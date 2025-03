Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Úgy tudjuk, több egészségügyi és orvos influenszert is megkereshetett a kormány az elmúlt időszakban, hogy miniszterelnöki megbízottat találjon „a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért”. A megbízást végül sokak meglepetésére a szakmában elismert, a politikától magát tudatosan távol tartó gyermeksebész, Kőnig Róbert vállalta el. A feladat azonban nem várt kihívásokat tartogathat a számára saját szakmájában, és a politikai életben is.","shortLead":"Úgy tudjuk, több egészségügyi és orvos influenszert is megkereshetett a kormány az elmúlt időszakban...","id":"20250324_egeszsegugy-Orban-miniszterelnoki_biztos_Konig-Robert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"66310eac-39ad-47f6-b697-3e4e3ccb5ce2","keywords":null,"link":"/360/20250324_egeszsegugy-Orban-miniszterelnoki_biztos_Konig-Robert","timestamp":"2025. március. 24. 06:30","title":"Sokáig keresgélt a kormány, amíg megtalálta Kőnig doktort, hogy bemutathassa, milyen jól működik az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8b25c9-d4f4-47f7-93bc-7d9b808a51a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt ezt a Fidesz Harcosok klubja néven szerveződő trollhadseregéhez köti.","shortLead":"A párt ezt a Fidesz Harcosok klubja néven szerveződő trollhadseregéhez köti.","id":"20250323_Tisza-Kamu-posztokat-terjesztenek-a-part-EP-kepviseloi-neveben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8b25c9-d4f4-47f7-93bc-7d9b808a51a1.jpg","index":0,"item":"08775e00-3104-474c-8fa5-b6a63f032290","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Tisza-Kamu-posztokat-terjesztenek-a-part-EP-kepviseloi-neveben","timestamp":"2025. március. 23. 19:42","title":"Tisza: Kamu posztokat terjesztenek a párt EP-képviselői nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az iskolában vették észre, hogy a gyerek nyakán sérülések vannak.","shortLead":"Az iskolában vették észre, hogy a gyerek nyakán sérülések vannak.","id":"20250325_letartoztatas-sokkolos-nyakorv-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"ee801a62-7937-4dc0-a7b3-c3c97dae4fdc","keywords":null,"link":"/elet/20250325_letartoztatas-sokkolos-nyakorv-gyerek","timestamp":"2025. március. 25. 12:50","title":"Letartóztattak egy amerikai nőt, mert sokkolós nyakörvet tett a gyerekére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jegybank a monetáris politikában Varga Mihály alatt sem térhet le a Matolcsy György idején taposott útról. A kommunikációban várhatóak változások. Rögtön kérdés, hogy a korábban kritikusan elemző jegybank mit és hogyan mond a romló gazdasági kilátásokról; az Orbán-kormány költségvetési lazításairól; a minimum kérdéses, illetve inflációnövelő intézkedéseiről, mint az árréssapka, a nyugdíjasok áfa-visszatérítése és a gyerekes nők adó-visszatérítése.","shortLead":"A jegybank a monetáris politikában Varga Mihály alatt sem térhet le a Matolcsy György idején taposott útról...","id":"20250325_varga-matolcsy-mnb-jegybank-monetaris-politika-alapkamat-kilatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2.jpg","index":0,"item":"b15de970-35fd-47ae-bd24-9ca3e5a3e2ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_varga-matolcsy-mnb-jegybank-monetaris-politika-alapkamat-kilatasok","timestamp":"2025. március. 25. 05:30","title":"Eljött az idő: Varga Mihály most ölti magára Matolcsy György gúnyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hegyvidéki polgármester szerint, ha a kormány gyűlöletkeltés helyett a szolidaritásra és empátia erősítésére költött volna milliárdokat, egy permanens Woodstock fesztivál lenne az ország.","shortLead":"A hegyvidéki polgármester szerint, ha a kormány gyűlöletkeltés helyett a szolidaritásra és empátia erősítésére költött...","id":"20250325_kovacs-gergely-tisza-part-pride-gyuloletkeltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0.jpg","index":0,"item":"73c63fdd-0fb8-4f53-941f-8411c14bbcda","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_kovacs-gergely-tisza-part-pride-gyuloletkeltes","timestamp":"2025. március. 25. 11:38","title":"Kovács Gergely: „Lassan mindenki gyűlöl mindenkit csak azért, hogy a Fidesz győzzön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió ösztönös reakciója érthető a várható amerikai vámokra, ám mégsem szabad belemenni a kölcsönös adok-kapokba – véli az amerikai pénzügyi lap.","shortLead":"Az Európai Unió ösztönös reakciója érthető a várható amerikai vámokra, ám mégsem szabad belemenni a kölcsönös...","id":"20250324_Bloomberg-Europa-USA-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"77ef0170-3d97-4b4b-a653-13ebad04b987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Bloomberg-Europa-USA-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 24. 07:44","title":"Bloomberg: Európának nem szabad beleállnia a közelgő vámháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Filmajánlóval reagált a rendező a felvonulás betiltására.","shortLead":"Filmajánlóval reagált a rendező a felvonulás betiltására.","id":"20250324_Alfoldi-Robert-reakcio-Pride-betiltasa-magyar-valosag-Fekete-Pont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"d833c348-997a-4f59-8d4a-721e51a51fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Alfoldi-Robert-reakcio-Pride-betiltasa-magyar-valosag-Fekete-Pont","timestamp":"2025. március. 24. 11:27","title":"Alföldi Róbert: A gyerekeket nem a Pride-tól, hanem a magyar valóságtól kell megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott pingvinek is határozhatnak úgy, hogy új párt keresnek emiatt. 