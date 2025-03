Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d9cce67-4e16-4349-85f4-39290ee26c7d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Colossal Biosciences nevű cég kutatói úgy alakították át az egerek génjeit, hogy azok hasonlóak legyenek a mamutok génjeire. Hasonló dolgot terveznek az indiai elefántokkal is.","shortLead":"Az amerikai Colossal Biosciences nevű cég kutatói úgy alakították át az egerek génjeit, hogy azok hasonlóak legyenek...","id":"20250305_colossal-biosciences-mamut-feltamasztasa-gyapjaseger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d9cce67-4e16-4349-85f4-39290ee26c7d.jpg","index":0,"item":"23fbcb9a-8a65-4286-ad57-f7062cab46e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_colossal-biosciences-mamut-feltamasztasa-gyapjaseger","timestamp":"2025. március. 05. 20:03","title":"Egy lépésre a mamutok feltámasztásától: gyapjas egereket hoztak létre amerikai tudósok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a779cf-2be7-4341-9da0-f838160f3ba0","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"A német sportszergyártó 2022-ben szakított a botrányhős Kanye Westtel, aki azóta sem hagyott fel a gyűlöletkeltő kirohanásokkal. Az Adidas azóta próbált megszabadulni a rapper raktárban maradt cipőitől, most, 10 évvel az első kollekció bemutatása után közölték, eladták az utolsó darabot is.","shortLead":"A német sportszergyártó 2022-ben szakított a botrányhős Kanye Westtel, aki azóta sem hagyott fel a gyűlöletkeltő...","id":"20250306_adidas-kanye-west-yeezy-cipo-sneaker-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58a779cf-2be7-4341-9da0-f838160f3ba0.jpg","index":0,"item":"55a1d4b2-3b47-4847-9247-b30854f04806","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_adidas-kanye-west-yeezy-cipo-sneaker-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 11:33","title":"Nagy tehertől szabadult az Adidas: eladták az utolsó pár Yeezyt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A legfőbb ügyészség négy Arges és Valcea megyei helyszínen rendelt el házkutatást. Calin Georgescu 60 napos hatósági felügyeletéről a bíróság csütörtökön fog dönteni.","shortLead":"A legfőbb ügyészség négy Arges és Valcea megyei helyszínen rendelt el házkutatást. Calin Georgescu 60 napos hatósági...","id":"20250305_hazkutatas-calin-georgescu-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a.jpg","index":0,"item":"b29693c5-b097-46bb-8679-fe296ff61003","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_hazkutatas-calin-georgescu-romania","timestamp":"2025. március. 05. 12:05","title":"Újabb házkutatásokat tartottak Calin Georgescu csapatánál Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","shortLead":"Európa nehéz döntések előtt áll Ukrajnával kapcsolatban.","id":"20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff.jpg","index":0,"item":"015f9651-d442-42c5-a8a7-9941e6500570","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_oroszorszag-emmanuel-macron-beszed-reakciok","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Oroszországnak nagyon fáj Macron tegnapi beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0c9bce-280a-4c1d-8204-17267e16d705","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos fontos egészségügyi információ tűnt el a közelmúltban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ oldaláról, de egy önkéntes projekt minden törölt adatot újból elérhetővé tett.","shortLead":"Számos fontos egészségügyi információ tűnt el a közelmúltban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ...","id":"20250306_amerika-donald-trump-jarvanyugyi-hivatal-cdc-informaciok-helyreallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f0c9bce-280a-4c1d-8204-17267e16d705.jpg","index":0,"item":"b745b15c-5b49-448d-a462-ac1c7dc3d561","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_amerika-donald-trump-jarvanyugyi-hivatal-cdc-informaciok-helyreallitas","timestamp":"2025. március. 06. 16:03","title":"Donald Trump leradírozott egy csomó kritikus információt a járványügyi hivatal oldaláról – de néhány önkéntes mindent visszaállított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e681d8-38f0-4963-96e6-f46b2bd30253","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója akár a Trump családot is el tudja képzelni a rákosrendezői beruházás befektetői között.","shortLead":"A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója akár a Trump családot is el tudja képzelni a rákosrendezői...","id":"20250305_Martha-Imre-Mar-tolonganak-a-bankok-boldogan-megfinansziroznak-Rakosrendezot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e681d8-38f0-4963-96e6-f46b2bd30253.jpg","index":0,"item":"56c2be06-17bd-4876-a505-efcf7215077e","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Martha-Imre-Mar-tolonganak-a-bankok-boldogan-megfinansziroznak-Rakosrendezot","timestamp":"2025. március. 05. 12:55","title":"Mártha Imre: Már tolonganak a bankok, boldogan finanszíroznák a rákosrendezői beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3552d315-f1be-4be9-a4de-21023ce08b6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok állam- és kormányfői az orosz–ukrán háború helyzetéről és Európa védelmének megerősítéséről tárgyalnak.","shortLead":"Az uniós tagállamok állam- és kormányfői az orosz–ukrán háború helyzetéről és Európa védelmének megerősítéséről...","id":"20250306_orban-eu-csucs-erkezes-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3552d315-f1be-4be9-a4de-21023ce08b6c.jpg","index":0,"item":"0ad0210b-1198-4623-a02e-e39d11231064","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_orban-eu-csucs-erkezes-video-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:51","title":"Így érkezett meg az EU-csúcsra Orbán Viktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva szerint pozitív, hogy Trump béketárgyalásokat szeretne, de Ukrajnában érvényben van egy olyan törvény, amely megtiltja az elnöknek, hogy egyezkedjen az oroszokkal.","shortLead":"Moszkva szerint pozitív, hogy Trump béketárgyalásokat szeretne, de Ukrajnában érvényben van egy olyan törvény, amely...","id":"20250305_lukasenka-minszk-amerikai-ukran-orosz-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f.jpg","index":0,"item":"09d2ea4a-107c-4ae8-b4bd-a7a3c2d58b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_lukasenka-minszk-amerikai-ukran-orosz-targyalasok","timestamp":"2025. március. 05. 12:48","title":"Lukasenka Minszkbe szeretné vinni az amerikai–ukrán–orosz tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]