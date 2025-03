Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban Biden is megtette ugyanezt Trumppal szemben, mondván, nem lehet megbízni benne. ","shortLead":"Korábban Biden is megtette ugyanezt Trumppal szemben, mondván, nem lehet megbízni benne. ","id":"20250322_Trump-megvonta-minositett-informaciok-hozzaferes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"0d1c4182-2186-4a70-b23a-c6e7a1db1cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_Trump-megvonta-minositett-informaciok-hozzaferes","timestamp":"2025. március. 22. 17:52","title":"Tizenöt név volt Trump feketelistáján, akiktől megvonta, hogy minősített információkhoz férhessenek hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0db097-bfab-4b74-9013-fc738b2496da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A UK Subs pedig elég jó név a szakmában. ","shortLead":"A UK Subs pedig elég jó név a szakmában. ","id":"20250322_Nem-engedtek-be-az-USA-ba-a-Trump-kritikus-brit-punkzenekart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a0db097-bfab-4b74-9013-fc738b2496da.jpg","index":0,"item":"9ef6dd2c-aae2-42dd-a3a0-aac4fc48473b","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Nem-engedtek-be-az-USA-ba-a-Trump-kritikus-brit-punkzenekart","timestamp":"2025. március. 22. 18:13","title":"Nem engedték be az USA-ba a Trump-kritikus brit punkzenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem jött be, a DK jelöltje magabiztosan győzött.","shortLead":"Nem jött be, a DK jelöltje magabiztosan győzött.","id":"20250324_Megafon-hirdetes-Ujpesti-Hirek-Varju-Laszlo-idokozi-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01.jpg","index":0,"item":"77bbbb80-1187-47dd-8779-792912be09ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Megafon-hirdetes-Ujpesti-Hirek-Varju-Laszlo-idokozi-valasztas","timestamp":"2025. március. 24. 13:51","title":"A Megafon is pénzelte egy újpesti lap Varju Lászlót lejárató hirdetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9bf1e1-01ca-4846-bd7c-141dce9f3dbb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Menczer “kőbunkó” stílusát illetően pedig azt írta, ne tévesszen meg senkit.","shortLead":"Menczer “kőbunkó” stílusát illetően pedig azt írta, ne tévesszen meg senkit.","id":"20250322_Hadhazy-Magyar-Menczer-meccs-zebras-kepek-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9bf1e1-01ca-4846-bd7c-141dce9f3dbb.jpg","index":0,"item":"f09d77ac-e7bb-40a8-99aa-ece907439ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_Hadhazy-Magyar-Menczer-meccs-zebras-kepek-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","timestamp":"2025. március. 22. 21:49","title":"Hadházy zebrás képeket küldött a szerinte fideszes főhülyegyerekké avanzsált Menczernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A párkapcsolat, a szerelem és a szexualitás központi szerepet játszott a középkori emberek gondolkozásában – mondja Bánki Éva író, irodalomtörténész, aki a Hunyadi-sorozat kapcsán beszélt a középkori emberek lármás, vidám, „közösségi” szexuális életéről is.","shortLead":"A párkapcsolat, a szerelem és a szexualitás központi szerepet játszott a középkori emberek gondolkozásában – mondja...","id":"20250322_hvg-hunyadi-szex-szerelem-kozepkor-banki-eva-interju-felajzott-allapotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada.jpg","index":0,"item":"02f9ecd8-699a-49c7-9d3d-da0f2792a28a","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hunyadi-szex-szerelem-kozepkor-banki-eva-interju-felajzott-allapotok","timestamp":"2025. március. 22. 17:30","title":"Nyilvános szex, leszbikus királyné, szerelmi házasság – túlzás a Hunyadi, vagy tényleg ez ment a középkorban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8c219-cea8-482b-9244-784af60624d1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem fenyegeti a dinoszauruszok sorsa a Föld lakóit, de az utóbbi hetek izgalmas űrhírei nyomán megállapítható: jól teszik a csillagászok, hogy minél többet igyekeznek azonosítani a Földet esetleg veszélyeztető kozmikus szikladarabok közül.","shortLead":"Nem fenyegeti a dinoszauruszok sorsa a Föld lakóit, de az utóbbi hetek izgalmas űrhírei nyomán megállapítható: jól...","id":"20250322_hvg-2024-yr4-aszteroida-vilagvege-csillagaszat-megelozes-kitelepites-elterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec8c219-cea8-482b-9244-784af60624d1.jpg","index":0,"item":"c27e8861-ec9c-4218-8dbb-2fb77e6689ec","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-2024-yr4-aszteroida-vilagvege-csillagaszat-megelozes-kitelepites-elterites","timestamp":"2025. március. 22. 15:00","title":"Mik ezek a zavaros vészjelzések a Föld közelébe merészkedő aszteroidákról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek esetén. Igaz, mint kiderült, csak egy bizonyos összegig. Ez az intézkedés megannyi kérdést felvet, a Duma Aktuál csapata is elmerengett ezeken. Lehet, hogy egyszerűbb lenne több nyugdíjat adni? Mit kaphatnának még vissza az idősek? Eljön a sugardaddyk és sugarmommyk reneszánsza?","shortLead":"Orbán Viktor évértékelőjén több bejelentést is tett, az egyik az volt, hogy nyugdíjasoknak visszatérítik majd az áfát...","id":"20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"a5c048fd-0d89-4738-a50b-0db1b75b560f","keywords":null,"link":"/360/20250322_duma-aktual-nyugdijasok-afa-visszateritese","timestamp":"2025. március. 22. 19:30","title":"Mi történt a Karmelitában, amikor előrukkoltak a nyugdíjasok áfa-visszatérítésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump nem csupán Ukrajnát adja fel, hanem telibe találja az európaiak önbecsülését is. Trump jócskán megcsappantotta a lengyelek körében idáig töretlen bizalmat az Egyesült Államok iránt. Meglepő, hogy az elnök sorozatos jogsértései dacára viszonylag csendes az amerikai társadalom. Miért boldogtalan az új európai külügyi főmegbízott, Kaja Kallas? A kínai BYD villámgyors e-autós töltési rendszerével üzent Elon Musknak és a világnak. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump nem csupán Ukrajnát adja fel, hanem telibe találja az európaiak önbecsülését is. Trump jócskán megcsappantotta...","id":"20250324_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"7c76a718-ff81-40fc-844f-13e269824180","keywords":null,"link":"/360/20250324_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 24. 10:44","title":"Die Welt-kommentár: Nem boszorkányság olyan védelmi szervezetet alapítani az EU-ban, amelyben Magyarország nem vétózhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]