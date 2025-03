Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3228fd33-ebaa-4d57-ad26-39be9c97c5b2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A SPAR szerint 700 másik árut is leakcióztak az áruházaikban.","shortLead":"A SPAR szerint 700 másik árut is leakcióztak az áruházaikban.","id":"20250324_spar-arresstop-akcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3228fd33-ebaa-4d57-ad26-39be9c97c5b2.jpg","index":0,"item":"18c56973-00ea-42b9-917a-7a01266c7d69","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_spar-arresstop-akcio","timestamp":"2025. március. 24. 14:02","title":"SPAR: ötszáz termék árát csökkentették az árrésstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz a világlapok fókuszában. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz...","id":"20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f1633551-2e51-4df1-8eab-aabf1dabafd7","keywords":null,"link":"/360/20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","timestamp":"2025. március. 23. 11:02","title":"Tekintélyelvű, mohó és soviniszta: ilyen Trump imperialista politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94690f0f-c9cf-4084-83f0-0e3b58a5ec22","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két megye kivételével az ország teljes területére érvényes a figyelmeztető előrejelzés.","shortLead":"Két megye kivételével az ország teljes területére érvényes a figyelmeztető előrejelzés.","id":"20250324_idojaras-zivatar-elorejelzes-riasztas-hungaromet-jegeso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94690f0f-c9cf-4084-83f0-0e3b58a5ec22.jpg","index":0,"item":"426e3fc6-6dde-420d-94c6-3f3d22369fbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_idojaras-zivatar-elorejelzes-riasztas-hungaromet-jegeso","timestamp":"2025. március. 24. 09:14","title":"Zivatarokra figyelmeztet a HungaroMet: akár jégeső is jöhet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","shortLead":"Felvilágosította őket arról is, hogy szerinte az Európai Unió háborúpárti.","id":"20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f50e94-b250-4a32-831d-8eff77545ad9.jpg","index":0,"item":"156a169a-893c-4b4c-8025-820283478408","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Orban-Viktor-nagykoveti-ertekezlet-kulpolitika","timestamp":"2025. március. 24. 12:26","title":"Orbán Viktor a magyar nagyköveteknek magyarázta, hogy virágzik a külpolitikánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad9ae9a-cec6-4a92-b063-482be2990bcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"80 éves volt a mulatós zene emblematikus figurája.","shortLead":"80 éves volt a mulatós zene emblematikus figurája.","id":"20250323_Meghalt-Kadlott-Karcsi-mulatos-80-eves-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ad9ae9a-cec6-4a92-b063-482be2990bcc.jpg","index":0,"item":"78c8b77f-6766-49e7-bfee-b799d9757a60","keywords":null,"link":"/elet/20250323_Meghalt-Kadlott-Karcsi-mulatos-80-eves-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:32","title":"Meghalt Kadlott Karcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint hétmillió forintnyi adózatlan cigaretta volt nála, amikor a pénzügyőrök felfigyeltek rá, megpróbált meglépni, de nem járt sikerrel.","shortLead":"Több mint hétmillió forintnyi adózatlan cigaretta volt nála, amikor a pénzügyőrök felfigyeltek rá, megpróbált meglépni...","id":"20250324_cigaretta-nav-csempesz-eperjeske","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"c3c6e4d4-5fb0-4f88-8b14-8f382d4dd774","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_cigaretta-nav-csempesz-eperjeske","timestamp":"2025. március. 24. 08:44","title":"3000 doboz zárjegy nélküli cigarettával próbált meg meglépni a NAV-osok elől az eperjeskei sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Tisza elnöke a népszavazási kezdeményezésről.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Tisza elnöke a népszavazási kezdeményezésről.","id":"20250324_Magyar-Peter-sajtotajekoztato-nemzet-hangja-nepszavazasi-kezdemenyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"8844a25b-97ba-4d41-a34d-b8855e936381","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Magyar-Peter-sajtotajekoztato-nemzet-hangja-nepszavazasi-kezdemenyezes-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 09:27","title":"Magyar Péter: A cél a kétharmados győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e54e5a-fd9e-479d-ad6d-31b3c9a2bff6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszólalók szerint, ha nem szólnak, hogy nincs rendben a bíróságokba vetett közbizalom rombolása, hogyan bízhatnának az emberek abban, hogy az ő jogaikat képesek leszünk megvédeni.","shortLead":"A felszólalók szerint, ha nem szólnak, hogy nincs rendben a bíróságokba vetett közbizalom rombolása, hogyan bízhatnának...","id":"20250323_gyertyagyujtas-tiltakozas-birak-Orban-poloskazos-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e54e5a-fd9e-479d-ad6d-31b3c9a2bff6.jpg","index":0,"item":"deb7ae72-6990-4097-8dc2-932d24dbaeed","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_gyertyagyujtas-tiltakozas-birak-Orban-poloskazos-beszed-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:29","title":"Minden a szavakkal kezdődik – gyertyagyújtással tiltakoztak a bírák Orbán poloskázós beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]