Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7624e5d1-8a20-4ccd-9626-5e3037627fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a miniszterelnök beszéde félreérthetetlen volt, és későbbi magyarázkodásában rá is erősített, hogy Magyar Pétert hasonlította a rovarhoz, a köztársasági elnök szerint nincs ezzel gond.","shortLead":"Bár a miniszterelnök beszéde félreérthetetlen volt, és későbbi magyarázkodásában rá is erősített, hogy Magyar Pétert...","id":"20250318_Sulyok-Tamas-reakcio-Orban-Viktor-marcius-15-beszed-poloska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7624e5d1-8a20-4ccd-9626-5e3037627fd7.jpg","index":0,"item":"56b20077-6435-4a8a-b7d2-afa79fbb3f46","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Sulyok-Tamas-reakcio-Orban-Viktor-marcius-15-beszed-poloska-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sulyok szerint Orbán nem hasonlította poloskákhoz ellenfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek azzal a fiatal férfival szemben, aki miután megtudta, hogy alkoholista édesapja áron alul eladta a lakását, dühében halálra rugdosta.","shortLead":"Vádat emeltek azzal a fiatal férfival szemben, aki miután megtudta, hogy alkoholista édesapja áron alul eladta...","id":"20250319_Halalra-rugdosta-a-lakasukat-elherdalo-apjat-egy-20-eves-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"df80d290-e829-4a7d-9061-89ebb173bb92","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Halalra-rugdosta-a-lakasukat-elherdalo-apjat-egy-20-eves-fiatal","timestamp":"2025. március. 19. 14:11","title":"Halálra rugdosta a lakásukat elherdáló apját egy 20 éves fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég egyértelmű véleménye van az egyik független sajtóorgánumról a Sándor-palota kommunikációs igazgatójának.","shortLead":"Elég egyértelmű véleménye van az egyik független sajtóorgánumról a Sándor-palota kommunikációs igazgatójának.","id":"20250319_Sulyok-Tamas-poloska-kommunikacios-igazgato-Telex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917.jpg","index":0,"item":"f6d9c0f1-6960-4291-b1ce-390567b1c04f","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Sulyok-Tamas-poloska-kommunikacios-igazgato-Telex","timestamp":"2025. március. 19. 12:35","title":"Sulyok Tamás kommunikációs igazgatója poloskás képpel posztolta ki, hogy a Telexet selejtnek tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c7c349-5721-4d5c-95fe-5cb1df5b35ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sőt, hamarosan Újdelhibe is közvetlenül lehet majd repülni Budapestről.","shortLead":"Sőt, hamarosan Újdelhibe is közvetlenül lehet majd repülni Budapestről.","id":"20250318_Szijjarto-Peter-Budapest-Mumbai-kozvetlen-jarat-Wizz-Air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c7c349-5721-4d5c-95fe-5cb1df5b35ea.jpg","index":0,"item":"02d88188-787f-40e5-a039-b1ee43ee5147","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Szijjarto-Peter-Budapest-Mumbai-kozvetlen-jarat-Wizz-Air","timestamp":"2025. március. 18. 11:33","title":"Szijjártó bejelentette, hogy Budapest–Mumbai járatot indít a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ír és a belga külügyminisztérium vezetője is reagált arra, hogy a parlament módosította a gyülekezési törvényt.","shortLead":"Az ír és a belga külügyminisztérium vezetője is reagált arra, hogy a parlament módosította a gyülekezési törvényt.","id":"20250319_pride-betiltas-unios-kulugyminiszterek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"905a1c14-599e-4d86-9a08-1a8d72e455cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_pride-betiltas-unios-kulugyminiszterek-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 10:45","title":"Uniós külügyminiszterek is elítélik a Pride magyarországi betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7452a-dbff-44d4-8188-27feb0fa6e55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem feltétlenül drágább a Fehér Lótusz című sorozatban látható paradicsomi környezet, mint ha valamelyik hazai Tiborcz-szállodában akarnánk megszállni.","shortLead":"Nem feltétlenül drágább a Fehér Lótusz című sorozatban látható paradicsomi környezet, mint ha valamelyik hazai...","id":"20250319_feher-lotusz-sorozat-thaifold-szalladoak-arak-tiborcz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85b7452a-dbff-44d4-8188-27feb0fa6e55.jpg","index":0,"item":"8708ef9c-9c02-4a32-8abc-5462858a0674","keywords":null,"link":"/elet/20250319_feher-lotusz-sorozat-thaifold-szalladoak-arak-tiborcz","timestamp":"2025. március. 19. 09:00","title":"Megnéztük, mennyibe fájna egy igazi Fehér Lótusz-rajongó thaiföldi álomutazása a tavaszi szünetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","shortLead":"Semmi sem állíthatja meg Izraelt a háborús céljai elérésében – közölte a kormányfő.","id":"20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"f83a6d64-4709-4393-9df9-758ce0682b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_netanjahu-haboru-gaza-beszed-harcok","timestamp":"2025. március. 18. 21:04","title":"Netanjahu a gázai harcok kiújulásáról: „Ez még csak a kezdet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","shortLead":"Az újabb természeti katasztrófa miatt utakat zártak le és több száz családot menekítettek ki.","id":"20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1a7862-d72f-47a6-83f0-498a43730cbf.jpg","index":0,"item":"90f64615-e6e9-4982-917e-ee4bd685018a","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_spanyolorszag-aradasok-evakualas","timestamp":"2025. március. 18. 12:50","title":"Újabb áradások Spanyolországban, több mint 350 lakást kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]