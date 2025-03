Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész vonalon pótlóbusz közlekedett helyette.","shortLead":"Az egész vonalon pótlóbusz közlekedett helyette.","id":"20250310_baleset-2es-metro-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"779c3d4b-39ba-4963-8fa8-b7e84bffab10","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_baleset-2es-metro-potlobusz","timestamp":"2025. március. 10. 05:13","title":"Baleset miatt nem járt a 2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e82a84-2eb4-4378-8b5b-0400daf2df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar állam az átadás előtt módosította a beépíthetőséget.","shortLead":"A magyar állam az átadás előtt módosította a beépíthetőséget.","id":"20250308_reformatus-egyhaz-ingatlan-budapest-mkkp-kovacs-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42e82a84-2eb4-4378-8b5b-0400daf2df81.jpg","index":0,"item":"e6e91064-6b48-4d00-8415-4297835e0771","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_reformatus-egyhaz-ingatlan-budapest-mkkp-kovacs-gergely","timestamp":"2025. március. 08. 17:50","title":"Kovács Gergely: Magánkézbe játszott át a Református Egyház egy többmilliárdos budapesti területet, amelyet nemrég ingyen kapott az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap viszont nagyon különleges lehet a naplemente. ","shortLead":"Vasárnap viszont nagyon különleges lehet a naplemente. ","id":"20250308_saras-eso-afrikai-homok-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79.jpg","index":0,"item":"88832411-4568-4d89-8812-119c3ef2e974","keywords":null,"link":"/elet/20250308_saras-eso-afrikai-homok-idojaras","timestamp":"2025. március. 08. 21:53","title":"Jön az afrikai homok, jövő héten saras eső is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan módszert dolgoztak ki, ami környezetbarát módon és hatékonyan vonja ki az aranyat az e-hulladékból, majd segít hasznosítani a szén-dioxidot.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan módszert dolgoztak ki, ami környezetbarát módon és hatékonyan vonja ki az aranyat...","id":"20250309_elektronikai-hulladek-e-hulladek-ujrahasznositas-arany-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62.jpg","index":0,"item":"3cd434dc-61de-48c3-a36d-c2fafd09083b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_elektronikai-hulladek-e-hulladek-ujrahasznositas-arany-szen-dioxid","timestamp":"2025. március. 09. 08:03","title":"Itt az eljárás, amely visszanyeri az arany 99,9%-át az e-szemétből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A humanitárius szervezetek szerint veszélybe kerülhet a terület ivóvízellátása, ha lekapcsolják az áramszolgáltatást. Tel-Aviv célja az lehet, hogy a nagyobb nyomást helyezzen a Hamászra a tűzszüneti tárgyalásokon. ","shortLead":"A humanitárius szervezetek szerint veszélybe kerülhet a terület ivóvízellátása, ha lekapcsolják az áramszolgáltatást...","id":"20250309_Izrael-levagja-az-aramhalozatrol-a-Gazai-ovezetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b.jpg","index":0,"item":"c96da985-6491-4161-956e-5333cbe46062","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Izrael-levagja-az-aramhalozatrol-a-Gazai-ovezetet","timestamp":"2025. március. 09. 20:46","title":"Izrael levágja az áramhálózatról a Gázai övezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b37bf6-e60b-428c-a000-ca3b42d3673c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok mellett az OTP Bank és az MBH Bank lehet a legnagyobb vesztese annak az új kormányzati ötletnek, amely szerint a településeknek a Magyar Államkincstárnál kell majd tartaniuk a pénzük nagy részét. A bankok 900-1000 milliárd forintnyi bankbetétet veszíthetnek el, emiatt viszont az önkormányzatoknak is drágulhat a bankolás. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint alkotmányellenes lehet az intézkedés, ami ráadásul akadályozná a napi munkát is. ","shortLead":"Az önkormányzatok mellett az OTP Bank és az MBH Bank lehet a legnagyobb vesztese annak az új kormányzati ötletnek...","id":"20250310_onkromanyzat-allamkincstar-mbh-otp-betet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b37bf6-e60b-428c-a000-ca3b42d3673c.jpg","index":0,"item":"f588c019-b41b-46fc-8418-2a716834da39","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_onkromanyzat-allamkincstar-mbh-otp-betet-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 05:30","title":"Drágább számlavezetést, a bankoknak ezermilliárdnyi betétkiesést és az önkormányzati munka akadozását okozhatja a kormány új terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump a hét elején elrendelte az Ukrajnának szánt amerikai katonai segélyszállítmányok felfüggesztését.","shortLead":"Trump a hét elején elrendelte az Ukrajnának szánt amerikai katonai segélyszállítmányok felfüggesztését.","id":"20250308_Trump-kijelentette-Ukrajnaval-nehezebb-egyuttmukodni-mint-az-oroszokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"1792ceae-aeb3-433d-ab56-d005274b157a","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Trump-kijelentette-Ukrajnaval-nehezebb-egyuttmukodni-mint-az-oroszokkal","timestamp":"2025. március. 08. 08:23","title":"Donald Trump kijelentette: Ukrajnával nehezebb együttműködni, mint az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfedfaa6-08f2-4fd3-b12f-a93ba84a9466","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A gyermekek alap egészségügyi ellátása – vagyis az ügyeleti és háziorvosi rendszer – nem megfelelő működése hatalmas problémát okoz a sürgősségi osztályokon. Nem látszik a megoldás, az orvosok és ápolók kimerültek, hónapok óta rekordmagas a betegszám.","shortLead":"A gyermekek alap egészségügyi ellátása – vagyis az ügyeleti és háziorvosi rendszer – nem megfelelő működése hatalmas...","id":"20250308_Be-fog-dolni-a-gyermekek-surgossegi-ellatasa-josoljak-a-szakemberek-mento-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfedfaa6-08f2-4fd3-b12f-a93ba84a9466.jpg","index":0,"item":"a26d64c3-608f-48bb-bff3-9d0ff5f37f44","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Be-fog-dolni-a-gyermekek-surgossegi-ellatasa-josoljak-a-szakemberek-mento-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 10:00","title":"Kritikussá vált a gyermekek sürgősségi ellátása: tűzoltás zajlik, de ez is kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]