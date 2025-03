Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám bizonyos jelenetekben vérfagyasztóan komoly?","shortLead":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám...","id":"20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39.jpg","index":0,"item":"96fdbc45-3bb0-4b84-af0d-4cae6cbd1c05","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","timestamp":"2025. március. 25. 12:15","title":"Placebo-e a depresszió elleni új gyógyszer? – megtudjuk a Centrál Színház szellemes új darabjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7406f540-4947-453e-b698-63974b04eca9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Személyi sérülés nem történt.","id":"20250323_Kigyulladt-egy-villanymozdony-Celldomolknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7406f540-4947-453e-b698-63974b04eca9.jpg","index":0,"item":"c150c2e7-fbbf-4631-bbf9-fdc475458d27","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Kigyulladt-egy-villanymozdony-Celldomolknel","timestamp":"2025. március. 23. 21:05","title":"Kigyulladt egy villanymozdony Celldömölknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d96f3a7-c6e7-4789-b336-531d69066321","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A mai világban megszokott fülesektől eltérő kialakítással bír a Huawei új fülhallgatója, és ebből fakadóan szokatlanul stabilan marad a helyén mozgás közben is. Teszten a barátságos árú Huawei FreeArc, ami a futók, biciklizők és más sportot űzők figyelmét is felkeltheti.","shortLead":"A mai világban megszokott fülesektől eltérő kialakítással bír a Huawei új fülhallgatója, és ebből fakadóan szokatlanul...","id":"20250324_huawei-freearc-nyitott-fulhallgato-open-fit-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d96f3a7-c6e7-4789-b336-531d69066321.jpg","index":0,"item":"11d708ca-0a53-4b99-90fc-05c56b689eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_huawei-freearc-nyitott-fulhallgato-open-fit-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 24. 07:37","title":"Ez a fülhallgató rázós helyzetben sem fog kiesni – teszten a Huawei FreeArc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f139662a-54e5-4f7f-983d-aeac2714b289","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebből a Lancia Hematit Familiare by Zagatóból mindössze két példány készült.","shortLead":"Ebből a Lancia Hematit Familiare by Zagatóból mindössze két példány készült.","id":"20250325_nem-veletlenul-er-ez-a-lancia-kombi-65-millio-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f139662a-54e5-4f7f-983d-aeac2714b289.jpg","index":0,"item":"ac630da9-0d1a-480b-b807-3a42511b6d75","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_nem-veletlenul-er-ez-a-lancia-kombi-65-millio-forintot","timestamp":"2025. március. 25. 07:21","title":"Nem véletlenül ér ez a Lancia kombi 65 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új járatok nyáron indulnak, de a jegyek már kaphatók.","shortLead":"Az új járatok nyáron indulnak, de a jegyek már kaphatók.","id":"20250325_wizz-air-jaratinditas-budapest-bilbao-wroclaw-gdansk-vilnius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"2b858874-d85d-4024-99fd-52c18f20adf1","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_wizz-air-jaratinditas-budapest-bilbao-wroclaw-gdansk-vilnius","timestamp":"2025. március. 25. 11:56","title":"Négy új járatot jelentett be a Wizz Air Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az év első két hónapjában pedig együtt több mint 42 százalékkal kevesebbet értékesítettek az európai piacon Elon Musk járgányaiból, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Az év első két hónapjában pedig együtt több mint 42 százalékkal kevesebbet értékesítettek az európai piacon Elon Musk...","id":"20250325_Tesla-eladasok-zuhanas-Europa-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"95d79067-63d8-4df6-8854-7e1bd2d9ff04","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Tesla-eladasok-zuhanas-Europa-Elon-Musk","timestamp":"2025. március. 25. 09:29","title":"Tovább zuhannak a Tesla eladásai Európában, már 40,1 százalékos az éves mínusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Európa nem hoz radikális döntéseket az Unió megmentésére, a földrész országai idegen hatalmak gyarmatai és gyámságai lesznek. Egy olyan világban, amelyben az erő diktál a jognak. Így vélekedik Philipp Blom, a Bécsben élő német történész, akinek az Amikor a világ kifordul a sarkából című könyve magyarul is megjelent.","shortLead":"Ha Európa nem hoz radikális döntéseket az Unió megmentésére, a földrész országai idegen hatalmak gyarmatai és gyámságai...","id":"20250324_Viszlat-nemzetallamok-Philipp-Blom-Spiegel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"b03741a9-dd6f-43d6-b3c4-e850429267c5","keywords":null,"link":"/360/20250324_Viszlat-nemzetallamok-Philipp-Blom-Spiegel","timestamp":"2025. március. 24. 15:45","title":"Európai Egyesült Államokért könyörög egy neves német történész a Spiegelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","shortLead":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","id":"20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e.jpg","index":0,"item":"31845af6-dbff-4d67-b117-d84f085daab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","timestamp":"2025. március. 25. 06:41","title":"Búcsúzóban a legütősebb amerikai benzinpusztító élményautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]