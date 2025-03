Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"932fa677-3406-47a7-a3ba-f470e82a3ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reméli, hogy az Amazon méltósággal, fantáziával és tisztelettel áll a produkcióhoz és a karakterhez. ","shortLead":"Reméli, hogy az Amazon méltósággal, fantáziával és tisztelettel áll a produkcióhoz és a karakterhez. ","id":"20250310_Pierce-Brosnan-uj-James-Bond-brit-szinesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932fa677-3406-47a7-a3ba-f470e82a3ea4.jpg","index":0,"item":"f1d0012f-9ac7-462e-8173-3099163d9295","keywords":null,"link":"/elet/20250310_Pierce-Brosnan-uj-James-Bond-brit-szinesz","timestamp":"2025. március. 10. 16:04","title":"Pierce Brosnan nagyon bízik benne, hogy brit színész lesz a következő Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd2c667-af2b-4cb8-be52-9534a77401e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a Vox megsértette a spanyol pártfinanszírozási szabályokat.","shortLead":"A gyanú szerint a Vox megsértette a spanyol pártfinanszírozási szabályokat.","id":"20250311_spanyolorszag-vox-mbh-partfinanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd2c667-af2b-4cb8-be52-9534a77401e5.jpg","index":0,"item":"d20c2529-f031-4b5b-bcdd-271bb65e1797","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_spanyolorszag-vox-mbh-partfinanszirozas","timestamp":"2025. március. 11. 09:29","title":"Magyarországról kapott pénzt a spanyol szélsőjobboldal, nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemi erőszak, sorjázó pucér mellek, fanszőrborotválás és leszbikus szex – sokakat talán felkészületlenül ért a minden idők legnagyobb állami támogatásából készült, Hunyadi című sorozat. Igyekszünk segíteni.","shortLead":"Nemi erőszak, sorjázó pucér mellek, fanszőrborotválás és leszbikus szex – sokakat talán felkészületlenül ért a minden...","id":"20250311_hunyadi-szex-meztelenseg-gyermekvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"8af4ab6e-b4c3-43c0-8f0c-bd4e262cdf42","keywords":null,"link":"/elet/20250311_hunyadi-szex-meztelenseg-gyermekvedelem-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 18:27","title":"A Hunyadival a NER megágyazott a Kamaszkorunk legszebb mellei-sorozat folytatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff613c3a-c2b1-4656-8a37-74b7cbcda5ff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számottevően javulhat a koncentrációja, ha kiszakad a közösségi média végtelen pörgetéséből, és néhány hétre kinyomja a netet a mobilján – mutat rá egy friss vizsgálat. ","shortLead":"Számottevően javulhat a koncentrációja, ha kiszakad a közösségi média végtelen pörgetéséből, és néhány hétre kinyomja...","id":"20250311_internet-kikapcsolasa-okostelefon-mentalis-egeszseg-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff613c3a-c2b1-4656-8a37-74b7cbcda5ff.jpg","index":0,"item":"a559fb83-901b-492f-b11c-af35ca570f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_internet-kikapcsolasa-okostelefon-mentalis-egeszseg-hatasok","timestamp":"2025. március. 11. 08:03","title":"Egy kutatás kimutatta: csodát tehet magával, aki csak egy kis időre kikapcsolja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kecskeméti László szerint a harmonikaajtókat és a konyhaszekrényt ő építette be, így azt el is vihette. A konnektorokról nem beszélt.","shortLead":"Kecskeméti László szerint a harmonikaajtókat és a konyhaszekrényt ő építette be, így azt el is vihette...","id":"20250310_fideszes-kepviselo-kecskemeti-laszlo-konyhaszekreny-konnektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"8d89e2be-e735-4798-b49c-c9fef92e74ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_fideszes-kepviselo-kecskemeti-laszlo-konyhaszekreny-konnektor","timestamp":"2025. március. 10. 17:14","title":"A fideszes képviselő elmagyarázta, miért vitte el a konyhaszekrényt és az ajtókat az önkormányzati lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Abban sem lesznek érdekeltek a boltok, hogy alacsonyabb árakat kérjenek a beszállítóiktól, hiszen akkor csökkenne az ő árrésük is.","shortLead":"Abban sem lesznek érdekeltek a boltok, hogy alacsonyabb árakat kérjenek a beszállítóiktól, hiszen akkor csökkenne az ő...","id":"20250312_boltok-arres-aremeles-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6.jpg","index":0,"item":"1f2840a7-a311-4bc6-9750-b6b611727497","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_boltok-arres-aremeles-arak","timestamp":"2025. március. 12. 10:07","title":"Nincs meglepetés: még jobban emelhetik a boltok azoknak a termékeiknek az árát, amelyekre nem vonatkozik az árrés szabálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07543356-55de-4212-873c-dca2a53e0684","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még sok feladat van hátra a felújítás jövő évi befejezéséig.","shortLead":"Még sok feladat van hátra a felújítás jövő évi befejezéséig.","id":"20250311_BKK-Florian-ter-felujitas-kozlekedes-villamos-menetrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07543356-55de-4212-873c-dca2a53e0684.jpg","index":0,"item":"1feeb88b-a355-413c-bf03-af1c967bc62d","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_BKK-Florian-ter-felujitas-kozlekedes-villamos-menetrend","timestamp":"2025. március. 11. 15:12","title":"Terv szerint zajlik a Flórián téri felüljárók felújítása, főként bontási munkálatokat végeztek eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","shortLead":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","id":"20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d.jpg","index":0,"item":"27780a79-b268-4ce1-adb0-9ac95da20fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:23","title":"Megerősítette a kormány a HVG-nek: tényleg nem engedték be Orbánt a járvánnyal küzdő kisbajcsi állattartó telepre, hiába öltözött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]