead":"Persze valószínűleg csak viccelt a zenész.","id":"20250301_oasis-visszatero-turne-dinamikus-arazas-liam-noel-gallagher-zene-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d49187-6297-4a11-9f67-9075d7d4f69a.jpg","index":0,"item":"cdb66483-c2da-4a49-a9a3-891f09ed359b","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_oasis-visszatero-turne-dinamikus-arazas-liam-noel-gallagher-zene-koncert","timestamp":"2025. március. 01. 21:27","title":"Stresszelnek a rajongók, mert Liam Gallagher szerint csak egyórásak lesznek a nyári Oasis-koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5eeb73-db5a-4fa5-9d05-33d5d2ad7952","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Bár Oroszországot hozzák fel példaként, amikor az LMBTQ-közösség elleni magyar kormányzati lépésekről beszélünk, Moszkvában és Szentpéterváron a Pride betiltása fordított utat járt be, mint Magyarországon: hamarabb tiltották be a felvonulásokat, mint hogy jogszabályban korlátozták volna a melegek jogait.","shortLead":"Bár Oroszországot hozzák fel példaként, amikor az LMBTQ-közösség elleni magyar kormányzati lépésekről beszélünk...","id":"20250302_pride-moszkva-lmbt-torveny-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f5eeb73-db5a-4fa5-9d05-33d5d2ad7952.jpg","index":0,"item":"1ac49ea2-663d-47e8-9cd4-86b471ce848d","keywords":null,"link":"/360/20250302_pride-moszkva-lmbt-torveny-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 02. 15:00","title":"Az orosz elnyomás magasabb fokozata: 100 évre tiltották be a Pride-ot Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdcce6c-d3b5-4bfc-acab-0c8b50820532","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kihalófélben lévő embertípussal lett szegényebb a világ az egyik iszlám vallási kisebbség vezetőjének, IV. Aga Khan imámnak az elhunytával. A toleranciát hirdető, dúsgazdag filantróp nem a civilizációk közötti harcról, hanem a tudatlanságról beszélt.","shortLead":"Kihalófélben lévő embertípussal lett szegényebb a világ az egyik iszlám vallási kisebbség vezetőjének, IV. Aga Khan...","id":"20250302_hvg-iv-aga-khan-muszlim-iszmailitak-szellem-es-test","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfdcce6c-d3b5-4bfc-acab-0c8b50820532.jpg","index":0,"item":"9bf85de8-9dff-4e42-b5e7-4873e362c3f1","keywords":null,"link":"/360/20250302_hvg-iv-aga-khan-muszlim-iszmailitak-szellem-es-test","timestamp":"2025. március. 02. 10:30","title":"„Ha isten megadta nekünk a vagyont, hogy kiváltságosok legyünk, akkor erkölcsi felelősséggel tartozunk a társadalomnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2477f3-20ae-411f-b3f4-638024da5930","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK elnöke bejelentette, hogy a párt próbapereket indít a hatalmukkal visszaélő nagyvállalatok ellen.","shortLead":"A DK elnöke bejelentette, hogy a párt próbapereket indít a hatalmukkal visszaélő nagyvállalatok ellen.","id":"20250302_DK-Gyurcsany-Ferenc-probaper-nagyvallalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2477f3-20ae-411f-b3f4-638024da5930.jpg","index":0,"item":"efc8d40a-519d-426a-a263-d9b5d1e887f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_DK-Gyurcsany-Ferenc-probaper-nagyvallalatok","timestamp":"2025. március. 02. 14:47","title":"Ha ön érzéketlen, önző nagyvállalat, akkor jól vigyázzon, mert beperli Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]