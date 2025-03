Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67be7190-ecf3-4bfe-a007-e2472a150843","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szivárványos zászlók kitiltásához az államtitkár szerint nem az Alaptörvényt kell módosítani, hanem egy másik törvényben lehet rendezni a kérdést.","shortLead":"A szivárványos zászlók kitiltásához az államtitkár szerint nem az Alaptörvényt kell módosítani, hanem egy másik...","id":"20250318_repassy-robert-tiltas-kozepuletek-pride-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67be7190-ecf3-4bfe-a007-e2472a150843.jpg","index":0,"item":"556f6482-0eb1-481b-9167-a9679a99691b","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_repassy-robert-tiltas-kozepuletek-pride-zaszlo","timestamp":"2025. március. 18. 17:54","title":"Répássy Róbert szerint kitilthatják a középületekről a Pride-zászlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök a Donald Trumppal folytatott megbeszélése folyamán megállapodás született arról, hogy 30 napon át egyik fél sem támadja a másik energiainfrastruktúráját.","shortLead":"Az orosz elnök a Donald Trumppal folytatott megbeszélése folyamán megállapodás született arról, hogy 30 napon át egyik...","id":"20250318_putyin-trump-megbeszeles-tuzszunet-feltetelek-haboru-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af.jpg","index":0,"item":"da06a294-a520-4ec5-986c-3e9cf87bcc25","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_putyin-trump-megbeszeles-tuzszunet-feltetelek-haboru-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:18","title":"Kreml: Putyin már az ukrajnai mozgósítás leállítását is a tűzszünet feltételéül szabta Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex és New York birodalom alapjait. Miért volt jó választás Sarah Jessica Parker? Mennyi a szex a Szex és New York sztorikban? És mikor elég már a folytatásokból? A Szex és New York szülőanyjával beszélgettünk. ","shortLead":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex...","id":"20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f.jpg","index":0,"item":"85c8debc-d5ab-492b-97a0-1fac34276dfe","keywords":null,"link":"/360/20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","timestamp":"2025. március. 17. 20:00","title":"A Szex és New York írója a HVG-nek: Sikeres férfiakat faggattam az édeshármasról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748242fd-709b-4281-8c49-d3d8e051559f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) négy további kérdést is hitelesített, de ettől még egyáltalán nem biztos, hogy lesz népszavazás. Érdekes a kezdeményező személye is.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) négy további kérdést is hitelesített, de ettől még egyáltalán nem biztos...","id":"20250317_Ujra-nekifutnak-a-kotelezo-kamarai-tagdij-elleni-nepszavazasnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748242fd-709b-4281-8c49-d3d8e051559f.jpg","index":0,"item":"4ae54d53-d468-4590-aef1-01e9843f406c","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ujra-nekifutnak-a-kotelezo-kamarai-tagdij-elleni-nepszavazasnak","timestamp":"2025. március. 17. 21:51","title":"Újra nekifutnak a kötelező kamarai tagdíj elleni népszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Kiengedhetik ugyan a börtönből, de bűnügyi felügyelet alá helyeznék Z. Zsoltot, aki letartóztatása előtt a fővárosi parkfenntartási biznisz fontos háttéremberének számított – értesült a HVG. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen. ","shortLead":"Kiengedhetik ugyan a börtönből, de bűnügyi felügyelet alá helyeznék Z. Zsoltot, aki letartóztatása előtt a fővárosi...","id":"20250319_Kiengedtek-a-bortonbol-parkfenntartasi-biznisz-korabbi-kozponti-figurajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14.jpg","index":0,"item":"4de65eab-afc2-4a4f-aac9-378c9ea68339","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Kiengedtek-a-bortonbol-parkfenntartasi-biznisz-korabbi-kozponti-figurajat","timestamp":"2025. március. 19. 06:15","title":"Kiengedhetik a börtönből a parkfenntartási biznisz korábbi fontos figuráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest felett.","shortLead":"A naplemente fénye világíthatja meg a Holdon azt a holdport, ami nem a felszínen van, hanem felhőket képez az égitest...","id":"20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"7a596e2d-be40-44d5-af52-bf886bef393f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_naplemente-hold-firefly-aerospace-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 19. 18:03","title":"Így néz ki a naplemente a Holdon – tudományos szempontból is fontos képek készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek új életerőre és hitelességre van szükségük.","shortLead":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek...","id":"20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"8d703c8a-ccbf-40a8-8355-71eb85fc741c","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","timestamp":"2025. március. 18. 10:13","title":"Ferenc pápa: A betegség időszakában a háború még abszurdabbnak látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff313d1-5689-4b5e-abcd-646e04d4bfb1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra készülő magyar válogatott csapatkapitánya szerint ésszel kell hozzáállni az első meccshez, nem szükséges belemenni az adok-kapokba.","shortLead":"A Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra készülő magyar válogatott csapatkapitánya szerint ésszel kell...","id":"20250319_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-torokorszag-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ff313d1-5689-4b5e-abcd-646e04d4bfb1.jpg","index":0,"item":"35ec42de-bbaa-4b3d-b3fe-9e7ca6576550","keywords":null,"link":"/sport/20250319_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-torokorszag-liverpool","timestamp":"2025. március. 19. 09:05","title":"Szoboszlai azt mondja, testileg jól van, az egy-két lelki nehézséget „majd kezelik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]